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نتنياهو في لقاء حصري مع قناة “العربية”:”حققنا قفزة نوعية في التطبيع مع السعودية”(شاهد)

أعرب عن أمل في توسيع اتفاقيات إبراهيم من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع السعودية

كتب سالم حنفي
نتنياهو في لقاء مع قناة العربية watanserb.com
بنيامين نتنياهو في لقاء حصري مع قناة العربية
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وطن– تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين، بنيامين نتنياهو، بالسعي لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة العربية السعودية بمجرد توليه منصبه، زاعمًا أن القيام بذلك من شأنه أيضًا تعزيز السلام مع الفلسطينيين.

وقال “نتنياهو” في مقابلة مع قناة “العربية” المملوكة للحكومة السعودية، إنه سيكون منفتحًا على استئناف محادثات السلام خلف الكواليس مع الفلسطينيين.

ووفقا لوكالة “أسوشييتد برس” الامريكية، فإنه يبدو أن هذه التصريحات، التي أُدلي بها لقناة العربية الإخبارية المملوكة للسعودية ، تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن التركيبة اليمينية المتطرفة للحكومة التي يشكلها نتنياهو حاليا.

ائتلاف من الأحزاب اليمينية المتطرفة

وقالت إنه توصل بالفعل إلى سلسلة من الاتفاقات الائتلافية مع المتشددين الذين يفضلون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النشطاء الفلسطينيين وزيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويرفضون بشدة فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي هذا السياق، أخبر “نتنياهو” القناة السعودية إنه سيضع سياسات عامة، قائلا:””سأحكم وسأقود، مضيفا أن “الأطراف الأخرى تنضم إلي. أنا لا أنضم إليهم “.

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وأعرب “نتنياهو” إنه يأمل في توسيع اتفاقيات إبراهيم – وهي مجموعة من اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها مع أربع دول عربية في عام 2020 – من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع المملكة العربية السعودية.

وقال: “ستكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي”. سيغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها.

وأعتقد أنه سيسهل ، في نهاية المطاف ، السلام الفلسطيني الإسرائيلي. انا اؤمن بذلك. أنوي متابعته “.

وأضاف: “بالطبع ، الأمر متروك لقيادة المملكة العربية السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد”. “آمل بالتأكيد أن يفعلوا ذلك.”

لقاءات إسرائيلية-سعودية خلف الكواليس

لطالما أجرت إسرائيل اتصالات من وراء الكواليس مع المملكة العربية السعودية – على أساس العداء المشترك لإيران، لكن السعوديين يزعمون إن العلاقات الدبلوماسية الكاملة لن تتحقق إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وزعم “نتنياهو” إنه سيسعى إلى السلام مع الفلسطينيين ، ربما من خلال مفاوضات سرية. لكنه رفض تأييد حل الدولتين، داعياً بدلاً من ذلك إلى “رؤية جديدة” وتفكير إبداعي. كما أعرب عن دعمه للترتيب الذي اقترحته إدارة ترامب ورفضه الفلسطينيون بشدة.

وقال “أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن ذلك”. “ربما تتحدث بتكتم.”

وتابع قائلا: “أنا أؤمن بالعهود المفتوحة ، التي تم التوصل إليها سراً أو التي تم التوصل إليها سراً”.

وبحسب الوكالة، يسعى الفلسطينيون إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة – الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 – من أجل دولتهم المستقبلية. ينظر المجتمع الدولي إلى حل الدولتين باعتباره الطريقة الواقعية الوحيدة لحل الصراع المستمر منذ قرن.

رؤية نتنياهو للسلام لا ترضي الفلسطينيين

وأشارت الوكالة إلى أن “نتنياهو” قدم القليل من التفاصيل حول رؤيته للسلام، لكنه أوضح أنها لن تلبي المطالب الفلسطينية.

وقال: “أود أن أقول إنه يجب أن يكون للفلسطينيين في تسوية نهائية جميع السلطات لحكم أنفسهم، ولكن لا توجد أي من الصلاحيات التي تهدد بقاء ووجود دولة إسرائيل”.

وحصل نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة والمتشددة على أغلبية المقاعد في البرلمان الإسرائيلي في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت ، مما جعلهم في وضع يؤهلهم لتشكيل حكومة جديدة.

وتوصل “نتنياهو” إلى سلسلة من الصفقات الائتلافية، لكنه لم يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، في حين أن أمامه حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل الحكومة.

المصدرتويتر ، أسوشييتد برس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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