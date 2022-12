بايدن تحمس للمنتخب المغربي واختصر خطابه ليشاهد المباراة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تابع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، مع رئيس الوزراء المغربي “عزيز أخنوش” وقادة آخرين أثناء قمة القادة الأفارقة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وأعرب عن إعجابه بأداء أسود الأطلس أمام المنتخب الفرنسي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس “بايدن” قوله ممازحاً، أنه لم يكن لديه متسع من الوقت لإلقاء خطاب قبل لحظات من انطلاق المباراة.

والتزم “بايدن”، الأربعاء، بخطاب قصير أمام القادة الأفارقة وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم التاريخي ضد فرنسا.

وكان بايدن الذي لا تشتهر خطاباته بالإيجاز، على دراية تامة بمباراة كأس العالم في قطر، أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة بواشنطن.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” قال الرئيس الأمريكي ضاحكاً وسط تصفيق الحضور، إنه يعلم أن القادة يرغبون في أن يختصر خطابه لأن هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل وقال: “أدرك ذلك”.

وأضاف ممازحًا أنه رأى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وقبل أن يأخذ “استراحة” كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق أفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وفي تغريدة على حسابه الخاص في تويتر قال “بايدن” بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل لا شيء: “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي، بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع”.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022