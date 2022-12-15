بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بعد خسارة أسود أطلس في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم، انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الطريف”، للكويتي الذي كان قد أعلن أنه سيتزوج أربع مغربيات عقب تأهل منتخب المغرب متصدرا لمجموعته

وقال الكويتي في مقطع فيديو بثه حساب “المجلس” على موقع “تويتر”: “خلاص راح ديما المغرب.. وراحوا الأربع مغربيات.. الآن سأعود للكويتية”.

فيديو / مواطن بعد خسارة منتخب المغرب: سأعود للكويتية ! #المغرب_فرنسا pic.twitter.com/7OmcYxC2F0 — المجلس (@Almajlliss) December 14, 2022

- Advertisement -

وكان هذا المشجع قد ظهر في مقطع فيديو، بعد فوز منتخب المغرب على كندا في دور المجموعات، وقال: “رغم أنني متزوج.. سأتزوج أربع نساء مغربيات وسوف أطلق زوجتي.. فالشرع على كل حال حلل أربع”.

كويتي يشجع المنتخب المغربي قائلًا : "بهذي المناسبة بتزوج 4 مغربيات وأطلق الكويتية" pic.twitter.com/5YmBYfWtpE — EPL World (@EPLworld) December 1, 2022

فرنسا تقضي على حلم المغرب للنهائي

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم في قطر.

- Advertisement -

وسيواجه أسود أطلس، المنتخب الكرواتي يوم السبت بحثا عن اعتلاء المنصة بالحصول على المركز الثالث بالمونديال، وسيكون ذلك حدثا فريدا كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذه المرتبة.

أسباب هزيمة المغرب أمام فرنسا

وكشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أسباب خسارة منتخب بلده أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: “قدمنا أفضل ما لدينا ولكننا عانينا من إصابات، خسرنا نصير مزراوي ورومان سايس في عملية الإحماء”.

وأضاف: “من عوضوهم قدموا أفضل ما بإمكانهم ولكن حين ترتكب أقل خطأ ضد منتخب مثل فرنسا فأنت تدفع الثمن على الفوز”.

وشدد مدرب المغرب على أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني قائلا: “كنا الأفضل في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص لم نسجل ثم جاءوا بهدف ثاني قاتل”.

وعن تحضيره للقاء المركز الثالث أمام كرواتيا، قال: “مواجهة المركز الثالث ستكون صعبة وذهنية وسأمنح الفرصة لمن لم يشاركوا، لقد أثبتنا أن هناك كرة قدم في المغرب ولسنا بعيدون”.