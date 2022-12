أجانب اكتشفوا “الشطافة” لأول مرة في قطر: دولنا أخفت عنا اختراع مذهل

- Advertisement -

وطن- سلط مونديال قطر 2022، الضوء على كثير من المشجعين الذين على اختلاف الأساليب أصبحوا محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المشجع الكرواتي الذي غمرته السعادة بسبب اكتشافه لـ “الشطافة” في حمامات قطر وشارك تجربته على السوشيال وسط تفاعل الكثيرين معه.

ونشر دايفيد فويانيش اليوتيوبر الرياضي الكرواتي، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، عبر فيها عن سعادته الغامرة بسبب اكتشافه لـ “الشطافة” في حمامات قطر.

وأعلن دايفيد فويانيش في تغريدة نشرها عبر تويتر، أرفقها بصورة “شطافة” عن تأسيس مجموعة متطرفة لدعم هذا الاختراع المخفي، وقال “أريد طباعة صورتها على قميص”.

Been using the toilet bum shower thing in qatar for a month…I am absolutely horrified we only use toilet paper in the Uk/Europe. This is the best thing ever man.

