السبت, ديسمبر 17, 2022
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كويتية مصدومة تشكو التحرش بها وملاحقة شباب لها بالحمام.. فيديو

الفتاة الكويتية كشفت أن الشباب لحقوا بها إلى الحمام

كتب خالد الأحمد
كويتية تشكو التحرش watanserb.com
كويتية تشكو التحرش
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وطن- اشتكت شابة كويتية من حالات تحرش تعرضت لها في أحد مناطق الكويت، في مقطع فيديو تسبب بجدل واسع بين الكويتيين على تويتر، والذين دعوا إلى ضرورة تحرك السلطات ووضع حلول عملية تشمل عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة المشينة.

وروت الشابة التي لم يعرف اسمها في فيديو متداول رصدته (وطن)، أنها نزلت إلى منطقة “الشويخ” لعشر دقائق وقام أحد الشبان بإغلاق باب السيارة عليها وقام آخر باللحاق بها إلى الحمام.

فيما لجأ ثالث بحسب قولها إلى إغلاق باب الحمام من الخارج عليها، ولحق بها شخص رابع إلى السيارة.. وتساءلت مصدومة: هل نعيش في غابة؟

المطالبة بسن قوانين صارمة

وتباينت ردود الفعل والتعليقات حول شكوى الفتاة بين من حملها مسؤولية النزول إلى السوق بمفردها، وبين من طالب بسن قوانين جديدة صارمة بخصوص جريمة التحرش.

وفي هذا السياق تساءل “فؤاد الغريب”:”هل هذا تصرف فردي أم ظاهرة اجتماعية؟ وهل يتجرأ صعلوك أن يفعل ذلك في الإمارات أو تركيا مثلاً؟”

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واستدرك مخاطباً الكويتيين:”هل تأمنون على بناتكم بعد هذا؟”

وزعم “فهد” أن الفتاة لو كانت محتشمة فلن يلحق بها أحد، محملها نتيجة ما حدث لها في تعليق عرضه لانتقادات.

حيث ردت عليه مغردة باسم “بنت الشاهي”: “الملابس ما هي مقياس للمتحرشين.”

وأضافت :”أنا ألبس نقاب كامل وعباية راس والاخ ما تركني اللا وهو موصلني لسيارتي.. ياما نساء لابسين الملابس الشرعية وبعد ما سلمت منهم”.

وفي السياق ذاته قالت “نون”: “انا متغطيه وبدون مكياج واقولك مقابر ما ترد ميت، واشوف ان التعرض للمتغطية اكثر من التعرض للسفور”.

وعقبت “أم كظومي” بنبرة ساخرة :” كلها اشاعات ، مافي تحرش ، اقز في الشوارع طول اليوم صبح وليل ، حتى سكراب امغره احوس فيه ، قعدت في قهاوي خيطان ، اروح الجواخير، المزارع، مافي احد تحرش فيني.. وينهم المتحرشين اللي تتكلمون عنهم”.

جرائم التحرش في الكويت

وبحسب قانونيين كويتيين فقد جعل المشرع الكويتي من جريمة التحرش بانتمائها لجريمة هتك العرض من الجرائم الأكثر خطورة على المجتمع، وهو ما تعكسه شدة العقوبة التي ترتقي بالجريمة إلى مصاف الجنايات.

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لكن رغم انتماء جريمة التحرش إلى جريمة هتك العرض المنظمة بالمادتين 191 و192، فإن العقوبة المقررة لهتك العرض لا تتناسب مع طبيعة جريمة التحرش، فتبقى الحاجة ملحة لسن قانون خاص بجريمة التحرش يراعي خصوصية هذه الجريمة.

ونصت المادة (191 ) من قانون العقوبات الكويتي على معاقبة أي شخص يتحرش جنسيا باخر من خلال الكراهية أو التهديد أو الخداع بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وإذا كان الضحية على صلة بالمتحرش أو كان تحت تربيته ( مثل عم ، عمة ، عامل منزلي، مدرس ) ففي هذه الحالة يعاقب بالسجن المؤبد.

أما إذا كان الضحية تحت السن القانوني، غير مستقر العقل غير قادر على معرفة طبيعة الفعل، فعندها يعاقب المتحرش بالسجن مدي الحياة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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