الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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عارية مع إبريق شاي.. هكذا انتظرت ميا خليفة فوز المنتخب المغربي على فرنسا(شاهد)

ميا خليفة كانت قد كشفت أن ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان أفضل اللاعبين لديها

كتب سالم حنفي
ميا خليفة وفوز المغرب watanserb.com
الممثلة الإباحية اللبنانية ميا خليفة
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وطن– نشرت الممثلة الإباحية اللبنانية الأصل المعتزلة “ميا خليفة” صورة ومقطع فيديو وثقت من خلالهما لحظات انتظارها بفوز المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي في مباراة التأهل للدور النهائي في بطولة كأس العالم في قطر، والتي انتهت بتأهل منتخب “الديوك” لملاقاة المنتخب الأرجنتيني.

وعبر حسابها في “تويتر” نشرت “ميا خليفة” التي تقيم في المغرب حاليا، صورة عارية لها وهي على كرسي في حديقة الفندق أو المنزل الذي تقيم فيه، حاملة في يدها إبريق شاي مغربي.

كما أرفقت الصورة بمقطع فيديو آخر، مرتدية “مايو” أسود كشف صدرها، ظهرت فيه وهي تقوم بسكب الشاي المغربي في الكأس استعدادا لتناوله.

وعلقت ميا خليفة على الصورة والمقطع المصور بالقول:” أنا أنتظر مع الشاي للفائزين اليوم”، مع إضافة علم المغرب.

وكانت ميا خليفة، قد أعلنت عن دعمها للمغرب في مونديال 2022 بصورة تظهرها مستلقية على سرير مرتدية بيجاما من الساتان.

على من سيقضى المغرب؟

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وقبيل مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، دفعت أيقونة “onlyfans“، متابعيها الـ27 مليون على “انستجرام”، بشكل صريح، إلى تشجيع المغرب.

ونشرت ميا خليفة مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” بنظارتها الشهيرة، مرتدية بيجامة بنية مفتوحة الازرار كشفت الكثير من جسدها.

وتساءلت ميا خليفة حينها حول من سيكون عليه الدور للإقصاء على يد المنتخب المغربي.

 

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A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

اللاعبون الأفضل بالنسبة لـ ميا خليفة

وكانت ميا خليفة قد كشفت مؤخرا عن قائمة أفضل اللاعبين العالميين الأقرب أليها، وعن الأسباب التي دفعتها لاختيارهم.

وقالت في مقابلة مع موقع ” sportbible ” إن الأيقونة العالمية وأسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام، يتصدر القائمة المفضلة لديها.

وجاء في المركز الثاني بالنسبة للمثلة الإباحية، مدرب ولاعب نادي ريال مدريد السابق، الجزائري الأصل زين الدين زيدان.

ثم وصفت ميا خليفة بشكل غريب آرون موي -الذي لعب دور البطولة مع أستراليا في كأس العالم في قطر- كأحد أفضل اختياراتها بسبب تشابهه ” مع نجم الدوري الاميركي للمحترفين كاواي ليونارد.

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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