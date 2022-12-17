السبت, ديسمبر 17, 2022
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مونديال قطر 2022

تعليق بنزيما الغامض يحسم أمر حضوره نهائي كأس العالم 2022

تكهنات ضئيلة بشأن حضور كريم بنزيما نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب المنتخب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية watanserb.com
كريم بنزيما لاعب المنتخب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية
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وطن- يبدو أن العلاقة بين المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، مع أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية العام الماضي، ليست على ما يرام، وهو ما انعكس بالسلب على تواجد اللاعب في نهائي كأس العالم 2022.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة وتعليق غامض عليه. قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بعد تهميش المدرب الفرنسي ديشامب للاعب، رغم تعافيه من الإصابة.

رسالة بنزيما الغاصمة قبيل نهائي كأس العالم 2022

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، قد همش نجمه المخضرم كريم بنزيما، بشأن إمكانية استدعائه إلى معسكر الديوك في نهائي كأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على الضوء الأخصر من نادي ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة.

ورد الفرنسي ديشامب على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي. بشأن وضع كريم بنزيما، ” سؤال سخيف لن أجيب عليه، أفضل الانتقال إلى السؤال التالي ..”.

من جهته، رد النجم الفرنسي بنزيما على المدرب ديشامب، بصورة علق عليها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” أنا لست مهتماً”.

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بنزيما وحضور نهائي كأس العالم 2022

وفي السياق ذاته، قالت صحفية (ماركا) الإسبانية، بين رسالة بنزيما الغامضة قبيل نهائي كأس العالم 2022، تثير علامات الاستفهام بشأن سفر اللاعب إلى قطر. من أجل حضور نهائي المونديال، أم أنه يشير إلى موضوع آخر.

وكان المدرب الفرنسي ديشامب، قد استبعد الفرنسي بنزيما قبيل خوض المنتخب الفرنسي أولى مباريات كأس العالم 2022. أمام أستراليا بسبب إصابته في العضلة الخلفية، تعافى منها مؤخراً، إلى جانب خوضه مباراة ودية مع فريق ريال مدريد الأسبوع المنصرم.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي كأس العالم 2022 بين حامل اللقب فرنسا والأرجنتين. ستقام الأحد، على ملعب (استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في مونديال قطر التي تتسع لأكثر من 88 ألف متفرج في المدرجات.

المصدروطن + صفحة كريم بنزيما + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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