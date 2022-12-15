الخميس, ديسمبر 15, 2022
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انظر للصورة جيداََ..لديك عيون صقر إذا اكتشفت القطة في 19 ثانية فقط!

التحدي هو العثور على القطة في أقل من 19 ثانية، لإكمال اختبار الوهم البصري بنجاح

كتب ايمان الباجي
انظر للصورة جيداََ.. لديك عيون صقر إذا اكتشفت القطة في 19 ثانية فقط! watanserb.com
لديك عيون صقر إذا اكتشفت القطة في 19 ثانية فقط!
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وطنفي الصورة الوهمية البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع Jagran Josh، تختبئ قطة داخل غرفة فيها الكثير من البضائع.

وإذا تمكنتَ من العثور على مكانها في أقل من 19 ثانية، فقد قد يكون لديك عيون صقر.

هذا هو وهم بصري جديد، وتحدٍّ آخر لك، يختبر مهاراتك في الملاحظة.

الأوهام البصرية

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تُعرَف الأوهام البصرية بأنها صور تخدع العقل والبصر. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل: الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

كما تشير الدراسات إلى أن الخدع البصرية، تُحسّن من تركيزك ومهاراتك في الملاحظة.

هل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ جرّبْ معنا هذا التحدي السريع الآن!

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تظهر الصورة أعلاه غرفة فيها الكثير من البضائع. 

والتحدي بالنسبة لك هو العثور على القطة في أقل من 19 ثانية، لإكمال اختبار الوهم البصري بنجاح.

تعد تحديات الوهم البصري مثل هذه طريقة جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكائك.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل وجدتَ القطة؟

أفضل طريقة لاكتشاف القطة في هذه الصورة هي مراقبة الصورة بعناية والبحث عن أي شكل حيوان يشبه قطة.

تشتهر القطط بميلها للاختباء في أكثر الأماكن غرابة. وفي هذه الصورة، يمكن أن تكون في أي مكان.

هل لاحظتَها أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

سيتمكن الشخص ذو العيون الصقرية من اكتشاف مكانها، في غضون المهلة الزمنية.

الآن إلى الحل..

يظهر حلّ الوهم البصري أدناه، حيث تمّ تمييز القطة بدائرة حمراء.

ويمكن رؤيتها، في الجانب الأيسر من الصورة، أسفل النافذة.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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