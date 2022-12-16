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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.. جنون في أسعار العملات

السودان تمر بأزمة اقتصادية عاصفة

كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – حافظ سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة، 16 ديسمبر 2022، على استقراره، شأنه شأن بقية العملات التي يتم التعامل بها هناك، فيما سجلت بقية العملات تراجعا جنونيا وفق لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان في البنوك 601.12 جنيهاً للشراء، و605.62 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 698.97 جنيهاً للشراء، و704.21 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

أزمة اقتصادية عاصفة

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عاصفة، عززتها حالة الاختناق السياسي التي تعيشها البلاد ولم تستطع الإفلات منها حتى الآن.

ومؤخرا، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير إن تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف.

وأضاف أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

ديون السودان لا يمكن تحملها

وسبق أن كشف تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، أن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون لا يمكن تحملها.

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد.

وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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