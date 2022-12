وفاة أميرة تايلاند أثناء تدريب كلابها.. صحفي يؤكد والقصر يتكتم

- Advertisement -

وطن – يشهد الشارع التايلاندي موجة جدل واسعة عقب إعلان القصر الملكي، مساء الأربعاء، أن الأميرة “باجراكيتيابا” الابنة الكبرى لملك البلاد “فاجيرالونغكورن” أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها للمستشفى.

وبينما يتكتم القصر الملكي على وضع ـ وريثة العرش المحتملة ـ الصحي الحالي واكتفى بالتصريح أنها تعالج في المستشفى، أكد الصحفي “أندرو ماكجريجور مارشال” عبر حسابه بتويتر، أن الأميرة قد توفيت منذ الأمس، وأن الأطباء لم يجرؤوا على تأكيد ذلك حتى جربوا كل شيء مع الأميرة.

She’s dead, and has been dead since yesterday although doctors didn’t dare confirm it until they tried everything, and palace has not yet been honest. I understand why Thai-based media can’t tell the whole story but why are you reporting things that are clearly untrue? 1/2

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022