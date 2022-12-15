أكبر إضراب للممرضات في تاريخ بريطانيا يتسبب بربكة وفوضى كبيرة

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وطن – بدأت عشرات الممرضات البريطانيات إضراباً هو الأول من نوعه عن العمل في البلاد، احتجاجاً على تدني الأجور، وعدم تناسبها مع معدل التضخم الكارثي الذي ضرب الاقتصاد العالمي.

ونظمت ممرضات الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إضرابا، الخميس، مطالبات بزيادة الأجور لتتناسب مع معدل التضخم، حيث أدى الخلاف المرير مع الحكومة حول الأجور إلى زيادة الضغط على المستشفيات التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وأدى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 10٪ ، متأخراً بعروض دفع بنحو 4٪ ، إلى إذكاء التوترات بين النقابات وأرباب العمل.

نحو 100 ألف ممرض وممرضة قاموا بإضراب عن العمل

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وقالت وكالة “رويترز” إن نحو مائة ألف ممرض قاموا بإضراب عن العمل في 76 مستشفى ومركزًا صحيًا ، مما أدى إلى إلغاء ما يقدر بـ 70.000 موعد وإجراء وعملية جراحية في بريطانيا.

تضخم وصل إلى أكثر من 10٪

وتواجه بريطانيا موجة من الإضرابات الصناعية هذا الشتاء، حيث أدت الإضرابات إلى شل شبكة السكك الحديدية والخدمات البريدية ، واستعداد المطارات للاضطراب خلال عيد الميلاد.

وأدى الإضراب الذي شمل فرقا للتمريض في نحو 76 مستشفى ومركز صحي إلى إلغاء آلاف العمليات وعشرات الآلاف من المواعيد في العيادات التابعة لنقابة الكلية الملكية للتمريض في أنحاء المملكة المتحدة.

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وتريد الممرضات زيادة في الأجور بنسبة 5 ٪، بحجة أنهم عانوا من عقد من التخفيضات الحقيقية وأن الأجور المنخفضة تعني نقص الموظفين والرعاية غير الآمنة للمرضى. وتقول الحكومة إن مطلبهم سيعادل زيادة بنسبة 19٪ .

ورفضت الحكومة مناقشة مقترح زيادة الأجور، الأمر الذي يثير احتمالية المزيد من الإضرابات في العام المقبل.

وبدوره قال رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الأربعاء، إن حكومته “تحدثت باستمرار مع جميع النقابات المشاركة في الإضرابات في جميع الخلافات المتعلقة بالأجور.

لا خيار سوى الإضراب

وخارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن ، قالت إثنيا فوغان ، 50 عامًا ، وهي ممرضة تطوير الممارسة إنها شعرت أنه ليس أمام الممرضات خيار سوى الإضراب ، وألقت باللوم على الحكومة التي تجاهلت مخاوفها لسنوات.

وبدورها قالت “لويز ميتشل” التي عملت ممرضة منذ 40 عاما: “لم أتخذ هذا القرار باستخفاف .. قررت أن الوقت قد حان لأقول” كفى”.

وتقول الممرضة “جاد آدم” البالغة من العمر 24 عامًا: “أعلم أنه سيكون من الصعب حقًا العمل في يومي الإضراب مع العلم أنه يجب أن أكون هناك مع أي شخص آخر يتخذ موقفًا”.

إضرابات أخرى

وفقا لتقرير “رويترز” تواجه البلاد موجة من الإضرابات في قطاعات أخرى هذا الشتاء، حيث أدت الإضرابات إلى شل شبكة السكك الحديدية والخدمات البريدية، بينما تستعد المطارات للاضطراب خلال عيد الميلاد.

وأدى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 10٪ إلى إذكاء التوترات بين النقابات وأرباب العمل.

وقالت كلية التمريض الملكية إن الموظفين لم يمنحوا أي خيار بعد أن رفض الوزراء استئناف محادثات تتعلق بالأجور.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن طلب زيادة الرواتب بنسبة 19٪ من قبل كلية التمريض الملكية لا يمكن تحمله.