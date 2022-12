الأرشيف الأمريكي يرفع السرية عن 12,879 وثيقة تتعلق باغتيال جون كينيدي، ولكن!

- Advertisement -

وطن- لا زال لغز اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام ١٩٦٣ يحير الامريكيين حتى يومنا هذا ولم تتوقف المطالبات ورفع القضايا من الأمريكيين مؤسسات وافرادا من اجل ان يرفع الأرشيف الوطني الأمريكي السرية عن كافة وثائق ملف اغتيال جون كينيدي.

حتى الآن كشف الأرشيف الأمريكي عن ٩٧% من ما يقرب من خمسة ملايين صفحة حول اغتيال جون كينيدي.

ال٣% التي تبقت اعتبرت بالغة الحساسية بالنسبة للأمن القومي والتي رأى رئيس المخابرات الامريكية بيل بيرنز ان مصلحة كتمانها فوق مصلحة المطالبين بالكشف الكلي عن الملف، كما ان كشفها سيضر بطبيعة عمل المخابرات الأمريكية حسب قوله.

The @USNatArchives has posted 12,879 documents subject to the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (#JFK Act).

To access the released documents, go to: https://t.co/MGai86qTOm pic.twitter.com/al8lWj2MFr

— US National Archives (@USNatArchives) December 15, 2022