مفاجأة صادمة عن صديقة مبابي.. متحولة جنسيا وصور فاضحة جمعتهما (شاهد)

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وطن – نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريرا عن صديقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالتزامن مع قرب إقامة مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم.

وقالت الصحيفة إن اسم كيليان مبابي من أكثر الأسماء التي تم البحث عنها في الأيام الأخيرة بعد أن أصبح أحد أبرز اللاعبين الذين سيكونون في نهائي كأس العالم 2022 في قطر ، كما يتجه الاهتمام كذلك نحو اسم إينيس راو، صديقة مبابي المقربة.

وأضافت أنه منذ بضعة أشهر ، ارتبط اسم مبابي عاطفيًا باسم إينيس راو ، عارضة الأزياء المتحولة جنسيًا وفتاة غلاف مجلة Play Boy السابقة.

صديقة مبابي متحولة جنسيا

وتتابع وسائل الإعلام في إيطاليا وفرنسا، على وجه الخصوص، قصة مبابي وراو ، عارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عامًا، فقد ولدت رجلاً وتغير جنسها في سن 16.

وحصلت تدريجياً على مكان في عالم عرض الأزياء حتى وصلت إلى غلاف مجلة الرجال في عام 2017 ، لتصبح أول امرأة متحولة جنسياً تقوم بذلك.

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وبعد مرور عام، نشرت سيرتها الذاتية “امرأة”، والتي أكدت فيها أنها في سن السادسة عشرة خضعت لعملية تغيير الجنس، وعندما كشفت عن حياتها الجنسية في سن الرابعة والعشرين ، قالت إنه كان أكثر الأشياء تحررًا في حياتها.

علاقة مبابي وإينيس راو “غير معلنة”

وعلى الرغم من عدم إعلان مبابي ولا راو الأمر رسميًا ، ظهرت بعض الصور في الأشهر الماضية حيث شوهدا سعداء للغاية على متن يخت، وهما يتحدثان بمرح للغاية، بينما شوهد في صورة أخرى لاعب باريس سان جيرمان وهو يحملها بين ذراعيه، في صور وُصفت بـ”الفاضحة”.

El futbolista #KylianMbappe y la mujer transgénero #InesRau fueron vistos en el Festival de Cannes, y posteriormente abrazándoselo en un yate mientras disfrutaban de la tarde juntos, levantando rumores de una posible relación. QUE viva el amors !! ♥️ pic.twitter.com/ziu39u7n8u — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) September 22, 2022

أكثر من مليون يتابعون إينيس راو

على حسابها على إنستجرام ، تمتلك إينيس راو، أكثر من مليون متابع والعديد من الصور التي تظهر فيها كعارضة أزياء.

وبحسب الصحيفة، فمن المؤكد أن إينيس ستكون منتبهة للغاية لما يحدث يوم الأحد على ملعب لوسيل ، حيث يتنافس مبابي وفرنسا على اللقب الثالث في تاريخ الديوك والثاني على التوالي ، ضد الأرجنتين التي بمساعدة ليونيل ميسي، سيذهب أيضًا إلى النجمة الثالثة على درعها.

وتتجه الأنظار إلى نهائي المونديال في قطر يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين بعد أربع سنوات ونصف من مواجهتهما في ثمن نهائي مونديال روسيا، عندما حقق رجال المدرب ديدييه ديشان فوزاً لافتاً 4-3 في طريقهم إلى لقبهم الثاني.