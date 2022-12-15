الخميس, ديسمبر 15, 2022
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جعلوا مبابي والديوك يعانون.. صحيفة إسبانية تشيد بأداء منتخب المغرب

أظهر المنتخب المغربي روحا قتالية عالية خلال المواجهة مع فرنسا ورغم الخسارة خرجوا مرفوعي الرأس

كتب فهمي الورغمي
مباراة المغرب وفرنسا watanserb.com
الإعلام العالمي يشيد بأداء منتخب المغرب خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم مع فرنسا
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وطن – بعد الأداء الكروي المُشرف للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في قمة نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر، الأربعاء، سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على أسلوب لعب “أسود الأطلس” داخل الميدان في مواجهة فرنسا، الأسلوب الذي هدد في مرات كثيرة، منتخب الديوك، وكاد يحرمه من الفوز.

أسود الأطلس أتعبوا الديوك الفرنسية

وقالت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية بشأن الأداء المغربي في المباراة التاريخية، إنه رغم الهدف المُبكر، للاعب المنتخب الفرنسي، “ثيو هيرنانديز” في الدقائق الأربع الأولى من عمر المباراة، إلا أن المغرب قدم “أداء رائعا جديدا أتعب فريق الديوك”.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن “الروح القتالية” التي ظهر بها أسود الأطلس في مواجهة المنتخب الفرنسي، في مواجهة ندية ضمن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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وتحت عنوان “المغرب بأداء رائع آخر”، كشفت الصحيفة الإسبانية كيف دفع أبناء وليد الركراكي، نجوم المنتخب الفرنسي إلى اللعب بحذر شديد في مواجهة المرتدات والكرات الثابتة التي هددت شباك حارس مرمى المنتخب الفرنسي “هوغو لوريس”.

وأشارت إلى أن المنتخب المغربي يمكنه الآن القتال للحصول على المرتبة الثالثة في المونديال برأس مرفوع.

كما سلط التقرير الضوء، على “المعاناة” التي مرّ بها الديوك خلال المباراة، قبل التأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجهون فيها الأرجنتين.

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تؤكد الصحيفة الإسبانية أنه لم يكن هناك ضرورة لانتظار انتهاء الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي، لمنح مدرب منتخب “أسود الأطلس” وليد الركراكي التصفيق الذي يستحقه لما فعله للفريق المغربي.

ونوّهت إلى أن أداء أسود الأطلس، تواصل بنفس النسق القتالي حتى في الشوط الثاني.

وتطرق التقرير إلى أداء “سفيان أمرابط“، مشيرا أنه أحد نجوم كأس العالم بنسخة 2022.

نجوم مغاربة “مغمورون” سطع نجمهم في مونديال قطر

وتقول ماركا، إن سفيان أمرابط، قدم أداء مذهلا في الدفاع، وقد تمكن من جعل السرعة الفائقة للمهاجم الفرنسي “كيليان مبابي”، سلاحا غير فعال في كرات عديدة.

نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط

إلى ذلك، فقد أشارت “ماركا” الإسبانية إلى تصريح سابق، لـ أمرابط أكد فيه “أن المغرب لا يخاف من مبابي”.

وهو الأمر الذي ظهر بكل وضوح في مباراة، الأربعاء، حيث عبر أسود الأطلس عن شجاعة فائقة داخل الميدان، بطريقة أظهرت لملايين المشجعين أنه لا يوجد في المنتخب المغربي أي لاعب يخاف من مبابي.

وأظهر لاعبو المنتخب الفرنسي نزعة هجومية دفاعية أكثر منها هجومية، في المباراة أمام المغرب، مستفيدين من الهجمات المرتدة، برعاية كيليان مبابي.

كيليان مبابي

وفي المقابل، كثف لاعبو المنتخب المغربي، الضغط منذ بداية الشوط الثاني أملا بالتعديل، لكن الفرنسي، هوغو لوريس، تمكن من إنقاذ شباكه من أهداف شبه محققة خلال هجمات عدة.

حارس المنتخب الفرنسي هوغو لوريس

يذكر أن المنتخب المغربي قد لعب خلال مبارياته السابقة بطريقة دفاعية تعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة، وهي ما أوصلهم إلى اللعب ضمن “المربع الذهبي” لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

دفاع المنتخب المغربي.. من بين الأفضل في المونديال

وحسب “فرانس برس”، كان دفاع منتخب المغرب أحد نجوم مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فارضا سدا فولاذيا أمام مهاجمين عالميين من دور المجموعات حتى الأدوار الإقصائية، لكن في المباراة السادسة أثقلته الإصابات وواقعية فرنسا ليرضخ ويودع برأس مرفوعة من نصف النهائي.

وشكل قطبا الدفاع القائد، رومان سايس ونايف أكرد، مع الظهيرين نصير مزراوي وأشرف حكيمي، جدارا رائعا أمام الحارس المتألق ياسين بونو.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم، بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين من دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسجل “تيو هرنانديز” (دق5) والبديل “راندال كولو مواني” (دق79) هدفي فرنسا.

وتواجه فرنسا في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل، الأرجنتين الفائزة على كرواتيا.

وفي المباراة الترتيبية من أجل تحديد المركز الثالث، يلعب المغرب مباراة المركز الثالث ضد كرواتيا، السبت.

المصدرماركا
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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