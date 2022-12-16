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علاء مبارك يسخر من عمرو أديب بـ”فيديو إسرائيلي” (شاهد)

سخرية علاء مبارك من عمرو أديب أعادت إلى الأذهان تاريخ الخلافات والمشاحنات التي اندلعت بينهما

كتب خالد السعدي
علاء مبارك و عمرو أديب watanserb.com
عمرو أديب وعلاء مبارك
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وطن – نشر علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مقطع فيديو بثته قناة “مكان” الإسرائيلية، يسخر من الإعلامي عمرو أديب وتناقضاته المستمرة.

وركز الفيديو، على تناقض تصريحات عمرو أديب عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم قبل وبعد المصالحة مع الدولة الخليجية.

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

ففي الفيديو، يقول أديب، متحدثا خلال فترة كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين تفرض فيها حصارا على قطر: “إنتو كقطريين إزاي راضيين على نفسكم إنكم تكسبوا كل حاجة بالرشوة.. إحساسك يا أخي ولا شيء بتكسبه بالشرف”.

وأضاف: “إنت إحساسك بالمكسب إزاي سواء كمواطن أو دولة.. كيف تشعر بالسعادة”.

كما أن عمرو أديب كان قد شكك في قدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم وحدها، وتحدث عن “نحس” لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد للبطولة.

لكن بعد المصالحة، تغيرت لهجة عمرو أديب عقب تنظيم قطر لبطولة كأس العالم. قائلا إن التنظيم عظيم، وأن هناك الكثير من الأشياء الجيدة.

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وعبر عن فخره بأن دولة عربية إسلامية هي الأصغر حجما على مستوى العالم لكنها تنظم أكبر حدث في تاريخ الرياضة. مؤكدا أن هذا الأمر يُحسب لدولة قطر.

وأشار إلى أن العالم يجب أن يقف أمام قطر، وأن تكون عبرة لمن يعتبر. موضحا أن ما حدث في قطر أمر مبهر سواء على صعيد الإنشاءات أو الاستعدادات.

تاريخ من المشادات بين علاء مبارك وعمرو أديب

سخرية علاء مبارك من عمرو أديب أعادت إلى الأذهان تاريخ الخلافات والمشاحنات التي اندلعت بينهما.

ففي وقت سابق، انتقد علاء مبارك، عمرو أديب، بسبب مطالبته بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ لعدم مروره من الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو نادي الزمالك، للنادي الأهلي، عقب خسارة الأخير بطولة كأس مصر واحتلاله المركز الثاني.

عمرو أديب علق على ذلك معتبرا بعدم وجود أخلاق رياضية، وطالب بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ.

بدوره، نشر علاء مبارك مقطع فيديو يسخر فيه من عمرو أديب: “هنا سأسكت قليلًا، يكلمنا عن المبادئ والأخلاق الرياضية والقدوة ويطالب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبدالحفيظ!. طب الكلام عن المبادئ والأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يعتلي أكبر مؤسسة دينية؟!. الاحترام تربية”.

وفي واقعة أخرى، نشر علاء مبارك، تغريدة ينتقد فيها تصريحات عمرو أديب والتي قال فيها “أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي”. وذلك في حديثه عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وأعاد علاء مبارك تصريحات أديب مغردًا: “من عاش بوجهين مات لا وجه له. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين”.

كما اندلعت مشادة سابقة بنيهما في ذكرى تنحي حسني مبارك عن حكم مصر في 11 فبراير 2011، بدأت بتغريدة لعلاء مبارك كتب فيها “بدون تعليق”، مصحوبة بفيديو لعمرو أديب يتحدث فيه عن حسني مبارك قبل وبعد تنحيه.

ورد عمرو أديب على تغريدة علاء مبارك، عبر برنامجه التلفزيوني، وقال إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي وأن الجمهور ليس له علاقة بها، لكنه أضاف: “من يهاجمني سوف أهاجمه”.

وبدأ عمرو أديب هجومه على علاء مبارك وشقيقه جمال ووالدهما وفترة حكمه. كما انتقد إشادة العديد من المعلقين بتغريدات علاء مبارك ووصفه بـ”باشا” و”عظيم”.

وقال أديب لعلاء مبارك: “إذا كنتو نسيتو اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى”مضيفا: “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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