تعيين وزير مصري سابق من عهد “مبارك” في الحكومة البريطانية

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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية المكونة من حزب المحافظين، عينت محمد منصور، الملياردير المصري والوزير السابق في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات القادمة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن محمد منصور سيكون أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في حفل استقبال لمجموعة من المانحين مساء الاثنين.

شركة يملكها محمد منصور تبرعت بمبلغ ضخم لحزب المحافظين

وقد تبرعت شركة أوناتراك التي يتزعمها منصور بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني للحزب، كما حصل العام الماضي على دور في مجلس الاستثمار الاستشاري الحكومي كمؤسس لشركة الاستثمار المملوكة لعائلته Man Capital.

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ومحمد منصور هو سياسي سابق شغل منصب وزير النقل من 2006 إلى 2009 في حكومة الرئيس آنذاك، حسني مبارك ، الذي أقيل من منصبه في عام 2011 كجزء من الربيع العربي.

حكم “مبارك” الفاسد

وبحسب لصحيفة، يُعتبر مبارك مستبدًا عسكريًا حكم مصر لمدة 30 عامًا ، وحافظ على قبضته على السلطة من خلال حملة قمع ضد المعارضة السياسية ، وترشح بشكل روتيني لإعادة انتخابه دون معارضة في وقت امتاز بخنق حرية التعبير.

ورفض حزب المحافظين مرارًا تأكيد دور منصور ، مشيرًا إلى أنه “ليس أمين الصندوق”. ومع ذلك ، أكدت مصادر حزبية أن له دورًا منفصلاً بصفته “أمين الصندوق الأعلى” – وهي الوظيفة التي ستشمل جمع الأموال في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

حزب العمال ينتقد تعيين محمد منصور

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وانتقدت أنيليس دودز ، رئيسة حزب العمل ، التعيين، معتبرة أن حزب المحافظين قد سقطوا في أعماق الفساد والفضيحة، مضيفة أم “ملياردير كان جزءًا من نظام حسني مبارك الاستبدادي يتم تكليفه بجمع التبرعات ، لسد الفجوة التي خلفها أولئك الذين هجروا هذه الفوضى و الحكومة الراكدة”.

وقالت إن “وعد ريشي سوناك بالأمانة والنزاهة والمساءلة مات رسميًا في الماء. ستعمل لجنة النزاهة والأخلاق المستقلة التابعة لحزب العمال على تنظيف السياسة واستعادة الثقة في المناصب العامة “.

ولفتت الصحيفة إلى انه ثبت أن دور أمين صندوق حزب المحافظين مثير للجدل في السنوات الأخيرة حيث ذهب تسعة منهم لتلقي مباركات من قبل النبلاء.

محمد منصور يشكر رئيس الوزراء على تعيينه

وتأكيدا لتعيينه قال منصور: “إنه لشرف وامتياز كبير أن يتم تعييني أمين صندوق حزب المحافظين وعضو في فريق أمين الصندوق بالحزب”.

وأضاف:” يتخذ رئيس الوزراء الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة للبلاد، وبصفتي مواطنًا بريطانيًا فخورًا ، أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد “.