بصورة عارية في صحراء قطر.. ملكة جمال كرواتيا تحتفل بالوصول لـ3 ملايين متابع

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وطن – بصورة عارية على رمال صحراء دولة قطر، احتفلت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، بوصول عدد متابعيها على موقع انستجرام إلى ثلاثة ملايين متابع.

وكتبت إيفانا نول، وهي تنشر صورتها العارية: “واو! 3 ملايين من سكان بلدي تقريبًا ، شكرًا جزيلاً ، أحبك جميعًا”.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

إيفانا نول تلفت الأنظار

ولفت ظهور إيفانا المتواصل في ملاعب مباريات كرواتيا خلال بطولة كأس العالم، انتباه وسائل الإعلام والجمهور، بعدما اعتادت الظهور بإطلالات عارية من المدرجات.

وقبل مباراة منتخب كرواتيا والأرجنتين في دور نصف نهائي كأس العالم، تردد أنه تقرر منعها من دخول الملاعب بسبب تعديها على الثقافة القطرية، وظهورها العاري دائما، لكن ايفانا كانت قد ظهرت قبل المباراة بساعة في مدرجات ستاد لوسيل مع الجمهور.

وقالت إيفانا أثناء ظهورها مع بيرس مورغان على شاشة قناة “talk tv”البريطانية، إنها لم تواجه أي مضايقات في قطر، بل تترك العائلات أطفالهم يلتقطون صورا فوتوغرافية معها.

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بعد هزيمة كرواتيا، شاركت “نول” متابعيها صورا من ظهورها في ستاد لوسيل، وانتقدت حكم المباراة :”حكم البارحة كان سيئا، منحهم ركلة جزاء غير مستحقة”، وتابعت: “نحن دولة صغيرة بقلب كبير، فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد”.

وأصبحت إيفانا حاليا، من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي “إنفلونسر”، تحديداً في منصة “إنستغرام”، حيث تستعرض صورها والفيديوهات الخاصة بها ونمط حياتها.

من هي إيفانا نول؟

إيفانا هي عارضة أزياء وملكة جمال كرواتيا لعام 2018، ولدت في ألمانيا من أب وأم كرواتيين في 17 أيلول/سبتمبر 1995.

انتقلت في عمر السابعة الى موطنها الأم كرواتيا واستقرّت في مدينة زغرب، بدأ اسمها يلمع في آذار 2013 حيث نالت شهرة من خلال عملها كراقصة شرقية وغربية.

وبعد ثلاث سنوات وصلت للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال كرواتيا ، وفي العام 2018 حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا.

ولمع اسم ايفانا نول في بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018” خلال مشاركتها في حضور مباريات بلادها مرتدية ملابس مُلفتة، أثارت الجدل آنذاك وتعّرضت للعديد من الانتقادات.

وفي الوقت نفسه إكتسبت جمهوراً إضافياً من مشجعي كرة القدم، بعدما كان جمهورها المتفاعل معها عبر المنصات التواصلية من متابعي الأزياء والموضة والماكياج وملكات الجمال في العالم.