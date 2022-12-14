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نائب سفير فرنسا بعُمان يناشد مجومبا ارتداء قميص المغرب (فيديو)

ظهر المشجع العماني "محومبا" بقميص المنتخب الفرنسي قبل المباراة الحاسمة أمام المغرب مساء الأربعاء

كتب فهمي الورغمي
مجومبا watanserb.com
مجومبا
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وطن- في إطار ساخر وعلى خلفية الشعبية التي حازها مشهور مواقع التواصل العماني محمد الحجري المعروف باسم “مجومبا” في “نحس” كل منتخب يقوم بتشجيعه في كأس العالم قطر 2022، وقُبيل انطلاق المباراة الحاسمة في نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، بعث نائب السفير الفرنسي بسلطنة عمان برسالة “لمجومبا”.

وناشد نائب السفير الفرنسي بالسلطنة في فيديو ساخر “مجومبا” أن يرتدي قميصا أبيض اللون ـ في إشارة للون قميص المنتخب المغربي ـ، درء لمخاطر خسارة فرنسا، خاصة بعد تداول النشطاء لمقاطع فيديو يظهر فيها مجومبا وهو يؤكد العزم على تشجيع “الدُّيوك” الفرنسية.

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وطلب نائب السفير الفرنسي في سلطنة عمان، من مجومبا في إطار ساخر وبموجب ما وصفه بالصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان، أن يرتدي قميص أبيض اللون مثل قلبه، في إشارة لقميص المنتخب المغربي.

وقوبل حديث نائب السفير بتفاعل واسع على مواقع التواصل، دفع باسم “مجومبا” لصدارة التريند العماني بتويتر.

مجومبا يشجع فرنسا وآمال المغاربة أن “ينحسها”

وتلقى مجومبا، آلاف الطلبات من قبل المشجعين المغاربة من أجل ارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى يجلب للديوك الحظ السيء، ويبلغ “أسود الأطلس” المباراة النهائية لمونديال قطر، التي سيواجهون فيها المنتخب الأرجنتيني، في حال فوزهم على فرنسا.

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كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر فيه الصحفي المغربي، بقنوات الـ “بي إن سبورتس”، أشرف بن عياد، وهو يتوسل، على سبيل الفكاهة، لـ “مجومبا” لارتداء قميص فرنسا.

وظهر الصحفي المغربي في يده ورقة نقدية أكد أنها من فئة 50 يورو، وهو يطلب من “المشجع المنحوس” ـ كما اشتهر على مواقع التواصل خلال فاعليات كأس العالم ـ شراء قميص الديوك الفرنسية لارتدائه في مباراة الليلة حتى يجلب لهم الحظ السيء.

مجومبا لا يجد حرجا في وصفه بـ “المنحوس”

المميز في قصة “مجومبا” أن كل الفرق التي قرر تشجعيها وارتداء قميصها، قد خسرت وخرجت من منافسات المونديال، بداية من قطر ثم هولندا، بعدها البرتغال والبرازيل، ومساء أمس الثلاثاء، قرر “المشجع المنحوس” مساندة كرواتيا، لتخسر بشكل دراماتيكي أمام الأرجنتين.

هذا ولا يجد مجومبا أي حرج في أن يطلق عليه المشجعون لقب المشجع المنحوس.

حيث أكد المشجع العماني محمد الحجري “مجومبا”، خلال مقابلة متلفزة مع برنامج “المجلس” عبر قناة “الكاس” القطرية، أنه لا يُعارض وصفه بـ “المشجع المنحوس” بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها.

مشيرا بنبرة ساخرة إلى أن ما حدث له في كأس العالم، من اهتمام وتواتر لصُدف النحس، جاء عن طريق المصادفة.

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إلى ذلك، فقد ردّ مجومبا، على طلب الإعلامي المغربي “أشرف بن عياد” الذي طلب منه ارتداء قميص فرنسا في نصف النهائي والأرجنتين في النهائي حال تأهل المغرب.

وقال له “إن شاء الله إن شاء الله ضروري”، في إشارة إلى رغبته بحضور اللقاء بشعار حامل اللقب، فرنسا.

إلى ذلك، وفي سياق التفاعل مع إرتدائه قميص المنتخب الفرنسي في المواجهة التي تجمعه مساء اليوم مع المنتخب المغربي، صرح مجومبا أنه “يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة المغرب وفرنسا”.

و قال “مجومبا”، “المشجع المنحوس”، في مقطع فيديو خلال مقابلة مع شبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية الرياضية “أعطوني إجازة أخاف أنخطف في حال لم يحالفني الحظّ”.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي ضمن دور نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بآمال الفوز على حامل القلب، وبروح معنوية عالية سيزيد آلاف المشجعين العرب في قطر من تعزيزها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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