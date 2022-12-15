انظر للصورة جيداََ..لديك عيون صقر إذا اكتشفت القطة في 19 ثانية فقط!

- Advertisement -

وطن– في الصورة الوهمية البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع Jagran Josh، تختبئ قطة داخل غرفة فيها الكثير من البضائع.

وإذا تمكنتَ من العثور على مكانها في أقل من 19 ثانية، فقد قد يكون لديك عيون صقر.



هذا هو وهم بصري جديد، وتحدٍّ آخر لك، يختبر مهاراتك في الملاحظة.

الأوهام البصرية

- Advertisement -

تُعرَف الأوهام البصرية بأنها صور تخدع العقل والبصر. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل: الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

كما تشير الدراسات إلى أن الخدع البصرية، تُحسّن من تركيزك ومهاراتك في الملاحظة.

هل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ جرّبْ معنا هذا التحدي السريع الآن!

- Advertisement -

تظهر الصورة أعلاه غرفة فيها الكثير من البضائع.

والتحدي بالنسبة لك هو العثور على القطة في أقل من 19 ثانية، لإكمال اختبار الوهم البصري بنجاح.

تعد تحديات الوهم البصري مثل هذه طريقة جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكائك.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل وجدتَ القطة؟

أفضل طريقة لاكتشاف القطة في هذه الصورة هي مراقبة الصورة بعناية والبحث عن أي شكل حيوان يشبه قطة.

تشتهر القطط بميلها للاختباء في أكثر الأماكن غرابة. وفي هذه الصورة، يمكن أن تكون في أي مكان.

هل لاحظتَها أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

سيتمكن الشخص ذو العيون الصقرية من اكتشاف مكانها، في غضون المهلة الزمنية.

الآن إلى الحل..

يظهر حلّ الوهم البصري أدناه، حيث تمّ تمييز القطة بدائرة حمراء.

ويمكن رؤيتها، في الجانب الأيسر من الصورة، أسفل النافذة.