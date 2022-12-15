“مسافر عبر الزمن” يحذر من عودة “الكائنات الفضائية المعادية التي بنت الأهرامات” قريبًا!

وطن- حذر أحد مستخدمي “تيك توك”، الذي يدعي أنه “مسافر عبر الزمن” من أن الحكومة الأمريكية لديها معرفة بأصول الأهرامات خارج كوكب الأرض في عيد الميلاد.
مسافر عبر الزمن
اكتسب المنشئ ، الذي نشر تحت اسم المستخدم “مسافر عبر الزمن” ، أكثر من 351000 متابع من خلال نشر تحذيرات غريبة حول الأحداث المستقبلية – بما في ذلك اكتشاف بيض الديناصور والتنين في عملية “تطهير” عالمية.
ومع ذلك ، في مقطع فيديو حديث ، ادعى “التيك توكر” أن جنسًا فضائيًا معاديًا ، والذي يبدو أنه زار الأرض من قبل ، سيعود قريبًا جدًا.
في الفيديو ، الذي حصد أكثر من 6000 إعجاب ، كتب منشئه: “انتبه! في 25 ديسمبر 2022 ، كشفت الحكومة الأمريكية أن الأهرامات قد تم بناؤها من قبل كائنات فضائية.
يحاولون السيطرة على الكوكب
وتابع: “البُعد هو نوع معاد من الكائنات الفضائية الذين يحاولون” السيطرة “على المجرة. فهم يضعون الأهرامات على كل كوكب يسيطرون عليه ، إذا كان للكوكب حياة أخرى”.
منظر مخفي لم يعد بوسعنا رؤيته قد يفسر لغز الأهرامات المصرية
وأردف بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“: “عندما يعودون في النهاية إلى كوكبنا ، سيبدأون الحرب الأولى على الأرض.”
وكتب في التسمية التوضيحية للفيديو: “إنهم قادمون …”
نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات
وانقسم المشاهدون بسبب المقاطع ، التي تدعي أن نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات التي صنعها كائنات فضائية قد تبدو صحيحة.
أخذ الكثيرون في كتابة التعليقات مصدقين ما ورد في الفيديو. وكتب أحد المستخدمين: “كنت أعرف هذا. لم يصدمني ذلك.”
وأضاف آخر: “لن يكون عيد ميلاد مجيد بعد الآن”.
وعلق ثالث بقوله: “ستكون بريطانيا بخير إذا حصلت على أسلحة قوية ، في السنة السابعة من القرن الماضي”.
وكتب الرابع: “إنسان ليس في عيد الميلاد ، أريد هدايا لا خوف”.
ليس ممكناً
ومع ذلك ، لم يعتقد آخرون أنه يمكن أن يكون ذلك ممكنًا وأخذوا في التعليقات لإبداء رأيهم.
قال أحد المستخدمين: “الأهرامات صنعها أهل تلك المنطقة الذين لديهم معرفة واسعة بالرياضيات والهندسة”.
جادل آخر “أود أن أصدق هذا ، لكن المنطق يسحبني إلى الوراء”.
وسأل ثالث: “كيف تأتي بهذه الأشياء؟”