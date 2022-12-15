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النجمة العالمية ريبيل ويلسون تعترف: قبلة مثلية في أحد أفلامي فتحت شهيتي لمواعدة النساء!

سارعت ريبيل إلى إعلان علاقتها وحياتها الجنسية بسبب صحيفة هددت بفضحها

كتب رفيف عبدالله
النجمة العالمية ريبيل ويلسون تعترف: قبلة مثلية في أحد أفلامي فتحت شهيتي لمواعدة النساء! watanserb.com
ريبيل ويسلون
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وطن– اعترفت نجمة هوليوود ريبيل ويلسون أن قبلتها على الشاشة مع النجمة شارلوت غينسبورغ أثارت صحوة جنسية بداخلها.

قبلة بشغف

اعترفت الممثلة الأسترالية بأنها شعرت بالتوتر قبل تصوير المشهد حيث قبلت شارلوت بشغف في فيلمها الأخير The Almond and the Seahorse.

الفيلم هو أول دور درامي لـ” ريبيل ويلسون “، حيث تلعب دور عالمة آثار تُركت للتعامل مع إصابة دماغ زوجها، الأمر الذي أدى بها في النهاية إلى بدء علاقة غرامية فاضحة.

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في حديثها إلى مجلة هوليوود ريبورتر ، قالت ريبيل: “لم أكن قد قبلت امرأة من قبل ، لذلك كنت أفكر ،” يا إلهي ، كيف تسير الأمور؟ “.

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ومضت لتضيف أن قبلتها أثناء التصوير أدت في النهاية إلى تقبيلها لامرأة في حياتها الحقيقية.

القبلة التي أثارت “الصحوة الجنسية” لريبيل

قابلت عشيقتها الحقيقية!

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وقالت: “كان لدي نوع من المواقف مع امرأة من قبل.  وليس علاقة جنسية ولم نكن قد قبلنا أو أي شيء. ولكن بعد ذلك جاءت القبلة مع شارلوت. لم أكن أعتقد أنها كانت صفقة كبيرة أو أي شيء.”

وتابعت ريبيل: “بعد ذلك ، وبغرابة من خلال تقبيلها في حياتي المهنية ، فكرت. حسنًا ، ربما يجب أن أفعل ذلك بشكل حقيقي في حياتي الشخصية وأرى كيف ستسير الأمور ، وهو ما فعلته”.

ريبيل ويلسون
رامونا هي عشيفة ريبيل الأولى

وأوضحت أنه إذا لم تحدث القبلة التي تظهر على الشاشة ، فربما لم تكن قد “قابلت أبدًا” صديقتها الأولى رامونا أجورما التي تربطها بها حاليًا علاقة.

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صحيفة تهدد بفضحها

كشف ريبيل “وجود هذه التجارب فتحت قلبي لها كاحتمال. أنا ممتنة لهاتين التجربتين ، لقد غيرت حياتي العاطفية تمامًا. إنه شيء رائع”.

تم تصوير فيلم اللوز وفرس البحر في عام 2021 وفي وقت لاحق من ذلك العام قابلت رامونا.

ريبيل ويلسون
أسرعت ريبيل للإعلان عن علاقتها

أعلنت ريبيل عن علاقتها العاطفية مع صديقتها الجديدة في منشور على انستجرام للعشيقتين وهما تتقربان من بعضهما البعض في وقت سابق من هذا العام.

 

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تم الكشف لاحقًا بشكل محزن أن ريبيل قد سارعت إلى الإعلان عن علاقتها وحياتها الجنسية بسبب صحيفة هددت بفضحها.

المصدرهوليوود ريبورتر - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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