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مونديال قطر 2022

إقالة سانتوس من تدريب البرتغال وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يُقيل المدرب سانتوس بعد خروج البرتغال من كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
إقالة فرناندو سانتوس watanserb.com
إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب البرتغال
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وطن- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس، إقالة فرناندو سانتوس من مهمة تدريب منتخب البرتغال، على خلفية إقصائه من منافسات دور ال16 كأس العالم2022 أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف دون رد.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: ” توصل الاتحاد البرتغالي والمدرب فرناندو سانتوس، إلى اتفاق لإنهاء الرحلة الناجحة التي بدأت في أيلول عام 2014″.

إقالة سانتوس من تدريب منتخب البرتغال

وأضاف بيان الاتحاد البرتغالي، ” المدرب سانتوس أشرف على أكبر عدد من المباريات، كما وحقق أكبر عدد من الانتصارات”

كما وحقق المدرب البرتغالي المخضرم سانتوس مع منتخب بلاده، لقبين دولين. وهما كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

انتقادات البرتغالي سانتوس

وتلقى مدرب المنتخب البرتغالي سانتوس، الانتقادات الواسعة من قبل الجماهير، كان أبرزها الابقاء على كريستيانو رونالدو على مقاعد دكة البدلاء، في مباريتن في مونديال كأس العالم 2022، والاعتماد عليه كبديل أمام سويسرا والمغرب.

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أبرز المرشحين لتدريب منتخب البرتغال

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بأن المدرب جوزيه مورينيو. المدير الفني لفريق روما الإيطالي الحالي، يعد أبرز المرشحين لتولي هذه المهمة بشكل مؤقت. مع استمراره مع نادي روما حتى نهاية الموسم الحالي.

كما وأضافت الصحيفة، ” هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة المدرب سانتوس، وهم روي خورخي، وأبيل فيريرا. وباولو فونسيكا، وروي فيتوريا، وخورخي جيزوس”.

يذكر أن المدرب سانتوس ليست المرة الأولى التي تسبب فيها في خروج البرتغال من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، فقد سبق وأن أخرج منتخب بلاده بقراراته في مونديال روسيا 2018 من نفس الدور.

المصدروطن + الاتحاد البرتغالي لكرة القدم + ريكورد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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