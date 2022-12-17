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مونديال قطر 2022

مبالغ ضخمة .. تعرف على قيمة جوائز مستر أولمبيا 2022

يحصل بطل نسخة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام على 400 ألف دولار أمريكي

كتب فارس أبو شيحة
جوائز مستر أولمبيا 2022 watanserb.com
قيمة الجوائز المالية لبطولة مستر أولمبيا 2022
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وطن- أفادت تقارير صحفية، عن قيمة الجوائز المالية لبطولة مستر أولمبيا 2022، لكمال الأجسام، المقامة حالياً في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة (الوطن) المصرية، عن قيمة جوائز بطولة مستر أولمبيا 2022 العالمية لكمال الأجسام، وفق ترتيب المركز في البطولة العالمية.

وانطلقت منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 العالمية لكمال الأجسام، الخميس، ال15 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما وتستمر فعاليات، حتى الأحد، ال18 من الشهر ذاته، حيث سيعلن عن هوية البطل الجديد لهذا العام.

جوائز مستر أولمبيا 2022

كما ووفق الصحيفة المصرية، بأن هناك العديد من المكافأت المالية المختلفة بحسب ترتيب المراكز في بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام، وهي على النحو الآتي:

(1) المركز الأول (البطل) 400 – 750 ألف دولار أمريكي.

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(2) المركز الثاني (الوصيف) 150 ألف دولار أمريكي.

(3) المركز الثالث 45 ألف دولار أمريكي.

(4) المركز الرابع 45 ألف دولار أمريكي.

(5) المركز الخامس 40 ألف دولار أمريكي.

البيج “رامي” بطل آخر نسختين في مستر أولمبيا

كما ويشارك 5 لاعبين من جمهورية مصر في بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام، وهم حامل اللقب البيج رامي، ومحمد شعبان، وأحمد شكري، ومحمد إمبابي، بينما اعتذر الخامس حسن مصطفى عن المشاركة قبيل انطلاق البطولة العالمية، وفق ما ذكرته تقارير صحفية مصرية.

يذكر بأن البطل المصري رامي السبيعي الشهير بلقب (البيج رامي)، قد توج في آخر نسختين من بطولة مستر أولمبيا 2022. كما أنه أول عربي ومصري يفعل ذلك في البطولة العالمية لكمال الأجسام.

المصدروطن + صحيفة الوطن المصرية + صفحة مستر أولمبيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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