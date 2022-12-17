“شخص مجنون” يثير ذهول مشجعين برازيليين في السعودية.. ماذا حدث؟ (شاهد)

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وطن– عبّر عدد من مشجعي منتخب البرازيل، عن ذهولهم مما فعله سائق، وذلك خلال جولة أجروها في السعودية، بعد مغادرة منتخب راقصي السامبا البطولة، من الدور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا.

وشوهد المشجعون البرازيليون داخل سيارة يقودها سائق سعودي، قال أحد المشجعين فيها، إن السائق المجنون يقود السيارة دون النظر للأمام (إلى الطريق) طوال الوقت.

وأضاف أن السائق يتجول برأسه للتحدث لمن هو بجانبه، في إشارة إلى عدم اكتراثه بالتركيز على القيادة على الطريق.

وسأل هذا المشجع الذي كان يتحدث في الفيديو، زميلاً له ضمن المشجعين عمّا حدث، قال المشجع الآخر الذي ناداه “الأول” باسم جونينهو: “مجنون لكن يبدو بأن هذه مهاره قيادة السيارات لديهم”.

مجموعه من رابطة جماهير البرازيل قررت زيارة السعوديه : – انظروا للسائق السعودي مجنون يقود السياره ولا ينظر للأمام يتحدث و يلف رأسه بالكامل للتحدث لمن هو بجانبه ، ما رأيك يا جونينهو " مجنون ولكن يبدو بأن هذه مهاره قيادة السيارات لديهم " pic.twitter.com/czdOFIsSwY — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 17, 2022

هوية السائق

وفيما زعم ناشر الفيديو، أن السائق يحمل الجنسية السعودية، فقد تحدث آخرون عن أنه أمازيغي وليس سعودياً، وتحديداً من أهل أوريكا في نواحي مراكش، فيما لم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من هويته بشكل مؤكد أو دقيق.

اللي يسوق امازيغي ماهو سعودي عربي — – (@ella11_f) December 17, 2022

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ومن أهل ( أوريكا ) في نواحي ( مراكش ) — بطران (@BATtTRAN) December 17, 2022

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع “تويتر”، وحاز الكثير من التعليقات على موقع تويتر.

فقال العتيبي: “يحمدو ربهم ماركبو مع راعي الفورد”.

يحمدو ربهم ماركبو مع راعي الفورد😂😂💔 pic.twitter.com/7ySOCZaYc5 — ال؏ــتــيــبــي (@zxx1818) December 17, 2022

وكتب عبدالله: “مايدرون اننا ناكل وجبه كامله واحنا نسوق وكمان نغسل يدنا بعدها”.

مايدرون اننا ناكل وجبه كامله واحنا نسوق وكمان نغسل يدنا بعدها — عبد الله بن بدر (@A_bn_badr) December 17, 2022

في المقابل، وصف آخرون ما جرى بأنه استهتار وليس مهارة، وعدّدوا إحصاءات مرعبة عن كلفة حوادث الطرق في السعودية، بينها 21 مليار ريال سنوياً، إلى جانب خسائر بشرية تُقدَّر بست إصابات لكل 8 حوادث في المملكة، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.

كما أنّ معدلات فاقد الناتج المحلي، بسبب حوادث المرور في السعودية 4.7%، بينما لم يتجاوز نسبة 1.7% في دول، مثل: أستراليا، وإنجلترا، والولايات المتحدة.

21 مليار سنوياًً خسائر بسبب الحوادث في السعودية.

6 إصابات لكل 8 حوادث في المملكة بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.

معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في السعودية 4.7% بينما لم يتجاوز نسبة 1.7% في كل من استراليا وإنجلترا وأمريكا. ليست مهارة بل إستهتار. — علي بالغيث (@Ali_Baalghayth) December 17, 2022

مغادرة البرازيل والسعودية

يُشار إلى أنّ المنتخب البرازيلي الذي كان أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب، غادر بطولة كأس العالم بعد الخسارة من منتخب كرواتيا بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وفي وقتها الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما منتخب السعودية، فقد استهل المونديال بمعجزة تاريخية بعدما حقّق انتصاراً مفاجئاً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، لكنّه فرّط في فرص التأهل للدور ثمن النهائي، بعد خسارته مباراتين متتاليتين، الأولى أمام بولندا 0 / 2، والثانية أمام المكسيك 1 / 2.