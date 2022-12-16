أرقام إعجازية لمونديال قطر.. رئيس فيفا يكشف عدد الجماهير والمشاهدات والإيرادات

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وطن – قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إن دولة قطر نظمت أفضل نسخة من بطولة كأس العالم على مدار تاريخها، مؤكدا أن مجلس فيفا متفق بالإجماع على أن النسخة الحالية لكأس حققت نجاحاً باهراً.

وأضاف جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي، قبل يومين فقط من ختام هذا الحدث الكروي الكبير، أن كرة القدم وحدت العالم بالفعل، مؤكدا أن 62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر 2022 دون أي شغب أو تجاوزات.

🟥 #آخر_خبر | جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 💬هذه أنجح نسخة من كأس عالم

💬السعودية أعلى الدول وفودا

💬زيادة قدرها مليار دولار عن عوائد كأس العالم بروسيا pic.twitter.com/H0qgOgQtgX — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وشدد على أن المشجعين اكتشفوا الصورة الحقيقة للدول والمجتمع العربي بفضل قطر التي فتحت بيوتها للجميع، مؤكدا أن الجميع اكتشفوا أن كل ما كان يقال لهم ليس صحيح.

🟥 #آخر_خبر | جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 💬المشجعون اكتشفوا الصورة الحقيقة للدول والمجتمع العربي بفضل قطر 🇶🇦

💬قطر 🇶🇦 فتحت بيوتها للجميع

💬الجميع اكتشف أن كل ما كان يقال لهم ليس صحيحا pic.twitter.com/skKdKPSxj3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وأشار إلى أن إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة، وأوضح أن 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن.

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ولفت إلى أن إقامة مباريات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر له تأثير إيجابي، منوها إلى أن البطاقات الحمراء والصفراء في مونديال قطر أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة.

وأشار رئيس الفيفا، إلى أن هناك حاجة لإعادة النقاش بشأن عدد الفرق التي ستضمها مجموعات النسخة المقبلة من كأس العالم.

🟥 #آخر_خبر | جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 💬في كأس العالم 2026 نريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحا من قبل وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول pic.twitter.com/zE45omPFxV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وقال إن 3.27 مليون مشجع حضروا المباريات في مونديال قطر حتى الآن بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا 3.03 مليون.

انبهار بالمغرب

وتحدث عن أداء منتخب المغرب الذي سينافس غدا السبت للحصول على المركز الثالث، قائلا إنه كان أداء رائعا واستثنائيا.

وعبر عن سعادته الشديدة بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في مونديال قطر.

🟥 #آخر_خبر | جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 💬المنتخب المغربي🇲🇦قدم أداء مميز في كأس العالم

💬المنتخبات الإفريقية ظهرت بشكل لافت وقدمت صورة جيدة لمستوى كرة القدم في إفريقيا

💬حان الوقت لتطوير اللعبة أكثر في إفريقيا pic.twitter.com/X9yhRIRGdg — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

ولفت أيضا إلى أن التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية.

النهائي الكبير بين فرنسا والأرجنتين

ويُسدل الستار على أول بطولة كأس عالم تُقام في دولة عربية، بعد غد الأحد، عندما يتصارع منتخبا فرنسا والأرجنتين على التتويج بأكبر بطولة كرة قدم على مستوى العالم.

التاريخ لا يزال ينتظر المغرب

فيما سيكون المنتخب المغربي على موعد مع التاريخ إذا ما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا غدا السبت، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصعد منصة التتويج بالميدالية البرونزية.