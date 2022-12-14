هذا ما فعله الشيف التركي بوراك مع غانم المفتاح (فيديو)

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وطن- عاد الملهم القطري الشاب “غانم المفتاح“، ليشغل وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كان حديث الملايين بإطلالاته المميزة في فعاليات كأس العالم قطر 2022، وجاء أحدث ظهور له في لقاء جمعه مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير.

لقاء غانم المفتاح مع الشيف بوراك

وبث “غانم” عبر صفحته الرسمية بتويتر، مقطعا مصورا أظهره برفقة الشيف بوراك في فرع مطعمه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الشيف بوراك في المقطع وهو يسير باتجاه غانم المفتاح، فاتحاً ذراعيه ليقوم باحتضانه ثم يقوم بتقبيل رأسه.

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ويرى الشيف التركي وهو يحضر وجبة طعام خاصة على الطاولة التي يجلس عليها المفتاح، حيث يشعل النار بها بعد صب الزيت وسط فرحة وتفاعل الشاب القطري.

وبدا بوراك وغانم في مشهد تال أمام الطعام الذي تم تحضيره ويسمع صوت بوراك وهو يقول باللغة العربية “أحلى شباب في قطر والله”.

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فيرد عليه غانم المفتاح:”الشرف لنا الله يسلمك”، ثم يقوم بوراك باقتطاع قطعة من اللحم ويقدمها للشاب غانم ثم يقترب منه ليحتضنه ويبتسمان للكاميرا.

ويظهر مشهد آخر بوراك وهو يحمل قطعة خبز طويلة كتب عليها اسم غانم باللغة الانكليزية كما هي عادته بالاحتفاء بضيوفه.

الشيف بوراك أشهر الطباخين في تركيا

ويعتبر الشيف التركي “بوراك أوزدمير” من أشهر الطباخين في تركيا والعالم العربي، ويتابعه الملايين على منصات السوشيال ميديا، كما يزوره المشاهير من كل أنحاء العالم فقط لتناول طعامه بإسطنبول، أو إحدى فروع مطاعمه في بعض الدول العربية.

ومؤخراً افتتح بوراك مطعماً في العاصمة القطرية الدوحة، وشهد الافتتاح مشاركة كبيرة من المواطنين القطريين ورجال الأعمال، والإعلاميين والمشاهير.

وصرح بوراك أوزدمير وقتها أثناء افتتاح فرع مطعمه الجديد: “نحن في الدوحة لافتتاح فرعنا الجديد قبل فترة وجيزة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.”

وأضاف: “أنا سعيد جدا بهذا الافتتاح، هذه علامة تجارية تركية وهي علامة للشعب التركي وانا كأخ لكم سأقوم بكل جهدي لأجل عمل أفضل”.

وخطف بوراك، الأنظار بين متابعي كأس العالم بقطر أواخر تشرين الثاني الماضي بعد المبادرة الإنسانية منه تجاه للعامل الكيني المعروف بـ”رجل المترو“، حيث ذهب إلى مكان عمله وأعد له “حلة محشي.

وظهر في الفيديو الشيف بوراك، وهو يعد حلة المحشي للعامل وسط حضور جماهيري كبير، احتفاءً بالعامل الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر وهو يحتفل بفوز المنتخب المغربي على كندا، وظهر في مقطع فديو متداول وهو يحمل علم المغرب إلى جانب شخص يرتدي زي باتمان ويبتسمان للكاميرا وهما يعرضان العلم.

غانم المفتاح يخطف أنظار العالم بافتتاح المونديال

وكان الشاب القطري “غانم المفتاح ” قد خطف أنظار العالم، وتصدّر محركات البحث “جوجل” بعد ظهوره في حوار شيّق مع الفنان الأمريكي “مورغان فريمان” خلال افتتاح كاس العالم، يوم 20 نوفمبر الماضي، تطرّق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

وغانم المفتاح من مواليد الدوحة 5 مايو عام 2002، ومنذ ولادته أصيب بمرض يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الأطراف السفلى من الجسم ويُضعف نموها، وفقد معظم العظام في جسمه بسبب هذا المرض..

ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض، ولكن علماء يعتقدون بأنّه بسبب منع تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المنطقة الذيلية للجنين، ناتج عن عوامل خطر، مثل: نقص الأوكسجين عند الحامل، أو إصابتها بالسكري.

وتم تعيين المفتاح من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” سفيراً لكأس العام 2022 في قطر، حيث أجمع عدد من الشخصيات أنه شخصية رائعة وملهمة ومناسبة ليكون وجهاً لهذا الحدث الرائع الذي لا تزال تشهده قطر.