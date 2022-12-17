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مونديال قطر 2022

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الممتاز المصري watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
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وطن- يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، رغم تعثره بالتعادل الإيجابي أمام فيوتشر، وفوز غريمه الزمالك على البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال7.

وتعادل فريق الأهلي أمام منافسه فيوتشر، بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال7 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

كما وحقق الزمالك الفوز النظيف على البنك الأهلي بهدف نظيف، في الوقت القاتل، عن طريق اللاعب يوسف نبيه.

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري

وتعثر فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام نظيره فيوتشر، إيجابياً بهدف لكليهما، في منافسات الأسبوع ال7 من الدوري المصري الممتاز.

كما وسجل فريق الأهلي الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة ال32 داخل شباك مرمى منافسه فيوتشر، ليدرك بعدها الأخير هدف التعادل في الدقيقة ال79 عن طريق عبد الكبير الوادي.

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وشهدت مباراة الأهلي وفيوتشر، طرد نجم فريق فيوتشر عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة ال21، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، بالإضافة إلى طرد مدرب فيوتشر علي ماهر مع نهاية أحداث المباراة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023

كما وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال7، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 19 نقطة.

(2) الزمالك 17 نقطة.

(3) غزل المحلة 16 نقطة.

(4) فيوتشر 15 نقطة.

(5) بيراميدز 14 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 12 نقطة.

(7) سيراميكا كليو باترا 10 نقاط.

(8) المقاولون العرب 10 نقاط.

(9) فاركو 7 نقاط.

(10) سموحة 7 نقاط.

(11) المصري البورسعيدي 7 نقاط.

(12) طلائع الجيش 7 نقاط.

(13) البنك الأهلي 6 نقاط.

(14) إنبي 6 نقاط.

(15) أسوان 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 3 نقاط.

(17) حرس الحدود 3 نقاط.

(18) الداخلية 3 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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