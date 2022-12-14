الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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ميا خليفة تُعلن دعم المغرب بصورة ساخنة من غرفة الفندق (شاهد)

صنع المغرب التاريخ من خلال كونه أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تُعلن دعم المغرب بصورة ساخنة من غرفة الفندق (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– أعلنت النجمة السابقة في موقع “بورن هب” ، ميا خليفة ، دعمها للمغرب في مونديال 2022 بصورة مشبعة بالبخار تظهرها مستلقية على سرير مرتدية بيجاما من الساتان.

على من سيقضى المغرب؟

دفعت أيقونة “onlyfans“، متابعيها الـ27 مليون على “انستجرام”، بشكل صريح، إلى تشجيع المغرب.

ونشرت ميا خليفة صورتها بنظارتها الشهيرة، وقميص مفتوح الأزرار تكشف الكثير من جسدها.

ميا تركت المعجبين متأثرين بأحدث جلسة تصوير لها
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وعلقت ميا على هذا المنشور: “كيف ينتظر المغرب ليرى من سيقضي عليه بعد ذلك”.

 

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مواجهة مع الأرجنتين

جاء ذلك بعد أن صنع فريق كرة القدم في البلاد التاريخ من خلال كونه أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

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يستعد المغرب الآن لمواجهة قاسية أمام المنتخب الفرنسي. مع وصول الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الأرجنتين.

صنع لاعبو المغرب التاريخ من خلال الوصول إلى نصف النهائي

على الرغم من أنه من المتوقع أن يخسر المغرب المباراة ، إلا أن ذلك لم يمنع النجمة اللبنانية المشهورة عالميًا من إعلان دعمها لأمتها العربية.

سنجعل ميسي يبكي من أجلك

أدى إظهار تضامن ميا مع الدولة الأفريقية إلى إصابتها بالتأثير في قاعدة معجبيها. حيث كتبت واحدة: “شكرًا لك يا ملكة على الدعم ، الكثير من الحب من المغرب!”

وأضاف آخر: “هذه المرة لأفريقيا” بينما علق ثالث: “سنقضي على الأرجنتين ونجعل ميسي يبكي من أجلك فقط”.

ميا ليست معروفة فقط بلقطاتها المثيرة – فهي تتحدث أيضًا عن قضايا مهمة

لكن لم يكن الجميع داعمين للمنتخب الذي تبنت ميا دعمه. ورد ملصق مختلف: “لن يقضوا حتى على فرنسا”.

انتقادات لقطر

النجمة الإباحية السابقة، لا تخشى مناقشة القضايا الكبيرة. وقد سبق لها أن انتقدت كأس العالم بعد أن أثارت قطر انتقادات في غضون أيام من المباراة الافتتاحية.

وسألت على تويتر: “ما هو اتحاد الحمقى الذي يعتقد أن منح قطر كأس العالم لن يكون هكذا بالضبط؟”

وتأتي تعليقاتها اللاذعة بعد سلسلة من القضايا ، حيث تتمتع الدولة الشرق أوسطية الصارمة بسجل ليس بالجيد في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت بعض التقارير إنهم يتسمون بالوحشية بشكل خاص تجاه المجموعات بما في ذلك مجتمع المثليين والنساء. وهما قضيتان تفتخر ميا بمعالجتهما

حظيت الممثلة البالغة السابقة بدعم الآلاف من متابعيها لتصريحها الحاد ، حيث صرح أحدهم ببساطة: “لقد تحدثت أوراكل”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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