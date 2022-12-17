السبت, ديسمبر 17, 2022
الرئيسيةحياتناشركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد)
حياتنا

شركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد)

اضطرت الشركة في وقت لاحق أن تحذف المنشور، وتقدم اعتذاراً رسمياً

كتب رفيف عبدالله
شركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد) watanserb.com
المغرب
- Advertisement -

وطن– أثارت شركة “نيفيا“، لمستحضرات العناية بالبشرة، غضباً واسعاً في الأوساط المغربية بسبب إعلان تجاري متهم بالعنصرية.

عنصرية

حيث قامت شركة نيفيا بإطلاق حملة إعلانية للترويج لمنتج جديد يزيل المكياج، مستغلة صورة مشجعة مغربية في مونديال قطر 2022.

استهدف الإعلان المغرب وكرواتيا فقط

وكٌتب على الصورة 2 -0 في إشارة إلى خسارة أسود الأطلس، أمام فرنسا.

وقامت شركة نيفيا بتصوير أن المنتج الجديد يمكنه مسح العلم المغربي من على وجه المشجعة التي كانت متأثرة بالخسارة.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

مطالبات بالاعتذار

هذا الإعلان أثار غضباً واسعاً ضد الشركة، واتهامات بالعنصرية.

وجاء في التعليقات: ” تنشر Nivea هذا على انستجرام وتتوقع ألا ترى أو تتلقى أي رد فعل عنيف؟ النشر فقط عن كرواتيا والمغرب؟ لماذا لا تنشر عن ألمانيا؟ الأرجنتين؟ أو دول كبيرة أخرى؟ بمجرد أن يبدأ الأشخاص في مشاركة هذا والقول بأنه يجب إلغاءهم ، فإنهم يحذفون المنشورات”.

صورت الشركة أن المنتج يمكنه مسح العلم المغربي من على وجه المشجعة التي كانت متأثرة بالخسارة
- Advertisement -

وكتبت أخرى: ” بالطبع دولتان فقط استهزأت نيفيا  بهما. ألا تشعرون بالخجل”.

وعلق ناشط غاضبا: “نيفيا تعتقد أن هذا تسويق! يجب أن يعتذروا فوراً”.

وعقبت متابعة: ” سأتفهم الإعلان إذا تم القيام به لجميع الفرق قبل الدور نصف النهائي ، لكن هذا أمر مشين”.

وأعلن آخر أنه لن يستخدم مستحضرات نيفيا مرة أخرى. وقال: ” هل هذا حقا علاقات عامة جيدة؟ لن أشتري نيفيا مرة أخرى … محزن أن نرى شيئًا كهذا في عام 2022″.

لم نقصد

اضطرت الشركة في وقت لاحق أن تحذف المنشور، وتقدم اعتذاراً رسمياً.

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بفوزهم على كرواتيا بشتم الإنجليز (شاهد)

وجاء في اعتذار نيفيا الذي نشرته عبر خاصية “الستوري” في انستجرام: “نعتذر بعمق عن إعلاننا لمنتج ميكلر ووتر. لم نقصد أبداً جرح مشاعر جماهير كرة القدم الذين نفتخر بهم”.

وتابع البيان: “نحن ندرك تماماً إنجازات المنتخب المغربي الرائعة، وشاركناهم الاحتفالات”.

وختمت الشركة: “في نيفيا نحن نقدر الاهتمام والثقة، ونطمأنكم أنه في المستقبل سيتم أخذ كافة التدابير الضرورية، لنرتقي إلى معايير في كل جانب من التواصل”.

إنجاز تاريخي

ويسعى منتخب المغرب لأن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كأس العالم. حينما يواجه منتخب كرواتيا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على استاد “خليفة الدولي”.

وفي حال فوزه بالبرونزية، سيكون المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 92 عاما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
تقارير

الفيفا: المغرب مؤهل للفوز بكأس العالم 2026 لهذه الأسباب!

الهدهد

بعد “الأزمة الصامتة”… وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن انتهاء “أزمة الـتأشيرات” مع المغرب

الهدهد

اتصالان من ملك المغرب بعد هزيمة أسود أطلس أمام فرنسا في المونديال

الهدهد

صورة لعمل سحري على قائم مرمى المنتخب المغربي في مباراة البرتغال تثير الجدل!

مونديال قطر 2022

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

الهدهد

بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

الهدهد

خليل البلوشي يفاجئ الملايين خلال مباراة المغرب وفرنسا ويقدم اعتذاراً للإمارات(شاهد)

الهدهد

هذا ما فعله مبابي مع حكيمي لمواساته بعد خسارة المغرب.. فيديو

الهدهد

الإمارات تثير غضب المغرب في أثناء تدشين محمد بن زايد لأحد المشاريع

الهدهد

والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

الهدهد

من جديد.. “الكمبيوتر الخارق” يكشف مصير المنتخب المغربي

الهدهد

يوسف بلايلي يستفز المغاربة قبل مباراة المغرب وفرنسا.. فيديو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة علمية.. 8 أنواع من الرجال يجب تجنبهم والارتباط بهم خطأ عظيم

جماهير نادي “الإفريقي” التونسي تقتحم الملعب وتعتدي على اللاعبين لهذا السبب!(شاهد)

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

نهاية مرعبة لمُسن لم يحتمل ممارسة الشذوذ مع شاب في مصر! (شاهد)

الرئيس الصربي: نكاية في كرواتيا سأدعم منتخب المغرب(شاهد)

مبالغ ضخمة .. تعرف على قيمة جوائز مستر أولمبيا 2022

انتكاسة مفاجئة في صحة عبدالمجيد تبون ومصادر تكشف عن تركيبه طرفاً صناعياً!

سعد الصغير وبرلنتي عامر.. تطورات مثيرة في فضيحتهما بعدما مزقت ملابسه وكسرت أنفه! (شاهد)

الفيفا: المغرب مؤهل للفوز بكأس العالم 2026 لهذه الأسباب!

إيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام الأغاني اللبنانية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC