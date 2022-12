دير شبيغل الألمانية تواصل السخرية من المنتخب المغربي

- Advertisement -

وطن– أثارت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، منذ إنطلاق فعاليات كأس العالم في قطر، الكثير من الجدل في أوساط المتابعين والنشطاء في المنقطة العربية، بسبب المحتوى الذي وصفه الكثيرون بغير الدقيق والعدائي للشعوب والدول العربية.

بالأمس، نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، مقالا ساخرا عن المنتخب المغربي بعنوان “هل من الواقعية أن يثبت المغرب مكانته الدولية رغم الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم”؟.

أثار هذا المقال، الذي يأتي ضمن سلسلة من المقالات التي هاجمت فيها الصحافة الألمانية المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، حفيظة كثير من الصحفيين ومتابعي عالم الصحافة العرب.

يُذكر هنا، أن المنتخب المغربي قد هُزم في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2/0.

لكن خسارته في المباراة، لم تكن حاجزا أمام وسائل الإعلام الدولية بمختلف توجهاتها للإشادة بـ “الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس”، في إشارة واضحة إلى ماقدموه إلى الكرة الأفريقية والعربية على السواء.

وفي السياق، تفاعل صحفيون وناشطون مع مقال دير شبيغل، المذكور أعلاه، مؤكدين أنه يجب على القسم الرياضي في الصحيفة الألمانية، انتهاج سُبل أكثر مهنية و أكثر إحترافية في التعامل-على وجه الخصوص- مع “مفاجآت المونديال” التي كان المغرب أحدها.

علّق الصحفي “تركي البلوشي” على مقال الصحيفة عبر حسابه الرسمي على تويتر معتبرا أنه يجب عليهم مراجعة خطهم التحريري فيما يتعلق بـ الثقافة العربية والإسلامية خاصة بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم.

Liebe Kollege:innen in Spiegel und den anderen Deutschen Mediengruppe. Es ist der richtige Zeitpunkt, Journalisten, die mit arabischen und islamischen Kulturen vertraut sind, in Redaktionsteam anzuwerben. https://t.co/E1FzlBHFtW

وقال ” إلى الزملاء الأعزاء في (صحيفة دير) شبيجل وباقي الصحف ووسائل الإعلامية الألمانية الأخرى…لقد حان الوقت المناسب لإنتداب صحفيين على دراية بالثقافات العربية والإسلامية في فريق التحرير خاصتكم”.

بدوره، تفاعل الصحفي الألماني مع مقالة دير شبيغل وعلق عبر حسابه على تويتر قائلا “يبدو أن الصراع بين الثقافات قد انتقل إلى أروقة الصحافة الألمانية..”.

Wenn in der Journalistenausbildung am interkulturellen Training gespart wird… pic.twitter.com/COXSEtz1kN

وتأتي سخرية الصحيفة الألمانية من منتخب أسود الأطلس- والدول العربية من وراءها- ضمن “سياسة” كاملة انخرطت فيها العديد من وسائل الإعلام في الدولة الأوروبية من قبل حتى إنطلاق المونديال، لكنها تعززت مع خروج المنتخب المغربي من دور المجموعات.

حيث بثّت قناة “فيلت” (Welt) الألمانية، قبل أيام، تقريرًا يربط بين لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب رفعهم إصبع السبابة احتفالا بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022″، مما أثار حالة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي.

التقرير الذي نشرته القناة الألمانية الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 تناول صورة لـ3 لاعبين من المنتخب المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.

Ist das widerlich!

Da schafft ein Außenseiter-Team eine Sensation und laut @welt gibt es eine Geste?

Unterirdisch und das Wort Journalismus nicht wert. Springer weiter on its way to Fox News. https://t.co/pzQO0zAnS1

— Dominik (@dieserDopo) December 13, 2022