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قنص قوات روسية لمقاتلين تابعين لأوكرانيا يثير إعجاب رئيس الشيشان (فيديو)

قديروف أحد الحلفاء المقربين جدا من بوتين

كتب خالد السعدي
قنص مقاتلين أوكران watanserb.com
الجيش الروسي يستهدف جنودا أوكرانيين
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وطن – نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، لقطات توثق لحظة قيام قوات روسية بقنص مقاتلين تابعين للقوات الأوكرانية، قرب مدينة سوليدار التابعة لإقليم دونيتسك.

وقال قديروف، في تصريح على قناة التلغرام، إن جنود قوات “أحمد” الخاصة الروسية مع جنود الفيلق الثاني للجيش الروسي تمكنوا من قنص اثنين من المقاتلين التابعين للقوات الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف أن المقاتلين الروس يبقون قوات كييف في مرمى نيرانهم، وسيستمرون في ذلك حتى نصر روسيا الكامل.

حليف بوتين انتقد الجيش الروسي

وقديروف واحد من أقرب حلفاء بوتين، وتقاتل قواته في أوكرانيا منذ بداية الحرب، ورغم ذلك فقد وجه انتقادات قوية للجيش الروسي بعد خسائر موسكو في خاركيف ودونيتسك، واصفا أحدهم بأنه يفتقر إلى أساسيات المهارة اللوجستية.

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

وسبق أن طالب روسيا باتخاذ تدابير أكثر قوة ضد أوكرانيا، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، لكن الحكومة الروسية ردت بالقول إن قرارا كهذا لا يمكن اتخاذه بشكل عاطفي.

قديروف يعتبر الإسلام جزءا لا يتجزأ من روسيا

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وقبل أيام، قال رئيس الشيشان، إن دين الإسلام جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، مشيدا بالوضع الفريد في البلاد، حيث يعيش حوالي 15 مليون مسلم جنبا إلى جنب مع طوائف الأديان الأخرى.

وكتب قديروف في قناته على “تيلجرام”: “في روسيا، يتم الاحتفال بتاريخ ذكرى مهمة حقا – الذكرى الـ 1100 لدخول بلغار الفولجا في دين الإسلام.”

وأضاف: “بالنسبة لنا جميعا، هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة. الإسلام اليوم جزء لا يتجزأ من روسيا. هنا، جنبا إلى جنب مع طوائف الأديان الأخرى، يتعايش ما يقرب من 15 مليون مسلم بسلام”.

وتابع: “بالطبع، يمكن تسمية هذه الظاهرة بأنها فريدة، وروسيا – مثال نادر على دولة قانونية حقيقية”.

المصدروطن - رصد تويتر + تلغرام
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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