إقالة سانتوس من تدريب البرتغال وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

وطن- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس، إقالة فرناندو سانتوس من مهمة تدريب منتخب البرتغال، على خلفية إقصائه من منافسات دور ال16 كأس العالم2022 أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف دون رد.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: ” توصل الاتحاد البرتغالي والمدرب فرناندو سانتوس، إلى اتفاق لإنهاء الرحلة الناجحة التي بدأت في أيلول عام 2014″.

وأضاف بيان الاتحاد البرتغالي، ” المدرب سانتوس أشرف على أكبر عدد من المباريات، كما وحقق أكبر عدد من الانتصارات”

كما وحقق المدرب البرتغالي المخضرم سانتوس مع منتخب بلاده، لقبين دولين. وهما كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وتلقى مدرب المنتخب البرتغالي سانتوس، الانتقادات الواسعة من قبل الجماهير، كان أبرزها الابقاء على كريستيانو رونالدو على مقاعد دكة البدلاء، في مباريتن في مونديال كأس العالم 2022، والاعتماد عليه كبديل أمام سويسرا والمغرب.

Momentos 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀. 📸🎞 Thanks for the memories, Fernando Santos. 👏👏 #VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/U8eIMvmUaa

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بأن المدرب جوزيه مورينيو. المدير الفني لفريق روما الإيطالي الحالي، يعد أبرز المرشحين لتولي هذه المهمة بشكل مؤقت. مع استمراره مع نادي روما حتى نهاية الموسم الحالي.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022