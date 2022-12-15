الخميس, ديسمبر 15, 2022
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“مسافر عبر الزمن” يحذر من عودة “الكائنات الفضائية المعادية التي بنت الأهرامات” قريبًا!

انقسم المشاهدون بسبب نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات التي صنعها كائنات فضائية

كتب رفيف عبدالله
مسافر عبر الزمن
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وطن- حذر أحد مستخدمي “تيك توك”، الذي يدعي أنه “مسافر عبر الزمن” من أن الحكومة الأمريكية لديها معرفة بأصول الأهرامات خارج كوكب الأرض في عيد الميلاد.

مسافر عبر الزمن

اكتسب المنشئ ، الذي نشر تحت اسم المستخدم “مسافر عبر الزمن” ، أكثر من 351000 متابع من خلال نشر تحذيرات غريبة حول الأحداث المستقبلية – بما في ذلك اكتشاف بيض الديناصور والتنين في عملية “تطهير” عالمية.

ومع ذلك ، في مقطع فيديو حديث ، ادعى “التيك توكر” أن جنسًا فضائيًا معاديًا ، والذي يبدو أنه زار الأرض من قبل ، سيعود قريبًا جدًا.

ادعى “مسافر عبر الزمن” في TikTok أن كائنات فضائية صنعت الأهرامات
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في الفيديو ، الذي حصد أكثر من 6000 إعجاب ، كتب منشئه: “انتبه! في 25 ديسمبر 2022 ، كشفت الحكومة الأمريكية أن الأهرامات قد تم بناؤها من قبل كائنات فضائية.

يحاولون السيطرة على الكوكب

وتابع: “البُعد هو نوع معاد من الكائنات الفضائية الذين يحاولون” السيطرة “على المجرة. فهم يضعون الأهرامات على كل كوكب يسيطرون عليه ، إذا كان للكوكب حياة أخرى”.

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وأردف بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“: “عندما يعودون في النهاية إلى كوكبنا ، سيبدأون الحرب الأولى على الأرض.”

يدعي مسافر عبر الزمن أن الحكومة الأمريكية تعرف السر وستعلنه في يوم عيد الميلاد 2022
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وكتب في التسمية التوضيحية للفيديو: “إنهم قادمون …”

نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات

وانقسم المشاهدون بسبب المقاطع ، التي تدعي أن نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات التي صنعها كائنات فضائية قد تبدو صحيحة.

أخذ الكثيرون في كتابة التعليقات مصدقين ما ورد في الفيديو.  وكتب أحد المستخدمين: “كنت أعرف هذا. لم يصدمني ذلك.”

وأضاف آخر: “لن يكون عيد ميلاد مجيد بعد الآن”.

ستعرف الأنواع الغريبة باسم “البعيدة”

وعلق ثالث بقوله: “ستكون بريطانيا بخير إذا حصلت على أسلحة قوية ، في السنة السابعة من القرن الماضي”.

وكتب الرابع: “إنسان ليس في عيد الميلاد ، أريد هدايا لا خوف”.

ليس ممكناً

ومع ذلك ، لم يعتقد آخرون أنه يمكن أن يكون ذلك ممكنًا وأخذوا في التعليقات لإبداء رأيهم.

يدعي مستخدم تيك توك أن الغرباء معادون وسيبدأون حربًا مع الأرض

قال أحد المستخدمين: “الأهرامات صنعها أهل تلك المنطقة الذين لديهم معرفة واسعة بالرياضيات والهندسة”.

جادل آخر “أود أن أصدق هذا ، لكن المنطق يسحبني إلى الوراء”.

وسأل ثالث: “كيف تأتي بهذه الأشياء؟”

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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