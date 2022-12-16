الجمعة, ديسمبر 16, 2022
الرئيسيةحياتنافرس نهر غاضب يبتلع طفلاً كاملاً قبل أن يبصقه .. وهذا مصيره!...
حياتنا

فرس نهر غاضب يبتلع طفلاً كاملاً قبل أن يبصقه .. وهذا مصيره! (شاهد)

فرس النهر الضخم لفظ الطفل من فمه بعد أن رشقه السكان المحليون الغاضبون بالحجارة

كتب شيراز ماضي
فرس نهر غاضب يبتلع طفلاً watanserb.com
فرس النهر
- Advertisement -

وطن – ابتلع فرس نهر عملاق طفلاً يبلغ من العمر عامين، كاملاً، قبل أن يبصقه مرة أخرى حياً، في حادثةٍ صادمة شهدتها شواطئ بحيرة إدواردز في أوغندا.

والطفل المدعو باسم (Iga Paul)، عاد إلى الحياة، بعد أن رشق السكان المحليون الغاضبون فرس النهر الجائع بالحجارة.

الطفل الذي ابتلعه فرس النهر
الطفل الذي ابتلعه فرس النهر

فرس نهر يبتلع صبي ويعاود لفظه! 

الغريب أن الحادثة وقعت في أبريل من هذا العام، ولكن لم يتم إبلاغ الشرطة به حتى يوم الإثنين (12 ديسمبر) ، عندما انتشرت لقطات فيديو للواقعة على نطاق واسع محليًا. وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة

ووقع الهجوم قبالة شواطئ بحيرة إدواردز، ويبدو أنه هاجم دون سابق إنذار، الصبي الذي كان يلعب خارج منزله.

فرس النهر
فرس النهر

قالت الشرطة الأوغندية: “هذا هو أول نوع من الحوادث من هذا النوع حيث ضل فرس نهر من بحيرة إدوارد وهاجم طفلاً صغيراً”.

واضافت أنّ فرس النهر “أمسك الطفل من رأسه وابتلع نصف جسده”.

- Advertisement -

وقالت الشرطة: “لقد تطلب الأمر شجاعة أحدهم، الذي كان في الجوار ، لإنقاذ الضحية بعد أن رجم فرس النهر بالحجارة وأخافه، مما تسبب في قذف الضحية من فمه.”

تم نقل الصبي إلى عيادة قريبة، قبل نقله إلى المستشفى ليتلقى المزيد من العلاج.

ليس من الواضح ما هي الإصابات التي عانى منها، لكنه أُعطي لقاح داء الكلب – الذي يُعرف عن أفراس النهر بحمله.

تشير التقارير إلى أن فرس النهر كان “يلعب” مع الصبي ولم يرد التهامه؛ لأنه نباتي، لكن يمكنه مهاجمة البشر إذا شعر بالتهديد.

أفراس النهر 

في أفريقيا ، هناك حوالي 500 حالة وفاة على أيدي – أو أفواه – أفراس النهر كل عام.

وفقًا لـ National Geographic، فإن أفراس النهر من أكثر الحيوانات فتكًا في العالم، وتقتل ما يقرب من ضعف عدد البشر الذين تقتلهم الأسود.

ويمكن للذكور منها أن تصبح عدوانية إذا شعرت بالخطر.بينما قد تهاجم الأمهات “الأعداء” لحماية صغارهن.

وعلى الرغم من أنها يمكن أن يصل وزنها إلى أربعة أطنان ، إلا أنها يمكن أن تصل إلى 20 ميلًا في الساعة.

يمكن لفرس النهر أن يفتح فكيه إلى 180 درجة، وتضغط بقوة 10 أضعاف قوة الفك البشري، ويمكن أن تنمو أنيابها السفلية إلى أكثر من قدم ونصف.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب بـ”فيديو إسرائيلي” (شاهد)

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

معان تغلي وإضراب الكرامة يضع الأردن على صفيحٍ ساخن .. اشتباكات ومقتل ضابط كبير (شاهد)

ريال مدريد يتعاقد مع موهبة برازيلية واعدة بصفقة قياسية (فيديو)

إقالة سانتوس من تدريب البرتغال وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

بايدن تحمس للمنتخب المغربي واختصر خطابه ليشاهد المباراة (فيديو)

موقف محرج لسلفاكير.. لم يستطع التحكم بنفسه وفعلها على الهواء

حزب الله عن مقتل الجندي الأيرلندي في لبنان: “حادث غير مقصود”

سطو ومحسوبية.. تسريبات جديدة تكشف فوضى التذاكر المغربية في قطر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC