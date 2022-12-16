السبت, ديسمبر 17, 2022
الرئيسيةحياتناإيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام...
حياتنا

إيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام الأغاني اللبنانية (شاهد)

سخرت أغلب التعليقات من إيفانا لأنهم رأوها بملابس لأول مرة

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام الأغاني اللبنانية (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
- Advertisement -

وطن- لبت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، دعوة قطر لها إلى حضور احتفال “قطر فاشن يونايتد“، الذي أقيم تزامناً مع مونديال قطر 2022.

حدث مرموق

وارتدت إيفانا نول لهذه المناسبة فستاناً أحمر قصير، بفتحة مميزة لدى منطقة الصدر، تكشف جسدها بشكل مثير.

إيفانا نول
بدت إيفانا جميلة بالأحمر

وشاركت ملكة جمال كرواتيا التي حصلت على لقب “أكثر المشجعين إثارة حول العالم”، لقطات من الحدث المميز عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”.

وبدت ايفانا منسجمة على ألحان أغنية لبنانية، وتراقصت عليها بحماس.

إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء!

ويبدو أن منظمو الحفل، أبدوا اهتماماً خاصاً بملكة جمال كرواتيا، فقد التقطت فيديوهات لبوست مالون، ودي جي سنيك، تُظهر أنها كانت تجلس في المقاعد الأمامية.

وعلقت إيفانا على الحدث قائلة: “شكراً لدولة قطر الجميلة على دعوتي في حدث مرموق”.

مفاجأة.. لديها ملابس!

- Advertisement -

وتلقت إيفانا تعليقات ساخرة مثل: “اعتقدنا أنه لا يوجد لديك ملابس”.

وكتب آخر: “انتقلي إلى الشرق الأوسط، لا تعودي إلينا”.

بينما اتهمها متابع قطري بالكذب، وكتب: “عذرًا ، لا تكذبي ، لن نحترم أبدًا أي شخص لا يحترم قواعدنا”.

وسخر متابع أيضا بالقول: “يبدو أن إيفانا ستتزوج في قطر”.

سعيدة وآمنة

وحذرها آخر باسم الحكومة القطرية وكتب: “لا تحاولي حتى القيام بأي تحرك شنيع في الملعب. نحن بالفعل في الحكومة هنا نتحلى بالصبر الأخير لأننا نعلم أن الأمر قد انتهى تقريبًا ولا نريد أن نؤذي أي شخص. كوني محترمة للناس والثقافة وارتدي شيئًا لا يكشف عن الكثير. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالتجربة والمكان دون الحاجة إلى ارتداء ملابس كاشفة. وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتجنبها حتى لا نخيف الناس بسبب كل التعليقات السلبية حول قطر. نحن لسنا كما يقولونه ولكن عدم احترام الذوق العام ليس جيدًا. ابقي آمنة ابقي سعيدة هناك”.

نانسي والشاب خالد وكاظم الساهر

الجدير بالذكر أن “قطر فاشن يونايتد” من تنظيم كارين رويتفيلد، جمع بين رواد الموضة والموسيقى والثقافة من قطر وكل أنحاء العالم معا.

كما جمع 150 علامة تجارية وأشهر عارضي الأزياء والموسيقيين العالميين احتفاء بالموضة والأزياء والفن والموسيقى والرياضة في استاد 974.

وشهد الحفل فقرات فنية مميزة لكل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنان العراقي كاظم الساهر، والعالميين دي جي سنيك وأوزونا وزاكس بانتويني.

نانسي عجرم في نفس الحفلة
لقاء الشاب خالد وكاظم الساهر في الكواليس

وكان الفنان الجزائري الشاب خالد مفاجأة فقرة دي جي سنيك.

الشاب خالد برفقة رونالدينو الذي التقاه في كواليس الحفل
المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

بصورة عارية في صحراء قطر.. ملكة جمال كرواتيا تحتفل بالوصول لـ3 ملايين متابع

حياتنا

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

حياتنا

إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء!

حياتنا

بإطلالة ساخنة من استاد لوسيل.. ملكة جمال كرواتيا تكذب هذه الشائعة

حياتنا

هذا ما فعله الشباب مع إيفانا نول بسوق واقف.. ظهرت عارية أمامهم فجأة

حياتنا

إيفانا نول تكشف اسم اللاعب الذي تضعف أمامه وتتمنى أن يكون حبيبها! (فيديو)

حياتنا

إيفانا نول تستفز أمن المونديال بملابسها الوقحة.. تصدوا لها وأعادوها لمقعدها!(شاهد)

حياتنا

الكرواتية إيفانا نول تستفز القطريين بإطلالة فاضحة من كورنيش الدوحة

حياتنا

ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر!

حياتنا

إيفانا نول.. شاهد ما فعله مشجعون عرب مع ملكة جمال كرواتيا على أرض الملعب في قطر! (فيديو)

حياتنا

على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

حياتنا

إيفانا نول تجبر بخاطر المشجعين اليابانيين وتمنحهم شيئا يتمناه الكثيرون! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انتكاسة مفاجئة في صحة عبدالمجيد تبون ومصادر تكشف عن تركيبه طرفاً صناعياً!

سعد الصغير وبرلنتي عامر.. تطورات مثيرة في فضيحتهما بعدما مزقت ملابسه وكسرت أنفه! (شاهد)

الفيفا: المغرب مؤهل للفوز بكأس العالم 2026 لهذه الأسباب!

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم في كأس العالم 2022

قضيب كيليان مبابي أثناء احتضان أشرف حكيمي يثير صدمة مذيعة “بي بي سي”..ماذا قالت؟

معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

قطرية تصدم الفنان المصري هاني رمزي وتضعه في موقف محرج جداً(شاهد)

إيفا كايلي ترفض اتهمامها بالرشوة و تؤكد أهمية الشراكة الأوروبية مع قطر

مشجع مغربي غاضب من تضامن العرب مع منتخب بلاده:”نحن عجم ولا علاقة لكم بنا” (شاهد)

الدّبيبة يُدافع عن تسليم “المريمي” لأميركا وانقسام بمواقع التواصل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC