سلطنة عمان.. أنباء عن طعن فتاة لوالدها بـ7 طعنات بهدف قتله بشناص!

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وطن– ذكرت أنباء غير مؤكدة، أن فتاة عمانية قامت بطعن والدها، في جريمة وحشية شهدتها ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، شمال سلطنة عمان.

تضارب حول حالة الأب

وتداولت حسابات إخبارية محلية، الخبر، مشيرين إلى أن الفتاة حاولت قتل والدها بطعنه بسكين أكثر من 7 مرات.

أنباء عن عن قيام بنت بطعن والدها في ولاية شناص. pic.twitter.com/gBM30kFtcs — المُتابعون العُمانيون (@OmanisFollowers) December 17, 2022

وذكرت بعض الحسابات أن الأب يرقد في حالة حرجة في العناية المركزة، بينما أكد آخرون أن الضحية حالته مسقرة.

أنباء عن عن قيام بنت بطعن والدها في ولاية شناص. #شناصpic.twitter.com/XsincQDbxs — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 17, 2022

ولم تذكر تلك الأنباء أسباب الجريمة، فيما لم تصدر شرطة عمان السلطانية أي بيان حولها.

جريمة بورسعيد

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وربط البعض جريمة ولاية شناص المروعة، بما حدث في مصر، جريمة بورسعيد. ورأوا أن تلك الجرائم من علامات نهاية الزمن.

حيث قامت فتاة بقتل والدتها داليا سمير الحوشي (42 عاماً). والتي تعمل مشرفة بإحدى مستشفيات بورسعيد، بمساعدة عشيقها.

وقالت الفتاة وعشيقها في التحقيقات، إنهما أنهيا حياة والدتها، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل في وضع مُخل.

وكشف الجانيان أنهما خلال تنفيذ جريمتهما طلبت الضحية منهما الرحمة قائلة: “سيبوني اتشاهد” ونطقت بالشهادة 3 مرات. فرد المتهم عشيق ابنتها قائلًا: “كفاية عليكي كده”. ووجه لها ضربة أودت بحياتها.

وحتى يتأكد المتهمان من موت السيدة، قامت ابنتها بصب المياه الساخنة عليها، وتأكدا من أنها لقيت مصرعها.

آخر رسالة

حاول المتهمان إعداد شيكارة لإخفاء جثة الأم. بعد محاولات المتهمين توصيف الحادث على أنه سرقة. إلا أن أمرهما انكشف وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهما.

وكانت داليا سمير الحوشي قد كتبت رسالة تهنئة إلى ابنتها التي قتلتها على صفحتها الشخصية على فيس بوك بمناسبة عيد ميلادها.

وجاء نص الرسالة: “حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني.. أنا مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل نور كل سنة وأنتي طيبة يا أول نور لعيني ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يا رب”.