والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

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وطن- أثار والد النجم المغربي أشرف حكيمي، “حسان حكيمي” موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن “عدم سعادته” بالفوز التاريخي لأسود الأطلس أمام إسبانيا، في دور ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

والد أشرف حكيمي غير سعيد بفوز المغرب على إسبانيا

وبكل صراحة، عبر والد حكيمي، عن عدم سعادته بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، رغم أن ابنه النجم المتألق “أشرف حكيمي” كان أحد ركائز هذا الفوز التاريخي.

وصرح “حسان حكيمي” لراديو “el larguero” الإسباني قائلا: “لم أكن سعيدًا عندما هزمنا إسبانيا، أعتقد أن الأفضل كان يجب أن يفوز، فهذا هو المعتاد في كرة القدم”.

🇲🇦 Hassan Hakimi, padre de Achraf Hakimi, en @ellarguero 🗣️ "No me alegré cuando ganamos a España. Pienso que tenía que ganar el mejor, porque el fútbol es así"https://t.co/JCHjnpiDFZ — El Larguero (@ellarguero) December 14, 2022

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مضيفا: “حاليًا أحلم أن تكون المغرب هي بطل العالم، ليس من أجل أشرف فقط، إنما من أجل جميع الأطفال المغاربة، هل تعلم كم سيكون هذا حدثًا سعيدًا بالنسبة لهم؟”.

وتابع ” أنا لا أتحدث عن حي أو بلدة أو مدينة، إنما عن بلد بأكمله، فمن لم يكن يتابع كرة القدم من قبل، أصبح متابعًا، والجميع يصلي من أجل تحقيق هذا الهدف”.

المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

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يذكر أن أسود الأطلس قد أطاحوا بالماتادور الإسباني من دور الـ 16، بعد فوزهم بركلات الترجيح.

وكانت التسديدة الأخيرة من ركلات الترجيح من نصيب الظهير الأيمن للمنتخب المغربي “أشرف حكيمي”، ليعلن بعد النجاح في ملامستها شباك المرمى، فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة في الترجيحيات، أمام المنتخب الإسباني حامل لقب نسخة 2010 من كأس العالم.

يشار في السياق، أن أشرف حكيمي قد وُلد في إسبانيا، وتم استدعاؤه للماتادور وقتما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، لكنه لم يشعر بالراحة – بحسب تصريحات سابقة له – فقرر تمثيل بلده الأم “المغرب” بعد ذلك.

واليوم، الأربعاء 14 ديسمبر كانون الأول 2022 يلاقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر، على استاد البيت.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي على الإطلاق، يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزه التاريخي على المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو، في المباراة التي جمعتهما بدور الثمانية.

وسيواجه “أسود الأطلس“، المنتخب الفرنسي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث يسعى الفريقان إلى ضمان بطاقة العبور إلى النهائي ومواجهة الأرجنتين الذي فاز على كرواتيا، في ليلة تاريخية، الثلاثاء.

وينتظر الفريق العربي الوحيد المتبقي في منافسات كأس العالم 2022، مساء اليوم، قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصا خط هجومه المكون من الرباعي “كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنتوان غريزمان”.