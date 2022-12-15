الخميس, ديسمبر 15, 2022
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منشورات دينية تقود للمعتقل في مصر.. محام يفضح ممارسات النظام

المحامي المصري خالد علي كشف تفاصيل القبض على مواطن بسبب منشورات دينية على هاتفه الجوال

كتب خالد الأحمد
اعتقال مواطن في ميدان طلعت حرب watanserb.com
الشرطة المصرية تعتقل مواطن ستيني في ميدان طلعت حرب بسبب وجود منشورات دينية بجواله
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وطن – كشف المحامي والحقوقي المصري خالد علي، تفاصيل اعتقال مواطن ستيني في ميدان طلعت حرب ـ وسط القاهرة ـ بسبب وجود “منشورات دينية” بجواله، بعد توقيفه أمام أحد البنوك بالمنطقة المذكورة وتفتيش هاتفه.

خالد علي يفضح ممارسات النظام المصري

وكشف خالد علي في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه في أيلول سبتمبر الماضي، تم توقيف مواطن مصري واعتقاله لـ”وجود منشورات دينية على هاتفه” واتهامه بالتحريض ضد النظام.

موضحا أنه تم احتجازه لمدة 84 يوماً بسبب محضر تحريات ملفق من الشرطة.

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وفي التفاصيل قال خالد علي ـ محامي القضايا الصعبة كما يلقبه المصريون ـ إن رجلاً ملتحياً يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعمل مديراً للحسابات في إحدى الشركات، ذهب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي إلى البنك الذي تتعامل معه شركته، ويقع فرعه في ميدان طلعت حرب.

وتابع أنه حينما حاول التحدث هاتفياً مع شركته، كانت شبكة الاتصالات سيئة داخل البنك، فخرج إلى الشارع للتحدث.

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وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: “جاء له رجل يرتدي زياً مدنياً، ويحمل جهازاً لاسلكياً، وطلب منه الاطلاع على بطاقته.”

واستطرد: “وعندما منحه إياها، قال له تعال معي للتحدث مع ضابط الشرطة. وبذهابه إلى الضابط فتش هاتفه (بالمخالفة للقانون)، ووجد أنه يرسل بوستات دينية على المجموعات، فاحتجزه في سيارة بميدان طلعت حرب”.

منشوارت دينية تقود مواطنا للمعتقل

وتابع خالد علي ـ محامي الناشط علاء عبدالفتاح أيضا ـ أنه “بنهاية اليوم، ذهب به إلى قسم شرطة قصر النيل الذي رفض استلامه، ثم إلى قسم السيدة زينب لأن بطاقة الرجل تقع في نطاقه، والذي تسلمه بالفعل.”

وحرر ضابط آخر محضراً ضده بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول كتب فيه: “أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم السيدة، ورده اتصال من مصدر سري يفيد بصياح رجل في الشارع بعبارات مسيئة للنظام، وتحرض المواطنين ضد أجهزة الدولة”.

وادعى الضابط في المحضر بحسب خالد علي، أنه “ذهب إليه، وضبطه، ووجد معه هاتفين، وعرضه على النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى جماعة شُكلت على خلاف أحكام القانون، ونشْر أخبار وشائعات كاذبة.”

وتابع المحامي المصري أنه “تم حبسه من وقتها، وتجديد حبسه أكثر من مرة، وعندما عرض أهله القضية على مكتبنا قبلناها وقمنا باستئناف قرار الحبس الاحتياطى أمام محكمة الجنايات. التى استمعت لمرافعتنا أنا وزميلى الأستاذ محمد فتحى وطالعت المستندات التى قدمناها من البنك وخط سيره من شركته.”

واختتم موضحا أنه تم إخلاء سبيل موكله في النهاية ومستنكرا في الوقت ذاته هذه الممارسات المستمرة من قبل النظام المصري:”وأوضحنا التناقض فى أقوال الضباط، فقررت المحكمة بالأمس إخلاء سبيله، كانت فرحة أسرته عارمة ومبهجة.. لكن متى تنتهى مثل هذه المحاضر؟”

نحو 60 ألف معتقل في مصر

وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن نحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ انقلاب السيسي والاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل إعلام مصرية أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول لدعوتهم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال المؤتمر الاقتصادي.

ويواجه بعض المعتقلين، بحسب ما ورد، تهم “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد المعتقلين آخذ في الارتفاع.

المصدروطن - رصد فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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