الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

والد أشرف حكيمي قال في مقابلة إذاعية بإسبانيا إنه تمنى فوز المنتخب الإسباني على حساب المنتخب المغربي

كتب فهمي الورغمي
والد أشرف حكيمي watanserb.com
والد أشرف حكيمي
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وطن- أثار والد النجم المغربي أشرف حكيمي، “حسان حكيمي” موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن “عدم سعادته” بالفوز التاريخي لأسود الأطلس أمام إسبانيا، في دور ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

والد أشرف حكيمي غير سعيد بفوز المغرب على إسبانيا

وبكل صراحة، عبر والد حكيمي، عن عدم سعادته بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، رغم أن ابنه النجم المتألق “أشرف حكيمي” كان أحد ركائز هذا الفوز التاريخي.

وصرح “حسان حكيمي” لراديو “el larguero” الإسباني قائلا: “لم أكن سعيدًا عندما هزمنا إسبانيا، أعتقد أن الأفضل كان يجب أن يفوز، فهذا هو المعتاد في كرة القدم”.

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مضيفا: “حاليًا أحلم أن تكون المغرب هي بطل العالم، ليس من أجل أشرف فقط، إنما من أجل جميع الأطفال المغاربة، هل تعلم كم سيكون هذا حدثًا سعيدًا بالنسبة لهم؟”.

وتابع ” أنا لا أتحدث عن حي أو بلدة أو مدينة، إنما عن بلد بأكمله، فمن لم يكن يتابع كرة القدم من قبل، أصبح متابعًا، والجميع يصلي من أجل تحقيق هذا الهدف”.

المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

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يذكر أن أسود الأطلس قد أطاحوا بالماتادور الإسباني من دور الـ 16، بعد فوزهم بركلات الترجيح.

وكانت التسديدة الأخيرة من ركلات الترجيح من نصيب الظهير الأيمن للمنتخب المغربي “أشرف حكيمي”، ليعلن بعد النجاح في ملامستها شباك المرمى، فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة في الترجيحيات، أمام المنتخب الإسباني حامل لقب نسخة 2010 من كأس العالم.

والدة أشرف حكيمي استدعته إلى المدرجات وهذا ما فعلته (فيديو)

يشار في السياق، أن أشرف حكيمي قد وُلد في إسبانيا، وتم استدعاؤه للماتادور وقتما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، لكنه لم يشعر بالراحة – بحسب تصريحات سابقة له – فقرر تمثيل بلده الأم “المغرب” بعد ذلك.

واليوم، الأربعاء 14 ديسمبر كانون الأول 2022 يلاقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر، على استاد البيت.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي على الإطلاق، يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزه التاريخي على المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو، في المباراة التي جمعتهما بدور الثمانية.

وسيواجه “أسود الأطلس“، المنتخب الفرنسي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث يسعى الفريقان إلى ضمان بطاقة العبور إلى النهائي ومواجهة الأرجنتين الذي فاز على كرواتيا، في ليلة تاريخية، الثلاثاء.

وينتظر الفريق العربي الوحيد المتبقي في منافسات كأس العالم 2022، مساء اليوم، قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصا خط هجومه المكون من الرباعي “كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنتوان غريزمان”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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