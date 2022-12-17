شركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد)

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وطن– أثارت شركة “نيفيا“، لمستحضرات العناية بالبشرة، غضباً واسعاً في الأوساط المغربية بسبب إعلان تجاري متهم بالعنصرية.

عنصرية

حيث قامت شركة نيفيا بإطلاق حملة إعلانية للترويج لمنتج جديد يزيل المكياج، مستغلة صورة مشجعة مغربية في مونديال قطر 2022.

وكٌتب على الصورة 2 -0 في إشارة إلى خسارة أسود الأطلس، أمام فرنسا.

وقامت شركة نيفيا بتصوير أن المنتج الجديد يمكنه مسح العلم المغربي من على وجه المشجعة التي كانت متأثرة بالخسارة.

مطالبات بالاعتذار

هذا الإعلان أثار غضباً واسعاً ضد الشركة، واتهامات بالعنصرية.

وجاء في التعليقات: ” تنشر Nivea هذا على انستجرام وتتوقع ألا ترى أو تتلقى أي رد فعل عنيف؟ النشر فقط عن كرواتيا والمغرب؟ لماذا لا تنشر عن ألمانيا؟ الأرجنتين؟ أو دول كبيرة أخرى؟ بمجرد أن يبدأ الأشخاص في مشاركة هذا والقول بأنه يجب إلغاءهم ، فإنهم يحذفون المنشورات”.

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وكتبت أخرى: ” بالطبع دولتان فقط استهزأت نيفيا بهما. ألا تشعرون بالخجل”.

وعلق ناشط غاضبا: “نيفيا تعتقد أن هذا تسويق! يجب أن يعتذروا فوراً”.

وعقبت متابعة: ” سأتفهم الإعلان إذا تم القيام به لجميع الفرق قبل الدور نصف النهائي ، لكن هذا أمر مشين”.

وأعلن آخر أنه لن يستخدم مستحضرات نيفيا مرة أخرى. وقال: ” هل هذا حقا علاقات عامة جيدة؟ لن أشتري نيفيا مرة أخرى … محزن أن نرى شيئًا كهذا في عام 2022″.

لم نقصد

اضطرت الشركة في وقت لاحق أن تحذف المنشور، وتقدم اعتذاراً رسمياً.

وجاء في اعتذار نيفيا الذي نشرته عبر خاصية “الستوري” في انستجرام: “نعتذر بعمق عن إعلاننا لمنتج ميكلر ووتر. لم نقصد أبداً جرح مشاعر جماهير كرة القدم الذين نفتخر بهم”.

وتابع البيان: “نحن ندرك تماماً إنجازات المنتخب المغربي الرائعة، وشاركناهم الاحتفالات”.

وختمت الشركة: “في نيفيا نحن نقدر الاهتمام والثقة، ونطمأنكم أنه في المستقبل سيتم أخذ كافة التدابير الضرورية، لنرتقي إلى معايير في كل جانب من التواصل”.

إنجاز تاريخي

ويسعى منتخب المغرب لأن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كأس العالم. حينما يواجه منتخب كرواتيا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على استاد “خليفة الدولي”.

وفي حال فوزه بالبرونزية، سيكون المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 92 عاما.