هكذا تم استقبال المنتخب المغربي في مقر إقامته بالدوحة (فيديو)

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وطن – وثقت لقطات فيديو متداولة لحظات استقبال المنتخب المغربي “أسود الأطلس”، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة عقب مباراته مع المنتخب الفرنسي، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل لا شيء وصعود “الديوك” لنهائي كأس العالم 2022.

استقبال حار لأسود الأطلس في مقر إقامتهم بالدوحة

وأشاد العالم العربي أجمع، ليلة أمس الأربعاء 14 ديسمبر، بأداء منتخب المغرب المشرف أمام فرنسا رغم الخسارة، التي يعول في جانب كبير منها على أخطاء حكم المباراة الكارثية التي ظلمت “أسود الأطلس”.

وبين الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل ورصدته (وطن) لحظة وصول منتخب المغرب، للفندق الذي يقيم فيه بالدوحة عقب المباراة.

⛔️ هكذا جرى استقبال لاعبي منتخب #المغرب في مقر إقامتهم في الدوحة بعد خسارتهم أمام فرنسا تكريما لإنجازهم الرياضي الكبير ببلوغهم نصف نهائي المونديال هؤلاء الأبطال سيعودون بعد مباراة الترتيب يوم السبت إلى المغرب و يستحقون تكريما شعبيا و رسميا يليق بتضحياتهم 👇👇 pic.twitter.com/U9QWHnIY4R — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 15, 2022

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حيث تفاجئ “أسود الأطلس” باستقبال مبهر لهم عبر ممر شرفي في بهو الفندق.

وظهر جميع المتواجدين في الفندق وجميع أعضاء البعثة المغربية، وهم يحيون لاعبي المنتخب المغربي والجهاز الفني، على إنجازهم الكبير والغير مسبوق.

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وأدخل ذلك ـ كما كان واضحا في المقطع ـ السرور والبهجة على قلوب لاعبي المغرب، وقلل من صدمة الخسارة أمام فرنسا بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من الولوج إلى نهائي مونديال قطر.

أخطاء كارثية لحكم مباراة المغرب وفرنسا

ويشار إلى أنه بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية، للحكم المكسيكي “سيزار أرتورو راموس” وطاقم تحكيمه أيضا خلال مباراة المغرب وفرنسا، عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن احتجاجها رسميا لدى الفيفا على تلك الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

الجامعة المغربية لكرة القدم تحتج على أرتورو راموس

وأصدرت الجامعة، الخميس، بلاغا على موقعها الرسمي، جاء فيه “احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.”

🚨بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/GvYKQFbpfr — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 15, 2022

وتابعت: “جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين، بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك”.

وأضاف: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاد الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم “.

وخلال المباراة، اعترض لاعبو منتخب المغرب كثيرا على الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، الذي أدار مباراتهم أمام فرنسا، حتى أن الظهير الأيمن للمنتخب “أشرف حكيمي” عبر خلال المقابلة عن غضبه من الحكم.

جمال الغندور يؤكد وجود ضربتي جزاء للمغرب

كما أن الحكم المصري الدولي السابق “جمال الغندور”، الذي سبق أن شارك في مونديالي 1998 و2002، أكد في تحليل له أن الحكم أرتورو راموس ارتكب أخطاء أثرت على نتيجة وسير اللقاء.

وقال “الغندور”: “لقد تعرض اللاعب سفيان بوفال لإعاقة واضحة من مدافع فرنسا ثيو هرنانديز، كانت تستلزم ركلة جزاء”.

الحكم الدولي جمال الغندور عن ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح المغرب. pic.twitter.com/KGbM5v049U — Hassin (@Hassan_M_N_) December 14, 2022

وأوضح أن “تشواميني” أمسك اللاعب المغربي سليم أملاح، واستمر في المسك حتى أسقطه أرضا.

وتابع مؤكدا:”إنها ركلة جزاء سبق أن تم احتسابها كثيرا في عدة مباريات بالبطولة”.

واستكمل جمال الغندور معبرا عن استنكاره لقرارات الحكم: “المثير أن تقنية الفيديو لم تتدخل في الحالتين، ومثل هذه الأخطاء عندما تتكرر في مباراة كبيرة قبل نهائي كأس العالم فإنها تكون مكلفة للغاية”.