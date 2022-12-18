إنفانتينو يقبل رأس والد أمير قطر في حضرة الشيخ تميم (فيديو)

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وطن- يشهد اليوم، الأحد 18 ديسمبر، المباراة النهائية ببطولة كأس العالم والتي تجمع الأرجنتين بفرنسا، على أرضية ملعب استاد “لوسيل” المونديالي فيما يشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده الشيخ خليفة أمير البلاد السابق، وعدد كبير من المسؤولين وكبار الضيوف المباراة داخل الاستاد.

أمير قطر في المباراة النهائية ورئيس الفيفا يحي والده

وتتوج قطر بإنجازها الضخم الذي شهد له العالم اليوم، وتتصادف المباراة النهائية للمونديال مع اليوم الوطني القطري، ليصبح العيد عيدين، بحسب وصف النشطاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة وصول أمير قطر لاستاد لوسيل لحضور المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

واحتفى الحضور في الاستاد بالشيخ تميم، بالهتافات والتصفيق كنوع من تعبيرهم له عن شكرهم لجهوده في إنجاح هذا الحدث الضخم، الذي ظهر بمستوى أكثر من رائع لم يكن متوقعا.

كما ظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بجانب الشيخ تميم بن حمد داخل استاد لوسيل.

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ووثق الفيديو أيضا لحظة تحية “إنفانتينو” لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي ظهر رئيس الفيفا يحتضنه ويقبل رأسه، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022

واختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبيل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.

كما وتبع حفل نهائي كأس العالم 2022، الفقرات الموسيقية الشهيرة لمونديال قطر، والتي كان من أبرزها أغنية (هيا) وغيرها من الأغاني بأداء استعراضي مبهر لجميع الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل).

وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة، والجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملعب، الذي يحتضن المباراة النهائية. بين الأرجنتين وفرنسا، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

واقتصر الحفل الختامي لنهائي المونديال، على الفقرات الفنية المتنوعة، الذي قدر بـ15 دقيقة. وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

ويصادف نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.