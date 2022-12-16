الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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حياتنا

إطلالة مثيرة لغادة عبدالرازق بعد طلاقها من زوجها الـ12.. أظهرت مناطق حساسة

زواج غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا استمر عامين ونصف

كتب خالد السعدي
غادة عبدالرازق watanserb.com
الفنانة المصرية غادة عبدالرازق
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وطن – نشرت الفنانة المصرية غـادة عبدالرازق، صورة لها هي الأحدث بعد طلاقها من زوجها هيثم زنيتا مؤخرا.

وظهرت غـادة عبدالرازق بإطلالة مثيرة وأظهرت مناطق حساسة في الصورة التي تم التقاطها لها من العاصمة الفرنسية باريس.

 

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طلاق غادة عبدالرازق

وكانت غادة عبدالرازق، قد أعلنت طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام دون الكشف عن تفاصيل الطلاق.

وقالت عبدالرازق، في تصريح لبرنامج et بالعربي، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا، وأضافت: “تم الانفصال بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

غادة عبدالرازق تفاجئ طليقها

وحذفت غادة صورها وفيديوهاتها مع هيثم زنيتا، الذي لم يعلق حتى الآن، على خبر الطلاق سواء للصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الطلاق الثاني بين غادة وهيثم

وهذا هو الطلاق الثاني بين غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا، حيث تزوجا وانفصلا من قبل في عام 2013 ثم تزوجا في 2020، وانفصلا في 2022.

يُشار إلى أن هيثم زنيتا كان الزوج رقم 12 في حياة الفنانة المصرية التي اعتادت أن تكون محل إثارة الجدل.

آخر ظهور لغادة عبدالرازق

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

وخلال المهرجان، قالت غادة إنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2023، مشيرة إلى أن لديها حسابات كثيرة أولا سينمائيًا وثانيًا شخصيًا، مؤكدة أن خطة السباق الرمضاني 2024 ستختلف تمامًا.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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