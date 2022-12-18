الأحد, ديسمبر 18, 2022
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إنفانتينو يقبل رأس والد أمير قطر في حضرة الشيخ تميم (فيديو)

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده في استاد لوسيل لمتابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا

كتب باسل النجار
إنفانتينو يقبل رأس والد أمير قطر watanserb.com
إنفانتينو يقبل رأس والد أمير قطر
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وطن- يشهد اليوم، الأحد 18 ديسمبر، المباراة النهائية ببطولة كأس العالم والتي تجمع الأرجنتين بفرنسا، على أرضية ملعب استاد “لوسيل” المونديالي فيما يشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده الشيخ خليفة أمير البلاد السابق، وعدد كبير من المسؤولين وكبار الضيوف المباراة داخل الاستاد.

أمير قطر في المباراة النهائية ورئيس الفيفا يحي والده

وتتوج قطر بإنجازها الضخم الذي شهد له العالم اليوم، وتتصادف المباراة النهائية للمونديال مع اليوم الوطني القطري، ليصبح العيد عيدين، بحسب وصف النشطاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة وصول أمير قطر لاستاد لوسيل لحضور المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

واحتفى الحضور في الاستاد بالشيخ تميم، بالهتافات والتصفيق كنوع من تعبيرهم له عن شكرهم لجهوده في إنجاح هذا الحدث الضخم، الذي ظهر بمستوى أكثر من رائع لم يكن متوقعا.

كما ظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بجانب الشيخ تميم بن حمد داخل استاد لوسيل.

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ووثق الفيديو أيضا لحظة تحية “إنفانتينو” لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي ظهر رئيس الفيفا يحتضنه ويقبل رأسه، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022

واختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبيل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.

كما وتبع حفل نهائي كأس العالم 2022، الفقرات الموسيقية الشهيرة لمونديال قطر، والتي كان من أبرزها أغنية (هيا) وغيرها من الأغاني بأداء استعراضي مبهر لجميع الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل).

بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة، والجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملعب، الذي يحتضن المباراة النهائية. بين الأرجنتين وفرنسا، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

واقتصر الحفل الختامي لنهائي المونديال، على الفقرات الفنية المتنوعة، الذي قدر بـ15 دقيقة. وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

ويصادف نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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