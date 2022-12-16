كانوا يخططون لمهاجمة المشجعين المغاربة..السلطات الفرنسية تعتقل مجموعة من اليمين المتطرف(شاهد)

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وطن– أثارت مباراة نصف نهائي كأس العالم في قطر بين فرنسا والمغرب، الأربعاء، الكثير من التفاعل حول العالم، وفي فرنسا تحديدا، كانت الشرطة الفرنسية على أهبة الإستعداد من أجل مواجهة أي أعمال عنف قد تحدث بين مشجعي المنتخبين، واعتقلت في هذا السياق، مجموعة من المشجعين قالت أنهم ينتمون لليمين المتطرف، كانوا يخططون لمهاجمة المشجعين المغاربة في شارع الشانزليزيه، وذلك مباشرة بعد إعلان فوز الديكة على حساب أسود الأطلس بهدفين نظيفين.

مشجعي المغرب في فرنسا يتعرضون للعنف

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن هؤلاء المشجعين الفرنسيين الذين إعتقلتهم الشرطة، قد خططوا بالفعل لمواجهة المشجعين المغاربة في جادة الشانزليزيه، رغم فوز منتخب بلادهم على المنتخب المغربي.

حيث أشارت “لوفيغارو” أن حوالي 10 آلاف شرطي، قد وقع نشرهم كتعزيزات في جميع أنحاء فرنسا؛ حيث كانت السلطات تخشى من إندلاع أعمال شغب مُحتملة بين مشجعي كلا المنتخبين.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، “إنه تم اعتقال 266 شخصاً بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فرداً في العاصمة الفرنسية باريس”، على خلفية أعمال العنف التي تلت مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

هذا وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 115 شخصاً اعتُقلوا في باريس والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت التقارير أن 40 شخصاً من المعتقلين ينتمون إلى جماعات يمينية متطرفة كانوا يحاولون الوصول إلى شارع الشانزليزيه المكتظ بمشجعي كرة القدم.

كما أُبلغ عن أعمال عنف في المدن الكبرى الأخرى مثل ليون ونيس ومونبلييه.

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كما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ستة أشخاص على الأقل، بينهم عضوان بجماعة يمينية، بعد شجار بين المشجعين في ليون، وفقاً للتقارير.

نواب فرنسيون يرفضون عنف اليمين المتطرف الفرنسي

من جانبه، ندد النائب الفرنسي توماس بورتس بـ”الاعتداءات المخطط لها” و”العنف العنصري” ضد المشجعين المغاربة.

وقال بورتيس في تغريدة: “نحن أقرب ما نكون إلى مأساة، ويجب أن ند”.

وتابع “علينا إبعاد هؤلاء الأفراد والمجموعات الصغيرة وعدم التسبب في المشاكل!”.

Glaçant. À Annecy des militants d'extrême droite armés de poteaux en métal, cagoulés, ont passé à tabac les supporters du Maroc. Il faut mettre hors d’état de nuire ces individus et ces groupuscules. HORS D’ÉTAT DE NUIRE ! pic.twitter.com/y8N4DighhC — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 15, 2022

وقال النائب “ماتياس تافيل” في كلمة داخل البرلمان الفرنسي إن “فاشيين يصرخون بتصريحات عنصرية” هاجموا المشجعين المغاربة في نيس.

وأضاف أن “العنصرية جريمة”، داعياً لمعاقبة الجناة وفق القانون الفرنسي.

France Maroc : les attaques racistes sont inacceptables !

A l'Assemblée nationale, je dénonce les attaques racistes survenues à #Nice.

Je voulais que cela soit dit dans le temple de la République. #francemaroc #coupedumonde2022 pic.twitter.com/UbTjOEmt9a — Matthias Tavel (@MatthiasTavel) December 15, 2022

وفازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل؛ بعد أداء ورح قتالية عالية قدمها أسود الأطلس في مباراة تاريخية بكل المقاييس.