دراسة علمية.. 8 أنواع من الرجال يجب تجنبهم والارتباط بهم خطأ عظيم

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وطن-في الحقيقة، إن العثور على الرجل المثالي الذي يلبي جميع معايير “الكمال” ليس بالمهمة السهلة. وعلى الرغم من أننا أحيانًا نضطر للتناول وخفض سقف المتطلباتنا، فإن هناك أنواع من الرجال لا نرغب أبدًا في الارتباط بهم. بل أكثر من ذلك، نحاول الهروب منهم بكل الوسائل لحماية أنفسنا منهم، وخوفًا من التورّط في علاقة سامة وغير صحية.

وهذا هو سبب أهمية النجاح في تحديد السمات المختلفة للرجال الذين يجب أن نكون حذرين منهم. فوفقًا لدراسة علميّة نُشرت في مجلة Nature، هناك 8 أشخاص لا يتوافقون مطلقًا مع الصورة النموذجية لـ “الرجل المثالي”: من المهووس بالسيطرة إلى النرجسي، مروراً بالغيور و المندفعين، فيما يلي نظرة عامة على هذه الأنواع من الرجال الذين من الأفضل الابتعاد عنهم قدر الإمكان، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

فهل تشم تلك الرائحة السامة في علاقتك بشريكك؟ فيما يلي 8 أنواع من الرجال يجب على المرأة الهروب منهم؟

المهوسون

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الرجال المهووسين بالسيطرة، هم أولئك الذين يريدون أن يكونوا مسيطرين تمامًا على كل جانب من جوانب العلاقة. كما أنهم يريدون معرفة كل شيء عنك وعن حياتك، وصولاً إلى أدق التفاصيل، حيث يجب عليك إبلاغهم باستمرار عن كل شيء تمرّ به. ناهيك بأنهم يرغبون في أن يكون لهم رأي في جميع قراراتك ولا يترددون أبدًا في أخذ بعضها نيابة عنك، حتى عندما يكون ذلك في بعض الأحيان في المجال الخاص والحميمي. هم جوهر علاقة المنفردة.

الذكورة السامة

الرجال المفتونون بهذه الفكرة، فهم عبيد للرجعية ويكرّسون لكراهية للنساء، وبالنسبة لهم مكان المرأة في المطبخ. هؤلاء الرجال ماديون، ويحبون التظاهر بممتلكاتهم (سواء السيارة أو المنزل..) أو يكرّسون أنفسهم لعملهم فحسب، كما تعتمد سعادتهم على مظهرهم وهيئتهم الخارجية، التي يرسلونها للآخرين. هذا هو السبب أيضًا في أنهم قد ينتقدون بشدة ويؤذون شركائهم اعتمادًا على مظهرهم.

الاندفاع

يتسم الرجال المندفعون بالحساسية المفرطة، والانقياد نحو أفكارهم غير المدروسة، هؤلاء النوع من الرجال تقودهم عواطفهم ومشاعرهم. فالارتباط بهم يمكن أن يجعلك تعيش في الدراما المآساوية والمفاجآت السيئة. لأنهم ببساطة يتخذون جميع قراراتهم تقريبًا بناءً على ما يشعرون به، دون مراعاة التأثير الذي سيحدث في المستقبل، وهذا يؤدي حتماً إلى أخطاء ضارة في بعض الأحيان.

المصابون برهاب الارتباط

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هناك رجال يمكن أن نعتبرهم مثاليين لأنهم يستوفون جميع معايير المثالية تقريبًا، حتى نكتشف أنهم يخشون الالتزام بعلاقة جادة طويلة الأمد. ربما يكون ذلك نتيجة لجرح أو تجربة سيئة سابقة، مهما كان الأمر مع هذا النوع من الرجال، سيتعين عليك عدم التفكير في الاستقرار وبناء أسرة معه في المستقبل.

النرجسيون

إنهم أكثر أنواع الرجال سمية. بالنسبة للنرجسيين، فإن الأهم هو أنفسهم وكيف ينظر إليهم الآخرون. ييسعون إلى التقليل من شأن شريكهم لتعزيز مكانتهم. إنهم يعانون في الواقع من عقدة النقص ولن يسمحوا لك بأخذ مساحة أكبر منهم في العلاقة.

السلبيّون

إن الرجال السلبيين؛ هم مثال للنقص وانعدام الثقة، كما أنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وبالتالي الدفاع عن شريكهم. إنهم يريدون إرضاء الجميع، ولا يرغبون في إزعاج أي شخص، وبالتالي لن يجرؤوا أبدًا على مواجهتك عندما يكون هناك خطأ ما.

الغيورون

أي شخص يقترب منك يصبح هدفًا محتملاً للرجال الغيورين. إنهم لا يشعرون بالآمان إلى درجة أنهم يشعرون أنهم تحت التهديد باستمرار. غالبًا ما يتهمونك بأنك غير مخلص، إنهم لا يثقون بك حقًا وهم من النوع الذي يتجسس كثيرًا ويبحث في أغراضك وهاتفك.

المثاليون

الرجال المثاليون لديهم معايير عالية جدًا لا تتماشى مع الواقع. توقعاتهم غير واقعية ومع ذلك فهم لا يفكرون أبدًا في خفض سقفها. وعلى العكس من ذلك، فإنهم يتوقعون منك أن تكون على المستوى المطلوب، وبالتالي يمكن أن تكون في إحراج عندما لا يكون الأمر كذلك. يصابون بالجنون عندما لا تسير الأمور كما خططوا لها بالضبط.