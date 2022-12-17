أمير قطر وشقيقه يرقصان العرضة احتفالا بالعيد الوطني القطري (فيديو)

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وطن- شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى جانب قيادات سياسية ورياضية دولية، اليوم السبت، في عرضة “أهل قطر”، احتفالا باليوم الوطني القطري الذي يتصادف هذا العام مع نهائي كأس العالم، 18 ديسمبر 2022.

الشيخ تميم ورقصة عرضة “أهل قطر”

ورقصة عرضة “أهل قطر” تعد أحد أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمير دولة قطر مشاركاً في عرضة “أهل قطر”، التي أقيمت، عصر السبت، في مدينة لوسيل القطرية، متوسطاً عدداً ممن شاركوه العرضة.

وبحسب مقطع متداول فقد بدا الشيخ تميم بن حمد، وهو يقف في وسط مجموعة من الأشخاص بينهم شقيقه ويلوح بسيف بيده اليمنى، فيما يمسك سيفاً آخر بيده اليسرى كما فعل الآخرون حوله.

وبدا وهو يتفاعل مع كلمات إحدى الأغاني التي تؤدى في العرضات ويظهر في مشهد آخر وسط عدد من المحتفلين فيما يسمع صوت شاعر يقول العقيد اللي عقبنا-بعدنا- ما تهنى.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يرقص العرضة

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وكان لأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متواجداً خلال الاحتفالية التي تقام سنوياً بحضور شيوخ من العائلة الحاكمة ومسؤولين ووزراء.

وفي مقطع فيديو آخر، شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ونظيره الأوروبي ألكسندر تشيفرين، والأفريقي باتريس موتسيبي، في عرضة “أهل قطر”.

وزير الرياضة السعودي و رئيس الفيفا يشاركون سمو الأمير أداء العرضة بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/7dPj9HlmZj — عبدالله الوذين (@abqatar) December 17, 2022

وتعدّ عرضة “أهل قطر” من أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة والمناسبات الوطنية عامة، والمناسبات الاجتماعية، كالأعراس، خاصة

وتعني العرضة، بحسب كتاب “عرضة أهل قطر” الصادر عن مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) عام 2013، العرض العسكري للجند والسلاح، بهدف استعراض القوة لإرهاب العدو، وإسعاد الصديق، ورفع الروح المعنوية لأفراد المجتمع، وخصوصاً المقاتلين منهم.

العيد الوطني القطري

وظهرت العرضة القطرية لأول مرة في تاريخ كأس العالم، كإحدى فقرات حفل افتتاح مونديال قطر 2022، لتسجل أول حضور لها في العرس الكروي العالمي، وتصبح ذكرى لن تنسى من إرث المونديال العربي الأول.

وتحتفل قطر، يوم 18 ديسمبر من كل عام، بعيدها الوطني، إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913)، في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1878.

وفي 22 أكتوبر الماضي كشفت دولة قطر، عن شعار يومها الوطني لهذا العام والذي جاء تحت شعار “وحدتنا مصدر قوتنا”، والمستمد من كلمة ألقاها أمير البلاد أمام مجلس الشورى، العام الماضي.

تفاعل النشطاء مع ظهور أمير قطر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع مشاركة أمير البلاد في العرضة القطرية تزامناً مع بطولة كأس العالم، حيث علق فيصل:”نجاح كبير لرؤية سمو الامير الوالد وسمو الشيخ تميم بن حمد.. حيث جعلوا كل من يشاهد كأس العالم قطر2022 أن يعرفوا شيئين: أين تقع دولة قطر على خريطة العالم ومتى هو اليوم الوطني للبلاد”.

نجاح كبير لرؤية سمو الامير الوالد وسمو الشيخ تميم بن حمد حيث جعلوا كل من يشاهد #كأس_العالم_قطر2022 أن يعرفوا شئين: ١- أين تقع دولة قطر على خريطة العالم.

٢- متى هو اليوم الوطني للبلاد. الحمدلله على نعمة قطر 🇶🇦 https://t.co/P6wDQzADmo — Faisal 🇶🇦 (@Fz90008) December 17, 2022

وعقب “علي الحوت”: “تابعت اليوم عرض العرضة في احتفالات قطر بحضور سمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله”.

وأضاف :”هنيئا لشعب قطر بهذا الأمير المبتسم المتواضع المتميز جداً وهنيئا للخليج وللأمة العربية بقائد شاب مثل تميم المجد وفقه الله للخير”.

#مساء_الخير تابعت اليوم عرض العرضة في احتفالات #قطر بحضور سمو الشيخ #تميم_بن_حمد حفظه الله

هنيئا لشعب قطر بهذا الأمير المبتسم المتواضع المتميز جدا

وهنيئا للخليج وللأمة العربية بقائد شاب مثل #تميم_المجد وفقه الله للخير.

و #كل_عام_وانتم_بخير يا أهل قطر#صباح_الخيرᅠ #السعودية — ali alhoot (@alialhoot15) December 17, 2022

وعلقت مغردة أخرى: “الخليج فيه جمال كثير غير النفط فيه هذا الحب وهذه العادات والتراث الجميل النابع من ديننا الإسلامي منبع كل جمال وأخلاق ورقي فينا”.