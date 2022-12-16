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صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينحني للعلم الفرنسي تثير الجدل على مواقع التواصل!

الصورة مضللة وتم التلاعب بها

كتب سالم حنفي
صورة الرئيس الجزائري watanserb.com
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينحني أمام العلم الفرنسي
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وطن– في واقعة جديدة تدخل في إطار الحرب المشتعلة بين الشعبين المغربي والجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعكس العلاقات المتردية بين البلدين، نشر الإعلامي والصحفي المغربي نبيل هرباز صورة للرئيس لجزائري عبدالمجيد تبون وهو ينحني أمام العلم الفرنسي.

وأظهرت الصورة التي نشرها “هرباز” ورصدتها “وطن”، الرئيس عبدالمجيد تبون وهو ينحني أمام العلم الفرنسي في المطار أثناء قدومه من إحدى الزيارات الخارجية.

وأرفق “هرباز” مع الصورة تعليق قال فيه:” عادي جدا لما الاستغراب!؟”، في إشارة إلى أن ولاء الرئيس عبدالمجيد تبون لفرنسا، وهي الدولة التي خرجت من الجزائر بعد استعمار دام نحو 132 عاما.

حقيقة الصورة

اتضح أن الصورة التي نشرها الصحفي المغربي، نبيل هرباز مضللة وجرى التلاعب بها بقصد الإساءة للجزائر ورئيسها عبدالمجيد تبون.

وكشفت صورة جديدة نشرها مغردون، أن انحناءة الرئيس الجزائري كانت للعلم الجزائري إثناء عودته للجزائر من إحدى الزيارات الخارجية.

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تلفيقات سابقة لوسائل إعلام مغربية عن صحة تبون

وليست هذه المرة الأولى التي تؤكد تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة صراع جديدة بين رواد مواقع التواصل من البلدين، حيث سبق وأن نشر حساب قناة “M99-TV” في سبتمبر/أيلول الماضي صورة زعمت فيها القناة بأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في حالة مرضية حرجة في إحدى المستشفيات الألمانية.

وكشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية حينها، أن النسخة الأصليّة من الصورة تعود لعجوز في أحد المستشفيات المصرية عام 2015.

حقيقة الصورة

ووفقا للوكالة، فإن عملية البحث عن أصل الصورة من خلال محركات البحث على الشبكة العنكبوتية أرشد إلى ان الصورة نشرت في موقع اليوم السابع المصري عام 2015 لرجل في إحدى المستشفيات لكن مع اختلاف في الوجه.

وقالت الصحيفة في خبرها آنذاك، أنّ الرجل في الصورة هو “عجوز مجهول في مستشفى كفر الشيخ في غيبوبة منذ شهر”، ما يؤكد على أنّ وجه الرئيس الجزائري قد تم تركيبه على الصورة.

الرئيس الجزائري يحسم الجدل حول خبر وفاته بكورونا

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2020 أن الرئيس عبدالمجيد تبون قد “أنهى بروتوكول العلاج” من فيروس كورونا المستجد في أحد المستشفيات الألمانية.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجدل الذي أثير حول وفاته عقب اختفاء طويل عقب إصابته بكورونا، حيث خرج في تسجيل مصور على حسابه في تويتر ليؤكد أنه حي يرزق وقال إنه في طريق التعافي من الفيروس اللعين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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