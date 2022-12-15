الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022
مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

المغرب ضد كرواتيا للمنافسة على المركز الثالث مع ختام مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي
- Advertisement -

وطن- يلتقي المنتخب المغربي، أمام نظيره كرواتيا، السبت، للمنافسة على المركز الثالث، مع ختام منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) الدولي، مباراة المغرب ضد كرواتيا، لتحديد صاحب المركز الثالث في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر وبعض دول الخليج العربي، في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

- Advertisement -

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، لنقل بث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين مع ختام مونديال قطر 2022.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية والصعبة في ذات الوقت، أمام منافسه كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس: نصير مزراوي، نايف أكراد (يحيى عطية الله)، جواد ياميق، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

معلق مباراة المغرب وكرواتيا

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده أو اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي أو السعودي سمير المعيرفي.

وكان المنتخب المغربي قد فشل في الصعود إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام فرنسا. بهدفين نظيفين دون رد في نصف نهائي البطولة العالمية بنسختها ال22.

يشار بأن المنتخب المغربي قد فرض التعادل السلبي بدون أهداف. أمام منافسه كرواتيا، في المباراة الماضية مع بداية مشواره في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات.

المصدروطن + صفحة المنتخب المغربي + صفحة منتخب كرواتيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

سبب رفض حكيم زياش الحصول على أي مكافآت مالية مع المنتخب المغربي

الهدهد

صورة لعمل سحري على قائم مرمى المنتخب المغربي في مباراة البرتغال تثير الجدل!

مونديال قطر 2022

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

الهدهد

رونالدو يشيد بالمنتخب المغربي.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إقصاء البرتغال!

مونديال قطر 2022

الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي .. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

الهدهد

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد: “أنا فرنسي وسأشجع المنتخب المغربي”(شاهد)

تقارير

الغارديان: فرنسا تعرف كيف تفوز.. لكن المغرب سينصب فخاخا جديدة

الهدهد

حقيقة إهانة قناة جزائرية لمنتخب المغرب وصورة استفزت المغاربة (شاهد)

الهدهد

رسالة الركراكي للجزائريين وقلق من أمر قد يخسر المغرب أمام فرنسا بسببه

مونديال قطر 2022

قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

الهدهد

تلفزيون ألماني يهاجم المنتخب المغربي ويصفه بمنتخب “داعش”(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

موقع بريطاني يكشف حجم ثروة الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني!

4 طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء

زيارة واشنطن ووثائق bbc.. هل تنقذ السيسي من كابوس سد النهضة الإثيوبي؟

القهوة والنوم: هل هما عدوان لدودان؟

اتصالان من ملك المغرب بعد هزيمة أسود أطلس أمام فرنسا في المونديال

تعيين وزير مصري سابق من عهد “مبارك” في الحكومة البريطانية

دهس وقتل مراهق مغربي في فرنسا بعد تأهل “الديوك” لنهائي كأس العالم(شاهد)

تخلص منها على طريقة بيلا حديد.. نصائح للقضاء على الانتفاخات تحت العينين!

كلمة عربية على كرة “الحلم” تثير الجدل.. ما القصة ؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC