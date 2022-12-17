ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

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وطن- يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، رغم تعثره بالتعادل الإيجابي أمام فيوتشر، وفوز غريمه الزمالك على البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال7.

وتعادل فريق الأهلي أمام منافسه فيوتشر، بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال7 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

كما وحقق الزمالك الفوز النظيف على البنك الأهلي بهدف نظيف، في الوقت القاتل، عن طريق اللاعب يوسف نبيه.

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري

وتعثر فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام نظيره فيوتشر، إيجابياً بهدف لكليهما، في منافسات الأسبوع ال7 من الدوري المصري الممتاز.

كما وسجل فريق الأهلي الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة ال32 داخل شباك مرمى منافسه فيوتشر، ليدرك بعدها الأخير هدف التعادل في الدقيقة ال79 عن طريق عبد الكبير الوادي.

أهداف مباراة الأهلي 1-1 فيوتشر | الجولة السابعة | الدوري المصري الممتاز ⚽ pic.twitter.com/8eJH2KTxBi — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 16, 2022

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وشهدت مباراة الأهلي وفيوتشر، طرد نجم فريق فيوتشر عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة ال21، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، بالإضافة إلى طرد مدرب فيوتشر علي ماهر مع نهاية أحداث المباراة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023

كما وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال7، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 19 نقطة.

(2) الزمالك 17 نقطة.

(3) غزل المحلة 16 نقطة.

(4) فيوتشر 15 نقطة.

(5) بيراميدز 14 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 12 نقطة.

جووووول! يوسف أسامة نبيه يسجل هدف قاتل في الوقت القاتل ويخطف ثلاث نقاط ثمينة للزمالك ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/tNcMu1zkPA pic.twitter.com/SQKYA0VJa2 — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 16, 2022

(7) سيراميكا كليو باترا 10 نقاط.

(8) المقاولون العرب 10 نقاط.

(9) فاركو 7 نقاط.

(10) سموحة 7 نقاط.

المنافسة اشتعلت 🔥 الأهلي يفقد نقطتين والزمالك يُقلص الفارق 📈 جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة السابعة 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/wVXgBinhBU — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 16, 2022

(11) المصري البورسعيدي 7 نقاط.

(12) طلائع الجيش 7 نقاط.

(13) البنك الأهلي 6 نقاط.

(14) إنبي 6 نقاط.

(15) أسوان 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 3 نقاط.

(17) حرس الحدود 3 نقاط.

(18) الداخلية 3 نقاط.