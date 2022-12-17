السبت, ديسمبر 17, 2022
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أمير قطر وشقيقه يرقصان العرضة احتفالا بالعيد الوطني القطري (فيديو)

ظهر الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يحتفل بالعيد الوطني القطري على طريقته

كتب خالد الأحمد
أمير قطر وشقيقه watanserb.com
أمير قطر وشقيقه
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وطن- شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى جانب قيادات سياسية ورياضية دولية، اليوم السبت، في عرضة “أهل قطر”، احتفالا باليوم الوطني القطري الذي يتصادف هذا العام مع نهائي كأس العالم، 18 ديسمبر 2022.

الشيخ تميم ورقصة عرضة “أهل قطر”

ورقصة عرضة “أهل قطر” تعد أحد أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمير دولة قطر مشاركاً في عرضة “أهل قطر”، التي أقيمت، عصر السبت، في مدينة لوسيل القطرية، متوسطاً عدداً ممن شاركوه العرضة.

وبحسب مقطع متداول فقد بدا الشيخ تميم بن حمد، وهو يقف في وسط مجموعة من الأشخاص بينهم شقيقه ويلوح بسيف بيده اليمنى، فيما يمسك سيفاً آخر بيده اليسرى كما فعل الآخرون حوله.

وبدا وهو يتفاعل مع كلمات إحدى الأغاني التي تؤدى في العرضات ويظهر في مشهد آخر وسط عدد من المحتفلين فيما يسمع صوت شاعر يقول العقيد اللي عقبنا-بعدنا- ما تهنى.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يرقص العرضة

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وكان لأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متواجداً خلال الاحتفالية التي تقام سنوياً بحضور شيوخ من العائلة الحاكمة ومسؤولين ووزراء.

وفي مقطع فيديو آخر، شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ونظيره الأوروبي ألكسندر تشيفرين، والأفريقي باتريس موتسيبي، في عرضة “أهل قطر”.

وتعدّ عرضة “أهل قطر” من أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة والمناسبات الوطنية عامة، والمناسبات الاجتماعية، كالأعراس، خاصة

وتعني العرضة، بحسب كتاب “عرضة أهل قطر” الصادر عن مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) عام 2013، العرض العسكري للجند والسلاح، بهدف استعراض القوة لإرهاب العدو، وإسعاد الصديق، ورفع الروح المعنوية لأفراد المجتمع، وخصوصاً المقاتلين منهم.

العيد الوطني القطري

وظهرت العرضة القطرية لأول مرة في تاريخ كأس العالم، كإحدى فقرات حفل افتتاح مونديال قطر 2022، لتسجل أول حضور لها في العرس الكروي العالمي، وتصبح ذكرى لن تنسى من إرث المونديال العربي الأول.

وتحتفل قطر، يوم 18 ديسمبر من كل عام، بعيدها الوطني، إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913)، في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1878.

وفي 22 أكتوبر الماضي كشفت دولة قطر، عن شعار يومها الوطني لهذا العام والذي جاء تحت شعار “وحدتنا مصدر قوتنا”، والمستمد من كلمة ألقاها أمير البلاد أمام مجلس الشورى، العام الماضي.

تفاعل النشطاء مع ظهور أمير قطر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع مشاركة أمير البلاد في العرضة القطرية تزامناً مع بطولة كأس العالم، حيث علق فيصل:”نجاح كبير لرؤية سمو الامير الوالد وسمو الشيخ تميم بن حمد.. حيث جعلوا كل من يشاهد كأس العالم قطر2022 أن يعرفوا شيئين: أين تقع دولة قطر على خريطة العالم ومتى هو اليوم الوطني للبلاد”.

وعقب “علي الحوت”: “تابعت اليوم عرض العرضة في احتفالات قطر بحضور سمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله”.

وأضاف :”هنيئا لشعب قطر بهذا الأمير المبتسم المتواضع المتميز جداً وهنيئا للخليج وللأمة العربية بقائد شاب مثل تميم المجد وفقه الله للخير”.

وعلقت مغردة أخرى: “الخليج فيه جمال كثير غير النفط فيه هذا الحب وهذه العادات والتراث الجميل النابع من ديننا الإسلامي منبع كل جمال وأخلاق ورقي فينا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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