تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يلتقي المنتخب المغربي، أمام نظيره كرواتيا، السبت، للمنافسة على المركز الثالث، مع ختام منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) الدولي، مباراة المغرب ضد كرواتيا، لتحديد صاحب المركز الثالث في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر وبعض دول الخليج العربي، في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

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ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، لنقل بث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين مع ختام مونديال قطر 2022.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية والصعبة في ذات الوقت، أمام منافسه كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس: نصير مزراوي، نايف أكراد (يحيى عطية الله)، جواد ياميق، أشرف حكيمي.

𝐋𝐨𝐨𝐤 𝐰𝐡𝐨 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞, 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐰𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐰𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐢𝐭 🫶🏻 pic.twitter.com/Sld1Xv5921 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 15, 2022

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

معلق مباراة المغرب وكرواتيا

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده أو اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي أو السعودي سمير المعيرفي.

وكان المنتخب المغربي قد فشل في الصعود إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام فرنسا. بهدفين نظيفين دون رد في نصف نهائي البطولة العالمية بنسختها ال22.

يشار بأن المنتخب المغربي قد فرض التعادل السلبي بدون أهداف. أمام منافسه كرواتيا، في المباراة الماضية مع بداية مشواره في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات.