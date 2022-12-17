تعليق بنزيما الغامض يحسم أمر حضوره نهائي كأس العالم 2022

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وطن- يبدو أن العلاقة بين المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، مع أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية العام الماضي، ليست على ما يرام، وهو ما انعكس بالسلب على تواجد اللاعب في نهائي كأس العالم 2022.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة وتعليق غامض عليه. قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بعد تهميش المدرب الفرنسي ديشامب للاعب، رغم تعافيه من الإصابة.

رسالة بنزيما الغاصمة قبيل نهائي كأس العالم 2022

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، قد همش نجمه المخضرم كريم بنزيما، بشأن إمكانية استدعائه إلى معسكر الديوك في نهائي كأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على الضوء الأخصر من نادي ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة.

ورد الفرنسي ديشامب على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي. بشأن وضع كريم بنزيما، ” سؤال سخيف لن أجيب عليه، أفضل الانتقال إلى السؤال التالي ..”.

اعلنت RMCsport الفرنسية بأن زيدان رفض دعوة رسمية قدمتها له الرئاسة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحضور النهائي (وكان بنزيما قد رفض كذلك التوجه للدوحة للحضور) مباشرة بعد نشر الخبر، وضع كريم بنزيما ستوري جديد بها صورته مع زيزو.. وكتب "تصبحون على خير" pic.twitter.com/i7E6FIUxtE — Youssef (@MlyYousef) December 16, 2022

من جهته، رد النجم الفرنسي بنزيما على المدرب ديشامب، بصورة علق عليها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” أنا لست مهتماً”.

⭐️ الأسطورة كريم بنزيما (انستغرام): أنا لا أهتم 💥 pic.twitter.com/fPxsXJDcg4 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 16, 2022

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بنزيما وحضور نهائي كأس العالم 2022

وفي السياق ذاته، قالت صحفية (ماركا) الإسبانية، بين رسالة بنزيما الغامضة قبيل نهائي كأس العالم 2022، تثير علامات الاستفهام بشأن سفر اللاعب إلى قطر. من أجل حضور نهائي المونديال، أم أنه يشير إلى موضوع آخر.

الليكيب الفرنسية : سبب عدم عودة بنزيما إلى المنتخب رغم تعافيه من الإصابة هو علاقته الغير جيدة مع المدرب بسبب أن بنزيما لم يشكره خلال حفل الكرة الذهبية pic.twitter.com/EZzaqu1CeL — Screen Mix (@ScreenMix) December 16, 2022

وكان المدرب الفرنسي ديشامب، قد استبعد الفرنسي بنزيما قبيل خوض المنتخب الفرنسي أولى مباريات كأس العالم 2022. أمام أستراليا بسبب إصابته في العضلة الخلفية، تعافى منها مؤخراً، إلى جانب خوضه مباراة ودية مع فريق ريال مدريد الأسبوع المنصرم.

الموندو "للأسف، عليك ان ترحل"، هذا ما قاله ديشامب لـ بنزيما كسخرية عندما ذكر اللاعب انه يعاني من إنزعاجات. بنزيما فهم الرسالة وعاد لـ مدريد بأول طائرة. المقربين من بنزيما اكدوا ان قرار ديشامب كان "متسرعا، كان بإمكانه اللعب بشكل طبيعي في دور الـ 16 او ربع نهائي، مثل نيمار". pic.twitter.com/rKp67KL140 — madrid_10 (@madrid_issa10) December 16, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي كأس العالم 2022 بين حامل اللقب فرنسا والأرجنتين. ستقام الأحد، على ملعب (استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في مونديال قطر التي تتسع لأكثر من 88 ألف متفرج في المدرجات.