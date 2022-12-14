الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
الرئيسيةالهدهدهذا ما فعله الشيف التركي بوراك مع غانم المفتاح (فيديو)
الهدهد

هذا ما فعله الشيف التركي بوراك مع غانم المفتاح (فيديو)

ظهر الساب القطري المعجزة غانم المفتاح في مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير

كتب خالد الأحمد
بوراك مع غانم المفتاح watanserb.com
بوراك مع غانم المفتاح
- Advertisement -

وطن- عاد الملهم القطري الشاب “غانم المفتاح“، ليشغل وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كان حديث الملايين بإطلالاته المميزة في فعاليات كأس العالم قطر 2022، وجاء أحدث ظهور له في لقاء جمعه مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير.

لقاء غانم المفتاح مع الشيف بوراك

وبث “غانم” عبر صفحته الرسمية بتويتر، مقطعا مصورا أظهره برفقة الشيف بوراك في فرع مطعمه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الشيف بوراك في المقطع وهو يسير باتجاه غانم المفتاح، فاتحاً ذراعيه ليقوم باحتضانه ثم يقوم بتقبيل رأسه.

- Advertisement -

ويرى الشيف التركي وهو يحضر وجبة طعام خاصة على الطاولة التي يجلس عليها المفتاح، حيث يشعل النار بها بعد صب الزيت وسط فرحة وتفاعل الشاب القطري.

وبدا بوراك وغانم في مشهد تال أمام الطعام الذي تم تحضيره ويسمع صوت بوراك وهو يقول باللغة العربية “أحلى شباب في قطر والله”.

- Advertisement -

فيرد عليه غانم المفتاح:”الشرف لنا الله يسلمك”، ثم يقوم بوراك باقتطاع قطعة من اللحم ويقدمها للشاب غانم ثم يقترب منه ليحتضنه ويبتسمان للكاميرا.

ويظهر مشهد آخر بوراك وهو يحمل قطعة خبز طويلة كتب عليها اسم غانم باللغة الانكليزية كما هي عادته بالاحتفاء بضيوفه.

الشيف بوراك أشهر الطباخين في تركيا

ويعتبر الشيف التركي “بوراك أوزدمير” من أشهر الطباخين في تركيا والعالم العربي، ويتابعه الملايين على منصات السوشيال ميديا، كما يزوره المشاهير من كل أنحاء العالم فقط لتناول طعامه بإسطنبول، أو إحدى فروع مطاعمه في بعض الدول العربية.

ومؤخراً افتتح بوراك مطعماً في العاصمة القطرية الدوحة، وشهد الافتتاح مشاركة كبيرة من المواطنين القطريين ورجال الأعمال، والإعلاميين والمشاهير.

وصرح بوراك أوزدمير وقتها أثناء افتتاح فرع مطعمه الجديد: “نحن في الدوحة لافتتاح فرعنا الجديد قبل فترة وجيزة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.”

وأضاف: “أنا سعيد جدا بهذا الافتتاح، هذه علامة تجارية تركية وهي علامة للشعب التركي وانا كأخ لكم سأقوم بكل جهدي لأجل عمل أفضل”.

وخطف بوراك، الأنظار بين متابعي كأس العالم بقطر أواخر تشرين الثاني الماضي بعد المبادرة الإنسانية منه تجاه للعامل الكيني المعروف بـ”رجل المترو“، حيث ذهب إلى مكان عمله وأعد له “حلة محشي.

وظهر في الفيديو الشيف بوراك، وهو يعد حلة المحشي للعامل وسط حضور جماهيري كبير، احتفاءً بالعامل الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر وهو يحتفل بفوز المنتخب المغربي على كندا، وظهر في مقطع فديو متداول وهو يحمل علم المغرب إلى جانب شخص يرتدي زي باتمان ويبتسمان للكاميرا وهما يعرضان العلم.

غانم المفتاح يخطف أنظار العالم بافتتاح المونديال

وكان الشاب القطري “غانم المفتاح ” قد خطف أنظار العالم، وتصدّر محركات البحث “جوجل” بعد ظهوره في حوار شيّق مع الفنان الأمريكي “مورغان فريمان” خلال افتتاح كاس العالم، يوم 20 نوفمبر الماضي، تطرّق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

رونالدو يستثمر أمواله من جديد بالشراكة هذه المرة مع الشيف بوراك

وغانم المفتاح من مواليد الدوحة 5 مايو عام 2002، ومنذ ولادته أصيب بمرض يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الأطراف السفلى من الجسم ويُضعف نموها، وفقد معظم العظام في جسمه بسبب هذا المرض..

ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض، ولكن علماء يعتقدون بأنّه بسبب منع تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المنطقة الذيلية للجنين، ناتج عن عوامل خطر، مثل: نقص الأوكسجين عند الحامل، أو إصابتها بالسكري.

وتم تعيين المفتاح من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” سفيراً لكأس العام 2022 في قطر، حيث أجمع عدد من الشخصيات أنه شخصية رائعة وملهمة ومناسبة ليكون وجهاً لهذا الحدث الرائع الذي لا تزال تشهده قطر.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

الهدهد

مشجعون أجانب يزورون أحد مساجد قطر ويشاهدون الصلاة.. ورسالة إلى إبراهيم عيسى

حياتنا

عارضة أزياء أرجنتينية ترقص بطريقة ساخنة في قطر احتفالاً بالتأهل لنهائي المونديال (فيديو)

الهدهد

إطلالة جديدة لوالدة أمير قطر من قلب الدوحة تلقى تفاعلا (شاهد)

الهدهد

نحس “مجومبا” يضرب كرواتيا وهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين بإمضاء ميسي

مونديال قطر 2022

قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

حياتنا

فيديو طريف لـ “بيب غوارديولا” مع فتاة قطرية محجبة يشعل مواقع التواصل(شاهد)

حياتنا

زوجة هاري كين توجه رسالة نارية بعد سقوط الإنجليز في المونديال (شاهد)

الهدهد

تلفزيون قطر يثير غضب شيوخ من العائلة الحاكمة بسبب الفنان سامر المصري.. ما القصة؟!

تقارير

MEE: كيف جعلت قطر من “العروبة الناعمة” سلاحا عربيا عابرا للحدود؟

الهدهد

الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان تستغل تأهل المغرب للتطاول على قطر.. ما علاقة شاكيرا؟

الهدهد

توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بتهمة تلقي رشوة من قطر والدوحة ترد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات تثير غضب المغرب أثناء تدشين محمد بن زايد لإحدى المشاريع

رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

من جديد.. “الكمبيوتر الخارق” يكشف مصير المنتخب المغربي

يوسف بلايلي يستفز المغاربة قبل مباراة المغرب وفرنسا.. فيديو

نائب سفير فرنسا بعُمان يناشد مجومبا ارتداء قميص المغرب (فيديو)

لفتة إنسانية لزوجة سلطان عمان في أحدث ظهور (فيديو)

من الفروسية للتصوير..هوايات غريبة يمارسها أفراد العائلة المالكة البريطانية

لأول مرة.. حماس تكشف مصير الضابط الإسرائيلي هدار غولدن (شاهد)

أمريكا قلقة من إمكانية امتلاك محمد بن سلمان سلاحاً نووياً بدعم صيني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC