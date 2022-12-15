الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةالهدهدأكبر إضراب للممرضات في تاريخ بريطانيا يتسبب بربكة وفوضى كبيرة
الهدهد

أكبر إضراب للممرضات في تاريخ بريطانيا يتسبب بربكة وفوضى كبيرة

الممرضات البريطانيات بدأن إضرابا هو الأول من نوعه وطالبن بزيادة الأجور لتتناسب مع معدل التضخم

كتب خالد الأحمد
إضراب الممرضات في بريطانيا watanserb.com
الممرضات البريطانيات يبدأن إضرابا للمطالبة بزيادة الأجور لتتناسب مع معدل التضخم
- Advertisement -

وطن – بدأت عشرات الممرضات البريطانيات إضراباً هو الأول من نوعه عن العمل في البلاد، احتجاجاً على تدني الأجور، وعدم تناسبها مع معدل التضخم الكارثي الذي ضرب الاقتصاد العالمي.

ونظمت ممرضات الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إضرابا، الخميس، مطالبات بزيادة الأجور لتتناسب مع معدل التضخم، حيث أدى الخلاف المرير مع الحكومة حول الأجور إلى زيادة الضغط على المستشفيات التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وأدى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 10٪ ، متأخراً بعروض دفع بنحو 4٪ ، إلى إذكاء التوترات بين النقابات وأرباب العمل.

نحو 100 ألف ممرض وممرضة قاموا بإضراب عن العمل

- Advertisement -

وقالت وكالة “رويترز” إن نحو مائة ألف ممرض قاموا بإضراب عن العمل في 76 مستشفى ومركزًا صحيًا ، مما أدى إلى إلغاء ما يقدر بـ 70.000 موعد وإجراء وعملية جراحية في بريطانيا.

نحو 100 ألف ممرض وممرضة قاموا بإضراب عن العمل

تضخم وصل إلى أكثر من 10٪

وتواجه بريطانيا موجة من الإضرابات الصناعية هذا الشتاء، حيث أدت الإضرابات إلى شل شبكة السكك الحديدية والخدمات البريدية ، واستعداد المطارات للاضطراب خلال عيد الميلاد.

وأدى الإضراب الذي شمل فرقا للتمريض في نحو 76 مستشفى ومركز صحي إلى إلغاء آلاف العمليات وعشرات الآلاف من المواعيد في العيادات التابعة لنقابة الكلية الملكية للتمريض في أنحاء المملكة المتحدة.

- Advertisement -

وتريد الممرضات زيادة في الأجور بنسبة 5 ٪، بحجة أنهم عانوا من عقد من التخفيضات الحقيقية وأن الأجور المنخفضة تعني نقص الموظفين والرعاية غير الآمنة للمرضى. وتقول الحكومة إن مطلبهم سيعادل زيادة بنسبة 19٪ .

ورفضت الحكومة مناقشة مقترح زيادة الأجور، الأمر الذي يثير احتمالية المزيد من الإضرابات في العام المقبل.

وبدوره قال رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الأربعاء، إن حكومته “تحدثت باستمرار مع جميع النقابات المشاركة في الإضرابات في جميع الخلافات المتعلقة بالأجور.

لا خيار سوى الإضراب

وخارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن ، قالت إثنيا فوغان ، 50 عامًا ، وهي ممرضة تطوير الممارسة إنها شعرت أنه ليس أمام الممرضات خيار سوى الإضراب ، وألقت باللوم على الحكومة التي تجاهلت مخاوفها لسنوات.

وبدورها قالت “لويز ميتشل” التي عملت ممرضة منذ 40 عاما: “لم أتخذ هذا القرار باستخفاف .. قررت أن الوقت قد حان لأقول” كفى”.

وتقول الممرضة “جاد آدم” البالغة من العمر 24 عامًا: “أعلم أنه سيكون من الصعب حقًا العمل في يومي الإضراب مع العلم أنه يجب أن أكون هناك مع أي شخص آخر يتخذ موقفًا”.

إضرابات أخرى

وفقا لتقرير “رويترز” تواجه البلاد موجة من الإضرابات في قطاعات أخرى هذا الشتاء، حيث أدت الإضرابات إلى شل شبكة السكك الحديدية والخدمات البريدية، بينما تستعد المطارات للاضطراب خلال عيد الميلاد.

إضراب شبكة السكك الحديدية في بريطانيا

وأدى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 10٪ إلى إذكاء التوترات بين النقابات وأرباب العمل.

وقالت كلية التمريض الملكية إن الموظفين لم يمنحوا أي خيار بعد أن رفض الوزراء استئناف محادثات تتعلق بالأجور.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن طلب زيادة الرواتب بنسبة 19٪ من قبل كلية التمريض الملكية لا يمكن تحمله.

المصدررويترز، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

من الفروسية للتصوير..هوايات غريبة يمارسها أفراد العائلة المالكة البريطانية

الهدهد

مغتصب الجثث.. اعتدى جنسيا على أكثر من 100 جثة لنساء داخل المشرحة

الهدهد

فايننشال تايمز: الانهيار الاقتصادي دفع البريطانيات للدعارة بعلم أزواجهن

الهدهد

فضائح “باكنغهام” تخرج للعلن..ما فعله هاري وميغان سرا فجر غضب تشارلز

تقارير

رواتب الحكام العرب كما كانت تدفعها الخزينة البريطانية

تقارير

بريطانيا استخدمت صور الحكام العرب ضمن برنامج الدعاية لها أثناء الحرب العالمية الثانية

تقارير

هكذا كان الانجليز يذلون حكام الساحل المتصالح.. “جدكم كان يستاذننا.. نعفيكم الآن!”

حياتنا

لم تسمع بها من قبل .. عادات سيئة كانت تتبعها العائلة المالكة البريطانية

الهدهد

الملك تشارلز يحذر طهاته من هذه الوجبة ويصدر أمرا ملكيا بحظرها

تقارير

موقع استخباري: خالد عزام.. مهندس الملك تشارلز المفضل يشرف على مشاريع “ابن سلمان”

تقارير

سيناريو مخيف .. هذا ما سيحدث إذا قصف بوتين بريطانيا بالأسلحة النووية!

اقتصاد

أسوأ أداء للدولار منذ 13 عاما بعد مفاجأة التضخم الأميركي.. ما التبعات؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يخص ملاعب قطر.. مهندس سوداني يقف وراء إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم

هكذا تم استقبال المنتخب المغربي في مقر إقامته بالدوحة (فيديو)

لماذا لا يُنصح بتناول البازلاء الخضراء في الشتاء؟

قيادي بالقاعدة بـ7 أرواح.. مكافأة أمريكية ضخمة للوصول إلى أبو أيمن المصري

هل تعاد مباراة المغرب وفرنسا بسبب الحكم؟.. احتجاج مغربي رسمي لدى الفيفا

طالب يحلّ لغزا حير العلماء لعدة قرون!

كنز جديد.. تفاصيل اكتشاف حقل غاز في مصر يحوي كميات كبيرة

كريم بنزيما في نهائي مونديال كأس العالم 2022

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

موقع بريطاني يكشف حجم ثروة الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC