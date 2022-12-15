“مسافر عبر الزمن” يحذر من عودة “الكائنات الفضائية المعادية التي بنت الأهرامات” قريبًا!

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وطن- حذر أحد مستخدمي “تيك توك”، الذي يدعي أنه “مسافر عبر الزمن” من أن الحكومة الأمريكية لديها معرفة بأصول الأهرامات خارج كوكب الأرض في عيد الميلاد.

مسافر عبر الزمن

اكتسب المنشئ ، الذي نشر تحت اسم المستخدم “مسافر عبر الزمن” ، أكثر من 351000 متابع من خلال نشر تحذيرات غريبة حول الأحداث المستقبلية – بما في ذلك اكتشاف بيض الديناصور والتنين في عملية “تطهير” عالمية.

ومع ذلك ، في مقطع فيديو حديث ، ادعى “التيك توكر” أن جنسًا فضائيًا معاديًا ، والذي يبدو أنه زار الأرض من قبل ، سيعود قريبًا جدًا.

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في الفيديو ، الذي حصد أكثر من 6000 إعجاب ، كتب منشئه: “انتبه! في 25 ديسمبر 2022 ، كشفت الحكومة الأمريكية أن الأهرامات قد تم بناؤها من قبل كائنات فضائية.

يحاولون السيطرة على الكوكب

وتابع: “البُعد هو نوع معاد من الكائنات الفضائية الذين يحاولون” السيطرة “على المجرة. فهم يضعون الأهرامات على كل كوكب يسيطرون عليه ، إذا كان للكوكب حياة أخرى”.

وأردف بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“: “عندما يعودون في النهاية إلى كوكبنا ، سيبدأون الحرب الأولى على الأرض.”

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وكتب في التسمية التوضيحية للفيديو: “إنهم قادمون …”

نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات

وانقسم المشاهدون بسبب المقاطع ، التي تدعي أن نظرية المؤامرة حول أصول الأهرامات التي صنعها كائنات فضائية قد تبدو صحيحة.

أخذ الكثيرون في كتابة التعليقات مصدقين ما ورد في الفيديو. وكتب أحد المستخدمين: “كنت أعرف هذا. لم يصدمني ذلك.”

وأضاف آخر: “لن يكون عيد ميلاد مجيد بعد الآن”.

وعلق ثالث بقوله: “ستكون بريطانيا بخير إذا حصلت على أسلحة قوية ، في السنة السابعة من القرن الماضي”.

وكتب الرابع: “إنسان ليس في عيد الميلاد ، أريد هدايا لا خوف”.

ليس ممكناً

ومع ذلك ، لم يعتقد آخرون أنه يمكن أن يكون ذلك ممكنًا وأخذوا في التعليقات لإبداء رأيهم.

قال أحد المستخدمين: “الأهرامات صنعها أهل تلك المنطقة الذين لديهم معرفة واسعة بالرياضيات والهندسة”.

جادل آخر “أود أن أصدق هذا ، لكن المنطق يسحبني إلى الوراء”.

وسأل ثالث: “كيف تأتي بهذه الأشياء؟”