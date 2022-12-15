الخميس, ديسمبر 15, 2022
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بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

منتخب المغرب تنتظره معركة البرونز أمام كرواتيا

كتب خالد السعدي
كويتي يعلن الزواج من مغربيات watanserb.com
كويتي يعلن الزواج من مغربيات
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وطن- بعد خسارة أسود أطلس في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم، انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الطريف”، للكويتي الذي كان قد أعلن أنه سيتزوج أربع مغربيات عقب تأهل منتخب المغرب متصدرا لمجموعته

وقال الكويتي في مقطع فيديو بثه حساب “المجلس” على موقع “تويتر”: “خلاص راح ديما المغرب.. وراحوا الأربع مغربيات.. الآن سأعود للكويتية”.

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وكان هذا المشجع قد ظهر في مقطع فيديو، بعد فوز منتخب المغرب على كندا في دور المجموعات، وقال: “رغم أنني متزوج.. سأتزوج أربع نساء مغربيات وسوف أطلق زوجتي.. فالشرع على كل حال حلل أربع”.

فرنسا تقضي على حلم المغرب للنهائي

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم في قطر.

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وسيواجه أسود أطلس، المنتخب الكرواتي يوم السبت بحثا عن اعتلاء المنصة بالحصول على المركز الثالث بالمونديال، وسيكون ذلك حدثا فريدا كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذه المرتبة.

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أسباب هزيمة المغرب أمام فرنسا

وكشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أسباب خسارة منتخب بلده أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: “قدمنا أفضل ما لدينا ولكننا عانينا من إصابات، خسرنا نصير مزراوي ورومان سايس في عملية الإحماء”.

وأضاف: “من عوضوهم قدموا أفضل ما بإمكانهم ولكن حين ترتكب أقل خطأ ضد منتخب مثل فرنسا فأنت تدفع الثمن على الفوز”.

وشدد مدرب المغرب على أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني قائلا: “كنا الأفضل في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص لم نسجل ثم جاءوا بهدف ثاني قاتل”.

وعن تحضيره للقاء المركز الثالث أمام كرواتيا، قال: “مواجهة المركز الثالث ستكون صعبة وذهنية وسأمنح الفرصة لمن لم يشاركوا، لقد أثبتنا أن هناك كرة قدم في المغرب ولسنا بعيدون”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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