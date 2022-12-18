الأحد, ديسمبر 18, 2022
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أجانب اكتشفوا “الشطافة” لأول مرة في قطر: دولنا أخفت عنا اختراع مذهل

عبر يوتيوبر كرواتي عن سعادته الغامرة بعد اكتشافه الشطافة في قطر

كتب فهمي الورغمي
أجانب اكتشفوا الشطافة watanserb.com
مشجع كرواتي اكتشف الشطافة
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وطن- سلط مونديال قطر 2022، الضوء على كثير من المشجعين الذين على اختلاف الأساليب أصبحوا محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المشجع الكرواتي الذي غمرته السعادة بسبب اكتشافه لـ “الشطافة” في حمامات قطر وشارك تجربته على السوشيال وسط تفاعل الكثيرين معه.

مشجع كرواتي يروي قصته مع “الشطافة” في قطر

ونشر دايفيد فويانيش اليوتيوبر الرياضي الكرواتي، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، عبر فيها عن سعادته الغامرة بسبب اكتشافه لـ “الشطافة” في حمامات قطر.

وأعلن دايفيد فويانيش في تغريدة نشرها عبر تويتر، أرفقها بصورة “شطافة” عن تأسيس مجموعة متطرفة لدعم هذا الاختراع المخفي، وقال “أريد طباعة صورتها على قميص”.

وعلق فويانيش في تغريدة ثانية قائلا: “استخدمت أدوات المرحاض في قطر لمدة شهر.. أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق المراحيض فقط في المملكة المتحدة / أوروبا. هذا (الشطافة) أفضل شيء على الإطلاق يا رجل.”

وذكر أن “التبرز عند عودته إلى المملكة سيكون مؤلما لعدم وجود شطافات مثبتة في أي مكان”.

تفاعل السوشيال ميديا حول العالم

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أثارت هذه التغريدات موجة عارمة من ردود الأفعال بين مستخدمي السوشيال ميديا في المنطقة العربية وحول العالم.

جاء في بعض التعليقات: “بس لو هنتكلم بجد اعتقد ان اكبر استفادة ان المونديال اتلعب في ارض عربية، هو ان الاجانب راجعين بلادهم بيمدحوا في فضل الشطافة، لذلك نتمنى ان الفكرة دي تغزو اوروبا وننشر الشطافة في بلاد الفرنجة ونرتاح كلنا.”

وقال آخر: “احنا لو طلعنا من المونديال ده إن الأجانب يعرفوا قيمة الشطافة ويروحوا ينقلوا الفكرة دي في بلادهم فده كفاية والله” حسب وصفه.

وكتب آخر: “مشجع بريطاني مشغول منذ أمس بالتغريد عن فرحته باكتشاف “الشطافة” في قطر ويعتبرها أعظم اختراع بشري ويقول إنه سيصبح رئيس ألتراس الشطافة Shatafa Ultras.”

واستطرد:”أشعر أن المونديال⁩ مثل الحملات الصليبية التي اكتشف فيها الأوروبيون قيمًا حضارية لم يسمعوا بها من قبل!”

وكان الكثير من المشجعين حول العالم قد شاركوا تجاربهم عبر السوشيال ميديا حول زيارتهم إلى قطر.

وفندت الكثير من تلك الروايات الواقعية لمشجعين عائدين من قطر، الروايات الإعلامية الرسمية التي روج لها الإعلام الغربي طيلة أشهر قبل انطلاق مونديال كأس العالم قطر 2022.

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ويبدو، بحسب مراقبين، أن الانجاز الحقيقي لقطر من مونديال 2022، هو التمثل والتصور الجديد كليا الذي رُسم في أذهان الملايين حول العالم عن الدولة الخليجية وعن العرب والمسلمين عموما.

وتتوج قطر بإنجازها الضخم الذي شهد له العالم اليوم، وتتصادف المباراة النهائية للمونديال مع اليوم الوطني القطري، ليصبح العيد عيدين، بحسب وصف النشطاء.

واختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.

وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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