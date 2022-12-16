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فوائد عجيبة للبرتقال في الشتاء ستجعلكم تتناولونه يومياً!

البرتقال غني بفيتامين سي الذي يساعد في إزالة الشوائب من الجلد

كتب ايمان الباجي
فوائد عجيبة للبرتقال في الشتاء ستجعلكم تتناولونه يومياً watanserb.com
فوائد عجيبة للبرتقال في الشتاء
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وطن– يعتبر البرتقال من أغنى الفواكه الحمضية في فصل الشتاء فهو وجبة خفيفة صحية وتحتوى الحبة الواحدة على 80 سعرة حرارية و 0 جرام من الدهون و 250 ملليجرام من البوتاسيوم و 15 جرامًا من الكربوهيدرات.

ويمتاز البرتقال بأنواعه المختلفة، واستخداماته المتعددة. وفي هذا الإطار، تحدث موقع ” dailyindia ” عن 6 فوائد لتناول البرتقال في الشتاء.

البرتقال..قليل بالسعرات حرارية

لا يحتوي البرتقال على الكثير من السعرات الحرارية.

فإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فهذا خيار رائع، لأن السعرات الحرارية في البرتقال منخفضة ولا تحتوي على دهون مشبعة.

يمنع تلف الجلد

البرتقال غني بفيتامين سي الذي يساعد في إزالة الشوائب من الجلد والحفاظ على صحة بشرتك.

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كما يحمي بشرتك من التلف المحتمل الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث، كما أن تناوله بانتظام يمكن أن يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

مضاد للالتهابات

يشتهر البرتقال بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن استخدامها لعلاج أي تورم أو التهاب.

يتميز بخصائص مضادة للاكسدة

البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض وتعمل على تنقية الجسم من أي جذور غير مرغوب فيها.

يخفض ضغط الدم

البرتقال غني بمضادات الأكسدة، لذلك إذا كنت تأكله بشكل متكرر، فإن خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم قد ينخفض. 

يقوي المناعة

بسبب التركيز العالي لفيتامين سي، لن يتعرض جهازك المناعي أبدًا لانتكاسة صحية. يعد تفشي البرد والسعال الموسمي أمرًا شائعًا في الشتاء وجرعة جيدة من فيتامين سي تساعد على تقوية المناعة والوقاية من البرد والانفلونز.

المصدرموقع dailyindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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