إيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام الأغاني اللبنانية (شاهد)

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وطن- لبت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، دعوة قطر لها إلى حضور احتفال “قطر فاشن يونايتد“، الذي أقيم تزامناً مع مونديال قطر 2022.

حدث مرموق

وارتدت إيفانا نول لهذه المناسبة فستاناً أحمر قصير، بفتحة مميزة لدى منطقة الصدر، تكشف جسدها بشكل مثير.

وشاركت ملكة جمال كرواتيا التي حصلت على لقب “أكثر المشجعين إثارة حول العالم”، لقطات من الحدث المميز عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”.

وبدت ايفانا منسجمة على ألحان أغنية لبنانية، وتراقصت عليها بحماس.

ويبدو أن منظمو الحفل، أبدوا اهتماماً خاصاً بملكة جمال كرواتيا، فقد التقطت فيديوهات لبوست مالون، ودي جي سنيك، تُظهر أنها كانت تجلس في المقاعد الأمامية.

وعلقت إيفانا على الحدث قائلة: “شكراً لدولة قطر الجميلة على دعوتي في حدث مرموق”.

مفاجأة.. لديها ملابس!

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وتلقت إيفانا تعليقات ساخرة مثل: “اعتقدنا أنه لا يوجد لديك ملابس”.

وكتب آخر: “انتقلي إلى الشرق الأوسط، لا تعودي إلينا”.

بينما اتهمها متابع قطري بالكذب، وكتب: “عذرًا ، لا تكذبي ، لن نحترم أبدًا أي شخص لا يحترم قواعدنا”.

وسخر متابع أيضا بالقول: “يبدو أن إيفانا ستتزوج في قطر”.

سعيدة وآمنة

وحذرها آخر باسم الحكومة القطرية وكتب: “لا تحاولي حتى القيام بأي تحرك شنيع في الملعب. نحن بالفعل في الحكومة هنا نتحلى بالصبر الأخير لأننا نعلم أن الأمر قد انتهى تقريبًا ولا نريد أن نؤذي أي شخص. كوني محترمة للناس والثقافة وارتدي شيئًا لا يكشف عن الكثير. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالتجربة والمكان دون الحاجة إلى ارتداء ملابس كاشفة. وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتجنبها حتى لا نخيف الناس بسبب كل التعليقات السلبية حول قطر. نحن لسنا كما يقولونه ولكن عدم احترام الذوق العام ليس جيدًا. ابقي آمنة ابقي سعيدة هناك”.

نانسي والشاب خالد وكاظم الساهر

الجدير بالذكر أن “قطر فاشن يونايتد” من تنظيم كارين رويتفيلد، جمع بين رواد الموضة والموسيقى والثقافة من قطر وكل أنحاء العالم معا.

كما جمع 150 علامة تجارية وأشهر عارضي الأزياء والموسيقيين العالميين احتفاء بالموضة والأزياء والفن والموسيقى والرياضة في استاد 974.

وشهد الحفل فقرات فنية مميزة لكل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنان العراقي كاظم الساهر، والعالميين دي جي سنيك وأوزونا وزاكس بانتويني.

وكان الفنان الجزائري الشاب خالد مفاجأة فقرة دي جي سنيك.