قطرية تصدم الفنان المصري هاني رمزي وتضعه في موقف محرج جداً(شاهد)

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وطن– أوقعت مواطنة قطرية الفنان المصري المعروف هاني رمزي في موقف محرج جدا، خلال تواجده في قطر لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

ووفقا لفيديو نشره الفنان المصري هاني رمزي عبر حسابه على “إنستغرام“، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فقد طلبت المواطنة القطرية التقاط صورة ومقطع فيديو قصير مع الفنان هاني رمزي، إلا أنها وقعت في المحظور لعدم معرفتها اسمه.

وبحسب الفيديو، فمجرد أن فتحت المواطنة القطرية الكاميرا في حين كان الفنان هاني رمزي يقف بجانبها، خاطبت متابعاتها قائلة: “ما شاء الله.. ما شاء الله..عادل إمام يا بنات”.

جهل المواطنة القطرية باسم الفنان هاني رمزي جعله في موقف “الصدمة”، ليرد عليها بحسه الفكاهي بأنه محمد هنيدي وليس عادل إمام.

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هاني رمزي في الدوحة لتشجيع المنتخب المغربي

وكان الفنان المصري هاني رمزي قد وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، برفقة عدد من الفنانين المصريين لتشجيع المنتخب المغربي أمام فرنسا.

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ونشر هاني رمزي مقطع فيديو كشف فيه عن الأجواء المذهلة التي تعيشها قطر، مشيدا بعظمة الاستادات التي تم بناؤها من اجل بطولة كأس العالم.

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هاني رمزي يشيد بأداء المنتخب المغربي

وعقب هزيمة المنتخب المغربي، وتأهل المنتخب الفرنسي لملاقاة المنتخب الأرجنتيني في نعائي كأس العالم، أشاد الفنان هاني رمزي، بأسود الاطلس معربا عن فخره بهم.

وقال في تعليق له أتبعه بصورة للمنتخب المغربي:” كل الشكر والتقدير لكم لقد صنعتم تاريخ جديد بوصولكم المربع الذهبى فخورين بيكم وتمنياتي بدوام التقدم”.

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هزيمة أسود الأطلس وتأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم

والأربعاء، خسرت المغرب أمام فرنسا حاملة اللقب بنتيجة 2-صفر في الدور قبل النهائي للمونديال، لتتوقف مفاجآت المنتخب العربي.

وفشل “أسود الأطلس” في مواصلة مفاجآته بعدما فاز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في البطولة الجارية ليصبح أول منتخب عربي أو أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

والسبت، سيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث، ومن المتوقع بعدها أن يحظى باستقبال الأبطال عقب العودة إلى بلاده.