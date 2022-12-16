الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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آبل تفاجئ عملاءها وتتنازل لهم بإصدار جديد يتضمن “تحديثات رائعة”

تحديث آبل الجديد يتضمن المزيد من الخيارات لخاصية العرض الدائم على الشاشة أو ما تسمى بـــ"Always-On-Display

كتب خالد السعدي
تحديثات آبل watanserb.com
تحديثات آبل
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وطن – خالفت شركة “آبل” ما اعتادت عليه وهي تصدر تحديثات البرامج الكبيرة الخاصة بأجهزة “آيفون”.

فقد كان سائدا أن يتم إطلاق التحديث مرة واحدة فقط في العام، وفيما أصدرت تحديث “iOS 16” في سبتمبر الماضي، أطلقت حاليا الإصدار 16.2، والذي لا يحتوي فقط على تحديثات الأمان وتغييرات بسيطة أخرى، ولكن أيضًا يضم مجموعة من الخصائص الجديدة تمامًا.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، كما نقل موقع “DW” إن التحديث الجديد يتضمن المزيد من الخيارات لخاصية العرض الدائم على الشاشة أو ما تسمى بـــ”Always-On-Display”، والتي تعرف اختصارا باسم “AOD”.

ومع موديلات “برو” من الجيل 14 للآيفون، قدمت شركة آبل خاصية العرض الدائم على الشاشة (AOD) لهواتفها المحمولة لأول مرة، بينما كانت أجهزة “أندرويد” لديها هذه الخاصية منذ سنوات.

ولفترة طويلة لم يكن كل عملاء آبل راضين عن هذه الخاصية، لأن أجهزة آيفون لم تكن تعرض فقط معلومات بسيطة مثل الوقت أو الإشعارات وإنما كانت صورة الخلفية أيضًا مرئية بشكل دائم.

آيفون watanserb.com
آيفون
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تراجعت آبل الآن، وبات بإمكان المستخدمين اختيار ما يجب أن تظهره الشاشة التي تعمل دائمًا (AOD) عند قفل جهاز الآيفون وبإمكانهم أيضا إلغاء تنشيط صورة الخلفية.

وعند تثبيت الإصدار “iOS 16.2” على جهازه الآيفون، سيكون هنام تطبيق جديد متاح أيضا لأجهزة الآيباد، وهو تطبيق “فري فورم”.

والتطبيق عبارة عن سبورة بيضاء رقمية، وعند فتحه، يظهر سطح أبيض يمكنك الرسم أو الكتابة أو إرفاق ملاحظات رقمية عليه، ويمكن استخدامه كمساحة للعصف الذهني وطرح الأفكار أو تخطيط المشاريع أو جمع الأفكار.

تطبيقات ويدجت الجديدة

ومع نظام التشغيل “iOS 16″ تم تقديم ما يسمى بـ”ويدجت شاشة القفل” للآيفون، وتمت إضافة اثنين من الأدوات الجديدة.

ويمكن باستخدام الـ”ويدجت” التذكير بالأدوية التي من المقرر تناولها من خلال تطبيق صحة ” Health-App” وكذلك السماح بعرض بيانات النوم من الليلة السابقة.

وضع الكاريوكي في “آبل ميوزيك”

وأتاحت آبل خاصية وضع الكاريوكي لمن يحب الاستماع إلى الموسيقى وهو يغني بصوته.

فبعد أنا كان بالإمكان فقط عرض كلمات الأغاني أثناء سماعها والسماح بتشغيلها تلقائيًا؛ تمت الآن إضافة إمكانية تحكم صغيرة، والتي يمكنك من خلالها خفض الأصوات في الأغاني على وجه التحديد.

يعني ذلك أن الشخص يمكنه سماع الآلات الموسيقية وتسجيل نسخة كاريوكي عديدة مختلفة لعدد كبير من الأغاني على آبل “ميوزيك”.

المصدرDW - وطن - تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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