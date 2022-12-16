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وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن مفاجأة يعدها ماكرون لـ كريم بنزيما في نهائي كأس العالم

أميلي أوديا كاستيرا أكدت ان ماكرون يريد اصطحاب أعضاء المنتخب المصابين معه إلى قطر

كتب سالم حنفي
مفاجاة ماكرون لبنزيما watanserb.com
كريم بنزيما (يمينا) و إيمانويل ماكرون (يسارا)
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وطن– يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوجه إلى قطر، الأحد 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، لحضور نهائي مونديال كأس العالم بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، إلا أن وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، فجرت مفاجأة بأنه لا ينوي القيام بالرحلة بمفرده.

وقالت “كاستيرا” في مقابلة مع محطة “ آر تي إل” الإذاعية الفرنسية، إن الرئيس يريد أن يصحبه في الرحلة أعضاء المنتخب المصابين الذين لم يتمكنوا من اللعب في المونديال، مثل كريم بنزيما وبول بوغبا ونغولو كانتي لحضور نهائي المونديال بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.

القرار قيد الدراسة

وقالت “كاستيرا”:”أعلم أنه يريد ذلك. أعلم أن الخطة قيد الدراسة. سنرى ما إذا كان من الناحية اللوجستية والمادية، كل هذا يمكن أن يحدث. على أي حال، فإن رغبة الرئيس هي الحصول عليها على متن الطائرة، حتى يمكنهم المشاركة بشكل كامل في هذه المغامرة “.

وكان “ماكرون” الذي كان حاضرا في المدرجات يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، في مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، قد أكد بعد لحظات قليلة من صافرة النهاية، عزمه العودة إلى قطر لحضور مباراة الأحد.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل لمباراة نهائي كأس العالم، بعد تغلبه على أسود الاطلس بهدفين مقابل لا شيء.

ورفض ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الحديث عن نجم ريال مدريد الإسباني الذي لم يستعد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال، لكنه لا يزال رسميا ضمن تشكيلة الفريق في البطولة، تماما مثل لوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة شديدة في الركبة في المباراة الأولى للفريق بكأس العالم.

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وقرر ديشان استبعاد مجموعة من النجوم عن القائمة الرسمية لفرنسا في البطولة بداعي الإصابة، مثل بول بوغبا ونغولو كانتي وكريستوفر نكونكو، لكن يمكنهم أيضا مرافقة ماكرون والتواجد في المباراة النهائية.

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قد تمّ استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ، “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية

يشار إلى أنّ كريم بنزيما كان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنَح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أنْ ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

المصدرآر تي إل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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