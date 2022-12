النجمة العالمية ريبيل ويلسون تعترف: قبلة مثلية في أحد أفلامي فتحت شهيتي لمواعدة النساء!

- Advertisement -

وطن– اعترفت نجمة هوليوود ريبيل ويلسون أن قبلتها على الشاشة مع النجمة شارلوت غينسبورغ أثارت صحوة جنسية بداخلها.

قبلة بشغف

اعترفت الممثلة الأسترالية بأنها شعرت بالتوتر قبل تصوير المشهد حيث قبلت شارلوت بشغف في فيلمها الأخير The Almond and the Seahorse.

الفيلم هو أول دور درامي لـ” ريبيل ويلسون “، حيث تلعب دور عالمة آثار تُركت للتعامل مع إصابة دماغ زوجها، الأمر الذي أدى بها في النهاية إلى بدء علاقة غرامية فاضحة.

في حديثها إلى مجلة هوليوود ريبورتر ، قالت ريبيل: “لم أكن قد قبلت امرأة من قبل ، لذلك كنت أفكر ،” يا إلهي ، كيف تسير الأمور؟ “.

ومضت لتضيف أن قبلتها أثناء التصوير أدت في النهاية إلى تقبيلها لامرأة في حياتها الحقيقية.

قابلت عشيقتها الحقيقية!

وقالت: “كان لدي نوع من المواقف مع امرأة من قبل. وليس علاقة جنسية ولم نكن قد قبلنا أو أي شيء. ولكن بعد ذلك جاءت القبلة مع شارلوت. لم أكن أعتقد أنها كانت صفقة كبيرة أو أي شيء.”

وتابعت ريبيل: “بعد ذلك ، وبغرابة من خلال تقبيلها في حياتي المهنية ، فكرت. حسنًا ، ربما يجب أن أفعل ذلك بشكل حقيقي في حياتي الشخصية وأرى كيف ستسير الأمور ، وهو ما فعلته”.

وأوضحت أنه إذا لم تحدث القبلة التي تظهر على الشاشة ، فربما لم تكن قد “قابلت أبدًا” صديقتها الأولى رامونا أجورما التي تربطها بها حاليًا علاقة.

صحيفة تهدد بفضحها

كشف ريبيل “وجود هذه التجارب فتحت قلبي لها كاحتمال. أنا ممتنة لهاتين التجربتين ، لقد غيرت حياتي العاطفية تمامًا. إنه شيء رائع”.

تم تصوير فيلم اللوز وفرس البحر في عام 2021 وفي وقت لاحق من ذلك العام قابلت رامونا.

أعلنت ريبيل عن علاقتها العاطفية مع صديقتها الجديدة في منشور على انستجرام للعشيقتين وهما تتقربان من بعضهما البعض في وقت سابق من هذا العام.

View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

تم الكشف لاحقًا بشكل محزن أن ريبيل قد سارعت إلى الإعلان عن علاقتها وحياتها الجنسية بسبب صحيفة هددت بفضحها.