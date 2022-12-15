إقالة سانتوس من تدريب البرتغال وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

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وطن- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس، إقالة فرناندو سانتوس من مهمة تدريب منتخب البرتغال، على خلفية إقصائه من منافسات دور ال16 كأس العالم2022 أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف دون رد.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: ” توصل الاتحاد البرتغالي والمدرب فرناندو سانتوس، إلى اتفاق لإنهاء الرحلة الناجحة التي بدأت في أيلول عام 2014″.

إقالة سانتوس من تدريب منتخب البرتغال

وأضاف بيان الاتحاد البرتغالي، ” المدرب سانتوس أشرف على أكبر عدد من المباريات، كما وحقق أكبر عدد من الانتصارات”

كما وحقق المدرب البرتغالي المخضرم سانتوس مع منتخب بلاده، لقبين دولين. وهما كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

انتقادات البرتغالي سانتوس

وتلقى مدرب المنتخب البرتغالي سانتوس، الانتقادات الواسعة من قبل الجماهير، كان أبرزها الابقاء على كريستيانو رونالدو على مقاعد دكة البدلاء، في مباريتن في مونديال كأس العالم 2022، والاعتماد عليه كبديل أمام سويسرا والمغرب.

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أبرز المرشحين لتدريب منتخب البرتغال

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بأن المدرب جوزيه مورينيو. المدير الفني لفريق روما الإيطالي الحالي، يعد أبرز المرشحين لتولي هذه المهمة بشكل مؤقت. مع استمراره مع نادي روما حتى نهاية الموسم الحالي.

كما وأضافت الصحيفة، ” هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة المدرب سانتوس، وهم روي خورخي، وأبيل فيريرا. وباولو فونسيكا، وروي فيتوريا، وخورخي جيزوس”.

في تصويت أجرته صحيفة إي بولا البرتغالية واسعة الانتشار، تصدر جوزيه مورينيو قائمة المدربين المطلوبين جماهيرياً لتولي قيادة المنتخب بعد فرناندو سانتوس. مورينيو نال 40% من الأصوات.. والثاني بعده كان لديه 11% . pic.twitter.com/D6r4UdSGVL — محمد عواد (@mohammedawaad) December 15, 2022

يذكر أن المدرب سانتوس ليست المرة الأولى التي تسبب فيها في خروج البرتغال من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، فقد سبق وأن أخرج منتخب بلاده بقراراته في مونديال روسيا 2018 من نفس الدور.