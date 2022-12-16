تأثير مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 على العينين..أطباء يكشفون مفاجأة!

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وطن– منذ ما يقرب من شهر، كان العالم ملتصقًا بأجهزة التلفزيون وشاشات الهاتف المحمول الخاصة بهم لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وحسب الأطباء، يمكن أن يتسبب الالتصاق بالهاتف ومتابعة كل المباريات بعض العواقب الصحية غير المرغوب فيها، حيث لاحظوا ارتفاعًا نسبيًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من إجهاد في العينين

إجهاد العين الرقمي

إن التحديق في التلفزيون أو شاشة الهاتف المحمول لفترة طويلة، خاصة في الليل، يمكن أن يسبب ما يسميه الأطباء “إجهاد العين الرقمي”، وفقا لما أوردته صحيفة “indiatimes“.



ووفقًا للأطباء، فإن الأعراض الشائعة لمتلازمة “إجهاد العين الرقمي” هي الصداع الشديد، ضبابية الرؤية، والإحساس بوجود رمل في العين والتهيج والاحمرار.

وأحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يقول الأطباء أن الناس يرتكبونها أثناء مشاهدة كأس العالم FIFA هو عدم وجود إضاءة كافية في الغرفة.

يزيد بعض الأشخاص من هذا الأمر سوءًا عن طريق إطفاء الأنوار في الغرفة لمشاهدة المباريات في الظلام، مما قد يزيد من إجهاد العينين.



كيف تتجنب إجهاد العينين؟

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يُنصح دائماََ عندما مشاهدة التلفاز وخاصة مشاهدة مثل هذه المباريات، أن تجعل إضاءة الغرفة هادئة.

يجب على المرء كذلك تجنب العدسات اللاصقة أثناء مشاهدة المباريات وتجنب فرك العينين فضلا عن أخذ فترات راحة بين الشوطين.



قلة النوم تهدد قلبك

عند مشاهدة المباريات، لا تتأثر العيون فقط، فالحرمان من النوم لفترات طويلة خلال مباريات منتصف الليل يؤثر كذلك على التوازن الطبيعي لجسم الإنسان مما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأعصاب.

علاوة على ذلك، مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم لها أيضًا تأثير سلبي هائل على قلب الإنسان.

إن الهتاف ومشاعر التوتر والقلق التي نشعر بها من بداية المباراة إلى نهايتها يؤدي إلى تسارع متوسط معدل نبضات قلب الإنسان، مما يؤدي إلى إفراز الأدرينالين.

في الواقع، يزيد إفراز الأدرينالين من معدل ضربات القلب إلى مقياس غير طبيعي أو خفقان قوي جدًا لنبض القلب وهو ما يعرف بخفقان القلب.