والدة محمد أبو تريكة.. شاهد ما فعله معها بقطر وضرب أعظم مثل في البر

- Advertisement -

وطن- نشر محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة حديثة له مع والدته في قطر، قيل إنها التقطت على كورنيش الدوحة، لاقت تفاعلا كبيرا جدا بين جمهوره ومتابعيه.

والدة أبو تريكة في نزهة معه بضواحي قطر

وعلق “أبو تريكة” على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، وأظهرته يبتسم بجانب والدته بقوله: “إنه لأمر عظيم أن تكوني أمي.”

وظهر أبو تريكة إلى جانب والدته في الصورة، وهما جالسان على الأرض فيما بدا إلى جانبها الكرسي المتحرك الذي تستخدمه.

ويبدو أن أبو تريكة وأسرته كانوا يستمتعون بنزهة في أحد متنزهات الدوحة، وذهب البعض إلى الإشارة بأن هذه الصورة التقطت على “كورنيش الدوحة”.

وكانت والدة الأسطورة محمد أبو تريكة تستمتع بأشعة الشمس القطرية، التي يبدو أنها تساعدها في علاج وضعها الصحي.

أبو تريكة وأزمته مع النظام المصري

- Advertisement -

ونجحت والدة أبو تريكة في مغادرة مصر إلى العاصمة القطرية الدوحة ـ حيث يقيم ابنها ـ بعد معاناة كبيرة وتعنت من قبل النظام المصري، الذي منع خروجها أكثر من مرة وتم إيقافها في المطار انتقاما من أبو تريكة الذي رفض “التطبيل” لنظام السيسي، حسب وصف نشطاء.

وكان نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، قد وضع النجم محمد أبو تريكة على “قوائم الإرهاب” وتحفظ على ممتلكاته بزعم انتمائه لجماعة محظورة تحرض على النظام.

وجاء ذلك بعدما رفض أسطورة منتخب مصر ونجم الأهلي السابق، الانخراط في حملات دعم النظام القمعي وتبيض صورته شأن نجوم كرة آخرين فضلا عن نجوم الفن والمجتمع، الذين سخرهم النظام لتأييده وغسل سمعته.

أمهات أسود الأطلس

وتأتي صور أبو تريكة مع والدته في الوقت الذي اكتسحت فيه منصات التواصل الاجتماعي صور اللاعبين المغاربة في الملاعب والمدرجات.

وهي الظاهرة التي أثارت إعجاب وسائل الإعلام الغربية، ووجدت أنها قد تكون سبباً في تفوق “أسود الأطلس” ووصولهم إلى نصف النهائي في مونديال المغرب.

يُذكر أن “أبوتريكة” يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللاً رياضياً لشبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية. وسبق أن استدعى والدته للعيش معه في قطر بعد وفاة والده عام 2017.

وغرد أبو تريكة آنذاك على حسابه في “تويتر” : “تعلمت منه الكثير فقدت قدوتي في الكفاح والعمل . رحم الله والدي وغفر له واسكنه فسيح جناته”.

تعلمت منه الكثير فقدت قدوتي في الكفاح والعمل . رحم الله والدي وغفر له واسكنه فسيح جناته — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 26, 2017

منعت من السفر في مصر

وفي فبراير عام 2017 تداولت وسائل إعلام عربية خبراً عن الغاء سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر والدة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة، بعد رفض طيار أردني سفرها على طائرة متجهة إلى عمّان لسوء حالتها الصحية.

وذكر مصدر في مطار القاهرة الدولي آنذاك، أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحاب أم أبو تريكة على متن رحلة الطائرة رقم 504، بدعوى سوء حالتها الصحية.

وأضاف أن والدة أبو تريكة، فاطمة حسين (73 عاما)، فوجئت بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر.

وطالب قائد الرحلة سلطات الأمن في المطار بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها.

التحفظ على أموال أبو تريكة

وتصنف السلطات المصرية أبو تريكة على قائمة الإرهاب حسب وصفها- وفي مايو أيار 2015 أصدرت السلطات المصرية قراراً بالتحفظ على أموال أبوتريكة.

وقالت السلطات وقتها إن اللاعب مرتبط بالإخوان المسلمين، إذ كان أبوتريكة أحد مؤيدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وقوبلت صورة أبو تريكة العفوية مع والدته بسيل من الردود والتعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” حيث علق الباشمذيع :” الحقيقة هي اللي محظوظة انها قدرت تربي راجل عنده نخوه ودين وتربيتها تمرت فيه.”

واستدرك:”الشيء الوحيد يا أبو تريكة اللي بنحبك عشانه هو أننا بنحس أنك مننا”.

وعقب :”غانم ابوسلام العميرى” :”ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظكم جميعا تحياتي لك والي الوالدة الي عرفت اتربي.. حفظكم الله ورعاكم جميعاً”.

فيما قال “مصطفى إسماعيل”: برِّ الوالدين الحقيقي الذي سيسترك به الله في الدنيا والآخرة وسترى الخير كله بسببه”.

وعلق مازن الريس مازن الريس:”ربنا يطول بعمرها ويقويها، شكراً لها على هذه التربية لرجل أصبح ملهماً للكثيرين، الله يكرمك ويوفقك ويحميك”.

ويذكر أن اللاعب محمد أبو تريكة وُلد في 7 نوفمبر 1978 في قرية ناهيا إحدى قرى محافظة الجيزة، ونشأ في أسرة متواضعة وتمكن عبر كفاحه طيلة السنوات الماضية من أن يسجل اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة المصرية والعربية.