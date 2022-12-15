الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةالهدهدهكذا تم استقبال المنتخب المغربي في مقر إقامته بالدوحة (فيديو)
الهدهد

هكذا تم استقبال المنتخب المغربي في مقر إقامته بالدوحة (فيديو)

استقبل أسود الأطلس استقبال الفاتحين في مقر إقامتهم بقطر بعد أدائهم المشرف أمام فرنسا رغم الخسارة

كتب باسل النجار
استقبال المنتخب المغربي في الدوحة watanserb.com
استقبال المنتخب المغربي في الفندق الذي يقيمون فيه بالدوحة بعد مباراتهم مع فرنسا
- Advertisement -

وطن – وثقت لقطات فيديو متداولة لحظات استقبال المنتخب المغربي “أسود الأطلس”، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة عقب مباراته مع المنتخب الفرنسي، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل لا شيء وصعود “الديوك” لنهائي كأس العالم 2022.

استقبال حار لأسود الأطلس في مقر إقامتهم بالدوحة

وأشاد العالم العربي أجمع، ليلة أمس الأربعاء 14 ديسمبر، بأداء منتخب المغرب المشرف أمام فرنسا رغم الخسارة، التي يعول في جانب كبير منها على أخطاء حكم المباراة الكارثية التي ظلمت “أسود الأطلس”.

وبين الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل ورصدته (وطن) لحظة وصول منتخب المغرب، للفندق الذي يقيم فيه بالدوحة عقب المباراة.

- Advertisement -

حيث تفاجئ “أسود الأطلس” باستقبال مبهر لهم عبر ممر شرفي في بهو الفندق.

وظهر جميع المتواجدين في الفندق وجميع أعضاء البعثة المغربية، وهم يحيون لاعبي المنتخب المغربي والجهاز الفني، على إنجازهم الكبير والغير مسبوق.

- Advertisement -

وأدخل ذلك ـ كما كان واضحا في المقطع ـ السرور والبهجة على قلوب لاعبي المغرب، وقلل من صدمة الخسارة أمام فرنسا بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من الولوج إلى نهائي مونديال قطر.

أخطاء كارثية لحكم مباراة المغرب وفرنسا

ويشار إلى أنه بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية، للحكم المكسيكي “سيزار أرتورو راموس” وطاقم تحكيمه أيضا خلال مباراة المغرب وفرنسا، عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن احتجاجها رسميا لدى الفيفا على تلك الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

حكم مباراة المغرب وفرنسا المكسيكي سيزار راموس

الجامعة المغربية لكرة القدم تحتج على أرتورو راموس

وأصدرت الجامعة، الخميس، بلاغا على موقعها الرسمي، جاء فيه “احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.”

وتابعت: “جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين، بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك”.

وأضاف: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاد الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم “.

وخلال المباراة، اعترض لاعبو منتخب المغرب كثيرا على الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، الذي أدار مباراتهم أمام فرنسا، حتى أن الظهير الأيمن للمنتخب “أشرف حكيمي” عبر خلال المقابلة عن غضبه من الحكم.

جمال الغندور يؤكد وجود ضربتي جزاء للمغرب

كما أن الحكم المصري الدولي السابق “جمال الغندور”، الذي سبق أن شارك في مونديالي 1998 و2002، أكد في تحليل له أن الحكم أرتورو راموس ارتكب أخطاء أثرت على نتيجة وسير اللقاء.

وقال “الغندور”: “لقد تعرض اللاعب سفيان بوفال لإعاقة واضحة من مدافع فرنسا ثيو هرنانديز، كانت تستلزم ركلة جزاء”.

وأوضح أن “تشواميني” أمسك اللاعب المغربي سليم أملاح، واستمر في المسك حتى أسقطه أرضا.

وتابع مؤكدا:”إنها ركلة جزاء سبق أن تم احتسابها كثيرا في عدة مباريات بالبطولة”.

واستكمل جمال الغندور معبرا عن استنكاره لقرارات الحكم: “المثير أن تقنية الفيديو لم تتدخل في الحالتين، ومثل هذه الأخطاء عندما تتكرر في مباراة كبيرة قبل نهائي كأس العالم فإنها تكون مكلفة للغاية”.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل تعاد مباراة المغرب وفرنسا بسبب الحكم؟.. احتجاج مغربي رسمي لدى الفيفا

حياتنا

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

الهدهد

يوسف بلايلي يستفز المغاربة قبل مباراة المغرب وفرنسا.. فيديو

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022

تقارير

قطر تلغي الجسر الجوي لنقل المشجعين بعد تطاول برلماني مغربي على مسؤولين قطريين!

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

الهدهد

رسالة الركراكي للجزائريين وقلق من أمر قد يخسر المغرب أمام فرنسا بسببه

الهدهد

الكشف عن خدمة حصرية قدمتها قطر للمنتخب المغربي استعداداً لملاقاة المنتخب الفرنسي

حياتنا

محمد صلاح أغضب المغاربة بشدة بعد فوز أسود الأطلس.. ماذا حدث؟

الهدهد

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا لا يُنصح بتناول البازلاء الخضراء في الشتاء؟

قيادي بالقاعدة بـ7 أرواح.. مكافأة أمريكية ضخمة للوصول إلى أبو أيمن المصري

هل تعاد مباراة المغرب وفرنسا بسبب الحكم؟.. احتجاج مغربي رسمي لدى الفيفا

طالب يحلّ لغزا حير العلماء لعدة قرون!

كنز جديد.. تفاصيل اكتشاف حقل غاز في مصر يحوي كميات كبيرة

كريم بنزيما في نهائي مونديال كأس العالم 2022

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

موقع بريطاني يكشف حجم ثروة الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني!

4 طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC