وفاة أميرة تايلاند أثناء تدريب كلابها.. صحفي يؤكد والقصر يتكتم

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وطن – يشهد الشارع التايلاندي موجة جدل واسعة عقب إعلان القصر الملكي، مساء الأربعاء، أن الأميرة “باجراكيتيابا” الابنة الكبرى لملك البلاد “فاجيرالونغكورن” أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها للمستشفى.

صحفي يؤكد وفاة أميرة تايلاند وسط تكتم القصر

وبينما يتكتم القصر الملكي على وضع ـ وريثة العرش المحتملة ـ الصحي الحالي واكتفى بالتصريح أنها تعالج في المستشفى، أكد الصحفي “أندرو ماكجريجور مارشال” عبر حسابه بتويتر، أن الأميرة قد توفيت منذ الأمس، وأن الأطباء لم يجرؤوا على تأكيد ذلك حتى جربوا كل شيء مع الأميرة.

She’s dead, and has been dead since yesterday although doctors didn’t dare confirm it until they tried everything, and palace has not yet been honest. I understand why Thai-based media can’t tell the whole story but why are you reporting things that are clearly untrue? 1/2 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

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واستنكر “مارشال” بيان القصر الملكي الذي يتكتم على وضع الأميرة، زاعما أنه يخفي على الشعب خبر وفاتها.

وقال منتقدا وسائل الإعلام التايلاندية كذلك:”هذا ما يخيب ظني حقًا بشأن الإعلام في تايلاند.. أعلم أنه لا يمكنك قول الحقيقة ولكن ليس عليك أن تتآمر في كذبة إذا كنت تعلم الحقيقة.. هي ميتة فلماذا تشاركنا التظاهر بأنها على قيد الحياة؟”

سقطت فجأة أثناء تدريب كلابها

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار dailystar“، فإن بيان القصر ذكر أن الأميرة باجراكيتيابا، الابنة الكبرى للملك فاجيرالونغكورن، انهارت أثناء تدريب كلابها شمال شرق بانكوك.

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ونُقلت السيدة البالغة من العمر 44 عاماً إلى مستشفى قريب، ثم نُقلت لاحقاً بطائرة مروحية إلى بانكوك حيث تعالج.

ووصف القصر حالتها الليلة الماضية بأنها “مستقرة إلى حد ما”.

ولكن عادةً ما تكون النشرات الطبية من القصر الملكي في تايلاند غامضة ومبهمة، واستناداً للبيان الوحيد الصادر بشأن الأميرة باجراكيتيابا، فإنه من الصعب قياس مدى خطورة حالتها.

وبحسب الصحيفة، “تقول بعض المصادر إنه على الرغم من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لأميرة تايلاند لأكثر من ساعة، لم يكن هناك أي استجابة وتم وضعها على جهاز “ECMO”، مما يعني أنها ماتت إكلينيكيا.

ولا يذكر البيان شيئاً عن حالتها الصحية الآن، بينما أشارت بعض التقارير إلى أنها أكثر خطورة مما هو معلن.

المصادر التي وصفتها “ديلي ستار” بالمطلعة من داخل القصر، تقول أيضا إن التكهن بوضع الأميرة قاتم للغاية ومن غير المرجح أن تتعافى أبدًا، ولكن من المحتمل أن تظل علامتها الحيوية تعمل عبر جهاز ECMO لأسابيع أو حتى أشهر بينما يرتب الملك الأمر ويخطط لما يجب القيام به.”

من هي باجراكيتيابا أميرة تايلاند ووريثة العرش المحتملة؟

جدير بالذكر أن الأميرة باجراكيتيابا هي ابنة الأميرة سومسوالي، زوجة الملك الأولى، وابنته الكبرى.

وقد كانت جزءاً من الدائرة الأقرب لوالدها منذ أن خلف الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016، وعيّنت ضابطة كبيرة في الحرس الشخصي للملك.

وينظر إلى الأميرة باجراكيتيابا على أنها الأكثر تفوقاً في الدائرة الملكية الصغرى، إذ حصلت على درجات عليا في القانون من جامعتين أمريكيتين.

ولم يسمِّ الملك بعد وريثاً للعرش، لكن يُنظر إلى الأميرة على نطاق واسع على أنها الوريث الأنسب.

ولكونها واحدة من أبناء الملك الثلاثة الذين لديهم ألقاب رسمية، فهي مؤهلة للعرش بموجب قانون الإرث في القصر لعام 1924.

يذكر أنها متحمسة للياقة البدنية، ولديها أيضاً سجل طويل في الدعوة إلى إصلاح قانون العقوبات في تايلاند.

وقد تحدّثت بشكل خاص عن السجينات، إذ يوجد في تايلاند واحدة من أعلى نسبة سجناء إلى عدد السكان في العالم.

وتولت الأميرة منصب سفيرة تايلاند لدى النمسا من عام 2012 إلى 2014.