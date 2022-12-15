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بايدن تحمس للمنتخب المغربي واختصر خطابه ليشاهد المباراة (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن تابع مباراة المغرب وفرنسا وأشاد بأسود الأطلس

كتب خالد الأحمد
بايدن يتابع مباراة المغرب وفرنسا watanserb.com
جو بايدن مع عدد من القادة الأفارقة يتابعون مباراة المغرب وفرنسا
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وطن – تابع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، مع رئيس الوزراء المغربي “عزيز أخنوش” وقادة آخرين أثناء قمة القادة الأفارقة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وأعرب عن إعجابه بأداء أسود الأطلس أمام المنتخب الفرنسي.

بايدن التزم بخطاب قصير وانضم لمشاهدة المباراة

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس “بايدن” قوله ممازحاً، أنه لم يكن لديه متسع من الوقت لإلقاء خطاب قبل لحظات من انطلاق المباراة.

والتزم “بايدن”، الأربعاء، بخطاب قصير أمام القادة الأفارقة وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم التاريخي ضد فرنسا.

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وكان بايدن الذي لا تشتهر خطاباته بالإيجاز، على دراية تامة بمباراة كأس العالم في قطر، أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة بواشنطن.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” قال الرئيس الأمريكي ضاحكاً وسط تصفيق الحضور، إنه يعلم أن القادة يرغبون في أن يختصر خطابه لأن هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل وقال: “أدرك ذلك”.

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وأضاف ممازحًا أنه رأى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وقبل أن يأخذ “استراحة” كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق أفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

ما حقّقه الفريق المغربي رائع

وفي تغريدة على حسابه الخاص في تويتر قال “بايدن” بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل لا شيء: “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي، بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع”.

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بصورة تظهره جالسًا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

وحيّا بايدن في خطابه المغرب لكونه أول دولة إفريقية تصل إلى المربع الذهبي في المونديال.

يشار إلى أن منتخب الديوك أنهى “الحلم المغربي” وفاز على “أسود الأطلس” بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

المغرب وفرنسا.. مباراة للتاريخ

وتمكن المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي من بلوغ دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم التي تحتصنها قطر من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري، في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

وبعد سلسلة من الانتصارات في دور المجموعات (تعادل مع كرواتيا مع فوز على بلجيكيا وكندا)، ثم الانتصار الثمين في دور الـ 16 على إسبانيا، وهدف الانتصار الوحيد على البرتغال في دور الـ 8، وجد المنتخب المغربي نفسه في مواجهة فرنسا في المربع الذهبي.

قدم أسود الأطلس في مواجهة فرنسا، رغم الهزيمة، أداءا كرويا بطوليا اتسم بالروح القتالية العالية، أثار إعجاب العالم قبل المغاربة.

المصدرفوكس نيوز + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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