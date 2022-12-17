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“شخص مجنون” يثير ذهول مشجعين برازيليين في السعودية.. ماذا حدث؟ (شاهد)

المشجعون البرازليون يعبرون عن استغرابهم مما فعله سائق خلال جولتهم في السعودية

كتب خالد السعدي
مشجعون برازليون في السعودية watanserb.com
مشجعون برازيليون خلال جولة لهم في السعودية
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وطن– عبّر عدد من مشجعي منتخب البرازيل، عن ذهولهم مما فعله سائق، وذلك خلال جولة أجروها في السعودية، بعد مغادرة منتخب راقصي السامبا البطولة، من الدور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا.

وشوهد المشجعون البرازيليون داخل سيارة يقودها سائق سعودي، قال أحد المشجعين فيها، إن السائق المجنون يقود السيارة دون النظر للأمام (إلى الطريق) طوال الوقت.

وأضاف أن السائق يتجول برأسه للتحدث لمن هو بجانبه، في إشارة إلى عدم اكتراثه بالتركيز على القيادة على الطريق.

وسأل هذا المشجع الذي كان يتحدث في الفيديو، زميلاً له ضمن المشجعين عمّا حدث، قال المشجع الآخر الذي ناداه “الأول” باسم جونينهو: “مجنون لكن يبدو بأن هذه مهاره قيادة السيارات لديهم”.

هوية السائق

وفيما زعم ناشر الفيديو، أن السائق يحمل الجنسية السعودية، فقد تحدث آخرون عن أنه أمازيغي وليس سعودياً، وتحديداً من أهل أوريكا في نواحي مراكش، فيما لم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من هويته بشكل مؤكد أو دقيق.

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تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع “تويتر”، وحاز الكثير من التعليقات على موقع تويتر.

فقال العتيبي: “يحمدو ربهم ماركبو مع راعي الفورد”.

وكتب عبدالله: “مايدرون اننا ناكل وجبه كامله واحنا نسوق وكمان نغسل يدنا بعدها”.

في المقابل، وصف آخرون ما جرى بأنه استهتار وليس مهارة، وعدّدوا إحصاءات مرعبة عن كلفة حوادث الطرق في السعودية، بينها 21 مليار ريال سنوياً، إلى جانب خسائر بشرية تُقدَّر بست إصابات لكل 8 حوادث في المملكة، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.

كما أنّ معدلات فاقد الناتج المحلي، بسبب حوادث المرور في السعودية 4.7%، بينما لم يتجاوز نسبة 1.7% في دول، مثل: أستراليا، وإنجلترا، والولايات المتحدة.

مغادرة البرازيل والسعودية

يُشار إلى أنّ المنتخب البرازيلي الذي كان أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب، غادر بطولة كأس العالم بعد الخسارة من منتخب كرواتيا بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وفي وقتها الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما منتخب السعودية، فقد استهل المونديال بمعجزة تاريخية بعدما حقّق انتصاراً مفاجئاً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، لكنّه فرّط في فرص التأهل للدور ثمن النهائي، بعد خسارته مباراتين متتاليتين، الأولى أمام بولندا 0 / 2، والثانية أمام المكسيك 1 / 2.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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