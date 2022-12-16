الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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أرقام إعجازية لمونديال قطر.. رئيس فيفا يكشف عدد الجماهير والمشاهدات والإيرادات

إنفانتينو وصفه بأفضل نسخة من بطولة كأس العالم

كتب خالد السعدي
أفضل نسخة من بطولة كأس العالم watanserb.com
قطر نظمت أفضل نسخة من بطولة كأس العالم على مدار تاريخها
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وطن – قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إن دولة قطر نظمت أفضل نسخة من بطولة كأس العالم على مدار تاريخها، مؤكدا أن مجلس فيفا متفق بالإجماع على أن النسخة الحالية لكأس حققت نجاحاً باهراً.

وأضاف جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي، قبل يومين فقط من ختام هذا الحدث الكروي الكبير، أن كرة القدم وحدت العالم بالفعل، مؤكدا أن 62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر 2022 دون أي شغب أو تجاوزات.

وشدد على أن المشجعين اكتشفوا الصورة الحقيقة للدول والمجتمع العربي بفضل قطر التي فتحت بيوتها للجميع، مؤكدا أن الجميع اكتشفوا أن كل ما كان يقال لهم ليس صحيح.

وأشار إلى أن إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة، وأوضح أن 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن.

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ولفت إلى أن إقامة مباريات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر له تأثير إيجابي، منوها إلى أن البطاقات الحمراء والصفراء في مونديال قطر أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة.

وأشار رئيس الفيفا، إلى أن هناك حاجة لإعادة النقاش بشأن عدد الفرق التي ستضمها مجموعات النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال إن 3.27 مليون مشجع حضروا المباريات في مونديال قطر حتى الآن بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا 3.03 مليون.

انبهار بالمغرب

وتحدث عن أداء منتخب المغرب الذي سينافس غدا السبت للحصول على المركز الثالث، قائلا إنه كان أداء رائعا واستثنائيا.

وعبر عن سعادته الشديدة بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في مونديال قطر.

ولفت أيضا إلى أن التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية.

النهائي الكبير بين فرنسا والأرجنتين

ويُسدل الستار على أول بطولة كأس عالم تُقام في دولة عربية، بعد غد الأحد، عندما يتصارع منتخبا فرنسا والأرجنتين على التتويج بأكبر بطولة كرة قدم على مستوى العالم.

التاريخ لا يزال ينتظر المغرب

فيما سيكون المنتخب المغربي على موعد مع التاريخ إذا ما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا غدا السبت، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصعد منصة التتويج بالميدالية البرونزية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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