مبالغ ضخمة .. تعرف على قيمة جوائز مستر أولمبيا 2022

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية، عن قيمة الجوائز المالية لبطولة مستر أولمبيا 2022، لكمال الأجسام، المقامة حالياً في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة (الوطن) المصرية، عن قيمة جوائز بطولة مستر أولمبيا 2022 العالمية لكمال الأجسام، وفق ترتيب المركز في البطولة العالمية.

وانطلقت منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 العالمية لكمال الأجسام، الخميس، ال15 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما وتستمر فعاليات، حتى الأحد، ال18 من الشهر ذاته، حيث سيعلن عن هوية البطل الجديد لهذا العام.

كما ووفق الصحيفة المصرية، بأن هناك العديد من المكافأت المالية المختلفة بحسب ترتيب المراكز في بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام، وهي على النحو الآتي:

(1) المركز الأول (البطل) 400 – 750 ألف دولار أمريكي.

(2) المركز الثاني (الوصيف) 150 ألف دولار أمريكي.

(3) المركز الثالث 45 ألف دولار أمريكي.

(4) المركز الرابع 45 ألف دولار أمريكي.

(5) المركز الخامس 40 ألف دولار أمريكي.

كما ويشارك 5 لاعبين من جمهورية مصر في بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام، وهم حامل اللقب البيج رامي، ومحمد شعبان، وأحمد شكري، ومحمد إمبابي، بينما اعتذر الخامس حسن مصطفى عن المشاركة قبيل انطلاق البطولة العالمية، وفق ما ذكرته تقارير صحفية مصرية.

Order the Official 2022 Olympia Pay-Per-View now and get the early discount price. Get LIVE coverage of the biggest weekend in bodybuilding & fitness. Order now at https://t.co/TTI4HD8MHr. The 2022 Olympia PPV is brought to you by Hi Tech Pharmaceuticals. Follow @HiTechPharma pic.twitter.com/cpedXvgBc4

— Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) December 17, 2022