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نوستراداموس الحي الذي توقع وفاة الملكة إلزابيث وكورونا يكشف اسم الفائز بكأس العالم!

آتوس سالومي عالم رياضيات يعتمد نظام (كابلا) للتحليل الرياضي في توقعاته

كتب سالم حنفي
نوستراداموس الحي watanserb.com
المتنبىء البرازيلي آتوس سالومي
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وطن– أعلن المتنبىء البرازيلي آتوس سالومي الذي يدعى باسم “نوستراداموس الحي” والذي توقع بشكل صحيح أن فرنسا والأرجنتين سيلعبان مع بعضهما البعض في المباراة النهائية لكأس العالم، عن اسم المنتخب الذي سيفوز بالبطولة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” فقد نجح المتنبىء القارىء للمستقبل، آتوس سالومي، في الأمر بشكل صحيح عندما أصر على أن المنتخبين (الأرجنتيني والفرنسي) سيشاركان في ختام البطولة قبل انطلاقها في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين أول الفائت.

أتوس سالومي الملقب بنوستراداموس الحي

توقع تأهل الأرجنتين وفرنسا للنهائي

وتحققت توقعاته عندما توقع فوز الأرجنتين في نصف النهائي على كرواتيا وانتصار فرنسا على المغرب ، مما مهد الطريق لمواجهة ملحمية بين عمالقة كرة القدم.

فرنسا تواجه الأرجنتين في المباراة النهائية

توقع آتوس سالومي بوفاة إليزابيث الثانية ووصول فيروس كورونا

لكن توقع آتوس سالومي ليس مفاجئًا لأنه توقع أيضًا بشكل صحيح وفاة الملكة إليزابيث الثانية ووصول كوفيد في الماضي.

ويدعى البرازيلي الآن أنه تصور الفائز بكأس العالم لهذا العام قبل مواجهة يوم الأحد، وقد أكسبته توقعاته الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.

توقع بفوز الأرجنتين

وقال آتوس سالومي عن توقعاته للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر:”لسوء حظ فرنسا، أخبرتني حواسي أن الأرجنتين ستخرج منتصرة في النهاية”.

اتوس سالومي يعتقد أن الأرجنتين ستنتصر
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وأشارت صحيفة “ديلي ستار” إلى أن آتوس سالومي يقوم بعمل تنبؤاته بناءً على نظام يسمى (كابالا) لتحليل الاحتمالات الرياضية.

سالومي قام بالتنبؤات بناءً على نظام يسمى الكابالا

أسباب فوز الأرجنتين

ووفقا لنظام (كابالا) فقد أظهرت حساباته أنه اعطى للأرجنتين رقم (😎 الذي قال إنه يمثل: “إتمام الخلق، وبداية دورة جديدة، تلقي ما تم فعله وممارسته”.

ويمكن أن تُعزى هذه الدورة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي من المقرر أن يلعب في آخر نهائي له في كأس العالم ، بينما يشارك زميله في الفريق جوليان ألفاريز في أول بطولة له.

من ناحية أخرى، أعطيت فرنسا الرقم سبعة من قبل الكابالا وسالومي، ونقلاً عن عالم الرياضيات فيثاغورس، قال: “منذ زمن سحيق ، كان الرقم سبعة بلا شك الأكثر حضوراً في جميع الفلسفة والأدب المقدس ، مما يجعلها أيضًا رقم سبعة مقدس وكامل وقوي “.

لكن الرقم 7 ليس قوياً بما يكفي لمنح النصر لفرنسا كما يقول سالومي: “إن قانون السبعة يفهم أن الكون يتكون من قوى تؤثر على بعضها البعض، وبالتالي لا شيء يبقى على حاله، إما أنه يتطور أو يتدهور.”

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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