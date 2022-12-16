نوستراداموس الحي الذي توقع وفاة الملكة إلزابيث وكورونا يكشف اسم الفائز بكأس العالم!

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وطن– أعلن المتنبىء البرازيلي آتوس سالومي الذي يدعى باسم “نوستراداموس الحي” والذي توقع بشكل صحيح أن فرنسا والأرجنتين سيلعبان مع بعضهما البعض في المباراة النهائية لكأس العالم، عن اسم المنتخب الذي سيفوز بالبطولة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” فقد نجح المتنبىء القارىء للمستقبل، آتوس سالومي، في الأمر بشكل صحيح عندما أصر على أن المنتخبين (الأرجنتيني والفرنسي) سيشاركان في ختام البطولة قبل انطلاقها في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين أول الفائت.

توقع تأهل الأرجنتين وفرنسا للنهائي

وتحققت توقعاته عندما توقع فوز الأرجنتين في نصف النهائي على كرواتيا وانتصار فرنسا على المغرب ، مما مهد الطريق لمواجهة ملحمية بين عمالقة كرة القدم.

توقع آتوس سالومي بوفاة إليزابيث الثانية ووصول فيروس كورونا

لكن توقع آتوس سالومي ليس مفاجئًا لأنه توقع أيضًا بشكل صحيح وفاة الملكة إليزابيث الثانية ووصول كوفيد في الماضي.

ويدعى البرازيلي الآن أنه تصور الفائز بكأس العالم لهذا العام قبل مواجهة يوم الأحد، وقد أكسبته توقعاته الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.

توقع بفوز الأرجنتين

وقال آتوس سالومي عن توقعاته للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر:”لسوء حظ فرنسا، أخبرتني حواسي أن الأرجنتين ستخرج منتصرة في النهاية”.

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وأشارت صحيفة “ديلي ستار” إلى أن آتوس سالومي يقوم بعمل تنبؤاته بناءً على نظام يسمى (كابالا) لتحليل الاحتمالات الرياضية.

أسباب فوز الأرجنتين

ووفقا لنظام (كابالا) فقد أظهرت حساباته أنه اعطى للأرجنتين رقم (😎 الذي قال إنه يمثل: “إتمام الخلق، وبداية دورة جديدة، تلقي ما تم فعله وممارسته”.

ويمكن أن تُعزى هذه الدورة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي من المقرر أن يلعب في آخر نهائي له في كأس العالم ، بينما يشارك زميله في الفريق جوليان ألفاريز في أول بطولة له.

من ناحية أخرى، أعطيت فرنسا الرقم سبعة من قبل الكابالا وسالومي، ونقلاً عن عالم الرياضيات فيثاغورس، قال: “منذ زمن سحيق ، كان الرقم سبعة بلا شك الأكثر حضوراً في جميع الفلسفة والأدب المقدس ، مما يجعلها أيضًا رقم سبعة مقدس وكامل وقوي “.

لكن الرقم 7 ليس قوياً بما يكفي لمنح النصر لفرنسا كما يقول سالومي: “إن قانون السبعة يفهم أن الكون يتكون من قوى تؤثر على بعضها البعض، وبالتالي لا شيء يبقى على حاله، إما أنه يتطور أو يتدهور.”